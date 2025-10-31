SuperX Digital Power、「Panama」と「Aurora」の800VDC製品シリーズを発表、データセンター電力供給ボトルネックにデュアルパスで対応

シンガポール、2025年10月31日 /PRNewswire/ -- SuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）（以下、「当社」または「SuperX」）は本日、合弁会社であるSuperX Digital Power Pte. Ltd.（「SuperX Digital Power」）が、2つの主力800V直流電力供給（800VDC）製品を先駆けて発表したことをお知らせします：

SuperX Panama-800VDC 新規構築向けソリューション： 新設データセンター向けのエンドツーエンド直流ソリューション

新設データセンター向けのエンドツーエンド直流ソリューション SuperX Aurora-800VDC 既存施設向け改修ソリューション： 既存データセンターの改修および直流アップグレードに適応するソリューション

図1：SuperX Digital Power製品とNVIDIAロードマップの対応図 図2：SuperX 800VDCシリーズ製品

これにより、新設の超大規模AIファクトリーであれ、稼働中の従来型データセンターであれ、適切なパスを通じて電力供給アーキテクチャの世代交代を実現し、高出力GPUクラスター導入における電力供給のボトルネックを効果的に解決します。

NVIDIA GB300 NVL72および次世代GPUシステムが単一ラックの消費電力を約250kW以上に押し上げる中、従来の交流電力供給アーキテクチャは、変換効率、ケーブル体積、電力密度、動的応答性の面で物理的な限界に直面しています。

SuperX Digital Powerは、製造美学を製品設計に取り入れ、「Panama-800VDC」と「Aurora-800VDC」は卓越した技術により、データセンターインフラの直流電力供給ソリューションを再定義し、様々なニーズに対応する、改修と新規構築を並行して推進する製品戦略を展開します：

SuperX Panama-800VDC ：エンドツーエンドのネイティブアーキテクチャ 新設AIスーパーコンピューティングセンター向けに、Panamaは中圧送電網からGPUまでの純粋な直流パスを採用し、中圧スイッチギア、移相変圧器、800V整流キャビネットなどを組み合わせ、「ワンステップ」での電力供給システムを実現します。このソリューションは、超高電力密度、最大98.5%のピーク効率、モジュール式ホットスワップによるオンラインメンテナンス設計、事前製造による展開などの特徴を備え、単一ラックあたり最大1MW+の電力需要に対応し、AIデータセンターのシナリオに適合します。

SuperX Aurora-800VDC ：モジュール式アップグレードソリューション 稼働中の従来型データセンター向けに、Auroraはカスタマイズ＋モジュール方式により、「無停止改修」を柔軟に実現します。このソリューションは、既存の配電室や幹線ケーブルの改修を必要とせず、単一キャビネットのアップグレードは数時間で完了可能で、改修コストを大幅に削減します。200kWから1MWへのスムーズな移行が求められる環境にも、1MW+のAIデータセンターシナリオにも直接適用できます。

産業価値：未来志向の効率的でグリーンなコンピューティング基盤の構築

Panama-800VDCのエンドツーエンドソリューションとAurora-800VDCソリューションは、「DC-to-Chip」直流直接供給モードを通じて、変換ステップを4〜5回から1〜2回に削減し、システムの総合効率を最大98.5%まで向上させ、同時に以下の4つの主要な産業価値の根本的な向上をもたらします：

過渡電流スパイク問題の解決： 内蔵のエネルギー貯蔵インターフェースとインテリジェントな電力調整メカニズムにより、AuroraとPanamaソリューションは、GPUクラスターのミリ秒単位の急激な負荷変動を抑制し、100ミリ秒から数秒間の持続的なバッファリングをサポートし、電力網の安定性と機器の安全性を確保します。 銅材使用量を 45% 以上削減： 800V直流アーキテクチャは、同等の電力で電流を大幅に低減するため、ケーブル径と銅材の消費量が大幅に削減されます。従来のACソリューションと比較して、1GWの新設データセンターでは、銅材を約50万トン節約できると推定されます。 システム変換効率を 98.5% に向上： GaN（窒化ガリウム）およびSiC（炭化ケイ素）パワーデバイスの成熟した応用と、LLC共振変換技術の組み合わせにより、Panamaソリューションは中圧入力からGPUチップまでの全行程で高効率な変換を実現し、電力損失と運用コストを大幅に削減します。 最大 3.6MW の高電力密度ラックをサポート： 電力供給経路の簡素化、冗長なUPSおよびPDU装置の除去により、Panamaの単一キャビネット出力は最大3.6MWに達し、約50%のデータセンタースペースを解放し、高密度GPU展開の可能性を提供します。

顧客価値：「コンピューティング＋電力供給＋冷却」の三位一体フルスタック能力の構築

現在、SuperX Panama-800VDCおよびAurora-800VDCソリューションは、NVIDIA Kyberラックアーキテクチャとの深い互換性を実現しています。

「私たちは今日の電力供給ボトルネックを解決するだけでなく、次世代AIインフラのために持続可能なエネルギー基盤を構築しなければなりません。」と、SuperX AI Technology Limitedの最高技術責任者であるKenny Sngは述べています。「PanamaとAuroraの発表は、SuperXが正式に『コンピューティング＋冷却＋電力供給』の三位一体フルスタック能力を形成したことを示しています。お客様は新規構築であれ改修であれ、エンドツーエンドで効率的、信頼性が高く、低炭素なコンピューティングインフラストラクチャを手に入れることができます。」

SuperX AI Technology Limited について（ NASDAQ: SUPX ）

SuperX AI Technology Limitedは、AIインフラソリューションプロバイダーであり、AIデータセンター向けに独自のハードウェア、先進的なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを含む包括的なポートフォリオを提供しています。当社のサービスは、高度なソリューション設計と計画、コスト効率の高いインフラ製品の統合、そしてエンドツーエンドの運用と保守をカバーしています。主要製品には、高性能AIサーバー、800ボルト直流（800VDC）ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AIクラウド、AIエージェントなどがあります。シンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの展開を含む、世界中の機関投資家向けにサービスを提供しています。 詳細については、www.superx.sgをご覧ください。

SuperX Digital Power について

SuperX Digital Power Pte. Ltd.は、NASDAQ上場企業であるSuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）と杭州中恒電気（深セン証券取引所：002364）の子会社であるEnervell Powerによってシンガポールに設立された合弁会社です。AIコンピューティング能力の指数関数的な成長がもたらすエネルギー課題に対応するため、SuperX Digital Powerは高効率な高圧直流（HVDC）電力供給技術を核とし、AIデータセンターの「交流電力供給」から「直流直接供給」へのアーキテクチャ進化を推進し、「電力入口からモデル出力まで」のフルスタックでのエネルギー効率最適化を実現し、世界のAIデータセンター建設にエンドツーエンドで統合されたインフラソリューションを提供します。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当社の現在の期待や将来の出来事に関する予測に基づいており、「かもしれない」「すべきである」「期待する」「予測する」「意図する」「信じる」「計画する」「見積もる」などの言葉やその否定形、類似の表現によって識別できます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業の方向性を変更する能力、新技術や市場の変化に対応する能力、事業の競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいており、これらは合理的であると考えられていますが、本質的に不確実性を伴います。新たなリスクや不確実性が随時発生する可能性があり、すべてのリスクや不確実性を予測することはできません。将来の見通しに関する記述は予測に過ぎず、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社またはその代表者が随時行うその他の記述で議論される将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の結果は当社のリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、不確実性、仮定、または将来の出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

SOURCE SuperX AI Technology Ltd