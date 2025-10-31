SuperX Digital Power發佈「Panama」和「Aurora」兩款800VDC系列產品，雙路徑解決資料中心供電瓶頸

新聞提供者

SuperX AI Technology Ltd

31 10月, 2025, 19:00 CST

新加坡 2025年10月31日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）（以下簡稱「公司」或「SuperX」）今日宣佈旗下合資企業SuperX Digital Power Pte. Ltd.（「SuperX Digital Power」）率先發佈其兩款旗艦800V直流供電（800VDC）產品:

  • SuperX Panama-800VDC新建方案 ： 面向新建資料中心的端到端直流解決方案
  • SuperX Aurora-800VDC改造方案 ：適配現有資料中心的改造及升級直流解決方案
圖1. SuperX Digital Power產品對應英偉達藍圖
圖1. SuperX Digital Power產品對應英偉達藍圖
圖2. SuperX 800VDC系列產品
圖2. SuperX 800VDC系列產品
圖1. SuperX Digital Power產品對應英偉達藍圖 圖2. SuperX 800VDC系列產品

無論是新建的超大規模AI工廠，還是已投入運營的傳統資料中心，均可通過適配路徑實現供電架構的代際升級，有效解決高功率GPU集群部署的供電瓶頸。

隨著NVIDIA GB300 NVL72及下一代GPU系統將單機櫃功率推升至約250kW及以上，傳統交流供電架構在轉換效率、電纜體積、功率密度與動態回應上均面臨物理極限。

SuperX Digital Power 將製造美學融入產品設計中，其中Panama-800VDC和Aurora-800VDC以精湛的工藝，重新定義了資料中心基礎設施直流供電方案，應對不同需求場景，推進改造與新建並行的產品戰略：

SuperX Panama-800VDC：全鏈路原生架構 面向新建AI超算中心，Panama採用從中壓電網至GPU的純直流路徑，結合中壓櫃、移相變壓器、800V整流櫃等，實現「一步到位」的供電體系。該方案具備超高功率密度、峰值效率最高可達98.5%、模組化熱插拔線上維護設計、預製化部署等特性，適配單機櫃高達1MW+的功率需求，匹配AI資料中心場景。

SuperX Aurora-800V DC：模組化改造升級方案 面向已投運的傳統資料中心，Aurora可以通過定制化+模組化的方式，靈活實現「不斷電改造」。該方案無需改造原有配電房與骨幹路，單櫃升級可在數小時內完成，改造成本顯著降低，既適合從200kW向1MW平滑過渡的機房環境，也可直接應用於1MW+的AI資料中心場景。

產業價值：構建面向未來的高效、綠色算力底座

Panama-800VDC全鏈路方案與Aurora-800VDC方案，通過「DC-to-Chip」直流直供模式，將轉換環節從4–5次減少至1–2次，系統端到端效率最高可提升至98.5%，同步帶來四大產業價值的根本性提升：

1. 破解瞬態電流過峰難題
通過內置儲能介面與智慧功率調節機制，Aurora與Panama方案可平抑GPU集群在毫秒級內的劇烈負載波動，支援從100毫秒至數秒的持續緩衝，確保電網穩定性與設備安全。

2.減少銅材用量達45%以上
800V直流架構在同功率下電流顯著降低，使得電纜直徑與銅材消耗大幅下降。相較于傳統AC方案，新建1GW資料中心預計可節約銅材約50萬噸。

3. 系統轉換效率提升至98.5%
得益於GaN與SiC功率器件的成熟應用，配合LLC諧振轉換技術，Panama方案實現從中壓輸入到GPU晶片的全程高效轉換，顯著降低電力損耗與運營成本。

4. 最大支援3.6MW高功率密度機櫃
通過簡化供電鏈路、去除冗餘UPS與PDU設備，Panama單櫃輸出功率最高可達3.6MW，釋放約50%機房空間，為高密度GPU部署提供可能。

客戶價值：打造「計算+供電+散熱」三合一全棧能力

目前，SuperX Panama-800VDC及Aurora-800VDC方案已實現與NVIDIA Kyber機架架構的深度相容。「我們不僅要解決今天的供電瓶頸，更要為下一代AI基礎設施構建可持續的能源底座，」 SuperX AI Technology Limited首席技術官Kenny Sng表示。「Panama與Aurora的發佈，標誌著SuperX正式形成'算力+散熱+供電'的三位一體全棧能力。客戶無論是新建還是改造，均可獲得端到端的高效、可靠、低碳的算力基礎設施。」

關於 SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智慧基礎設施解決方案提供商，為人工智慧資料中心提供全面的產品組合，包括專有硬體、先進軟體以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能AI伺服器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.superx.sg 

關於 SuperX Digital Power
SuperX Digital Power Pte. Ltd. 是由納斯達克上市公司SuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）與杭州中恒電氣（深交所：002364）旗下子公司 Enervell Power 共同創立的新加坡合資企業。面對AI算力指數級增長帶來的能源挑戰，SuperX Digital Power 以高效能高壓直流（HVDC）供電技術為核心，推 動AI資料中心從「交流供電」向「直流直供」架構演進，實現從「電力入口到模型輸出」的全棧能效優化，為全球AI資料中心建設提供全鏈路，一體化的基礎設施解決方案。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性聲明。我們基於當前可獲得的資訊，對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。您可以通過那些非歷史性質的聲明識別前瞻性內容，尤其是使用「 可能」、「應當」、「預期」、「預計」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語或其否定形式的聲明。在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮多個因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場變化的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。前瞻性陳述基於當前的預期和假設，這些預期和假設雖然被認為是合理的，但本質上存在不確定性。新的風險和不確定性可能不時出現，並且無法預測所有風險和不確定性。

前瞻性聲明僅為預測，在此提醒讀者不要依賴這些聲明。新聞稿中及我們或代表不時作出的其他聲明中討論的前瞻性事件可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受到關於我們的風險、不確定性和假設的影響。除法律要求外，我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於不確定性、假設或前瞻性事件未發生所致。

關注我們的社交媒體：

X.com: https://x.com/SUPERX_AI_
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/superx-ai
Facebook: https://www.facebook.com/people/Super-X-AI-Technology-Limited/61578918040072/#

SOURCE SuperX AI Technology Ltd

來自同一來源

SuperX與華勝天成宣佈成立全球服務合資公司SuperX Global Service

SuperX與華勝天成宣佈成立全球服務合資公司SuperX Global Service

SuperX AI Technology...
SuperX戰略控股NVIDIA解決方案提供商MicroInference，助推亞太人工智慧發展

SuperX戰略控股NVIDIA解決方案提供商MicroInference，助推亞太人工智慧發展

SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）（以下簡稱「公司」或「SuperX」）今日宣佈 ，對MicroInference Pte. Ltd....
此來源更多新聞稿

探索

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

人工智能

人工智能

電腦硬件

電腦硬件

相關題材的新聞稿