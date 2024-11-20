華為TECH4ALL倡議進一步助力歐洲實現綠色和數字化轉型

華為ICT Marketing總裁周軍表示：「我們認為，科技和合作對實現綠色和數字化轉型，構建平等、可持續的數字世界至關重要。基於這一理念，我們在2019年發起了TECH4ALL倡議，如今該倡議的規模和影響力正在持續擴大。」

在此次活動中，世界自然保護聯盟（IUCN）介紹了其與華為在2020年啟動的Tech4Nature全球合作項目，該項目旨在通過科技創新擴大自然保護成果。Tech4Nature與華為TECH4ALL倡議和IUCN綠色名錄願景一致，已在八個國家支持了11個旗艦項目，通過提供定制化解決方案，有效應對自然保護面臨的挑戰。

IUCN全球自然保護地負責人James Hardcastle表示：「Tech4Nature是自然保護領域代表IUCN與科技領域代表華為聯合開展的全球項目。我們之間的合作至關重要，因為解決地球面臨的氣候和生物多樣性危機需要科技的加持，而Tech4Nature致力於挖掘科技領域的創新和力量，助力解決這些挑戰。」

Tech4Nature二期項目於2024年啟動，計劃在五個國家開展新項目，包括已於上周啟動的西班牙內華達山脈生物多樣性監測和保護項目。

希臘初創公司PROBOTEK介紹了在TECH4ALL倡議下開發的全新森林防火和響應系統。在希臘政府的支持下，PROBOTEK與雅典大學和華為共同開發了這一解決方案，並於2024年10月宣佈將在斯基亞索斯島進行第二階段試點。該解決方案由傳感器、5G網絡、AI和無人機組成，可在探測到森林火情後的「黃金15分鐘」內啟動應急響應，向居民手機發送疏散路線並為消防車和救護車規劃路線，從而減輕火災可能造成的嚴重破壞。

在教育領域，聯合國教科文組織與華為TECH4ALL聯合開展了Open School倡議和Campus UNESCO項目。在此次TECH4ALL論壇上，聯合國教科文組織介紹了其促進全球教育公平和質量的戰略。

聯合國教科文組織歐洲科學和文化區域局局長Magdalena Landry表示：「聯合國教科文組織奉行的STEM戰略是，通過建設一個支持批判性思維、解決問題能力以及創新力發展的強大生態系統來推動成員國加大STEM教育投入。該戰略包括一系列舉措，如提高年輕人在STEM領域的參與度、提升教師能力以及促進性別平等和包容。」

TECH4ALL合作夥伴Close the Gap和Konexio介紹了法國DigiTruck項目，他們通過為老年人、失業青年等優先目標群體提供數字技能培訓來促進數字包容。迄今為止，該項目已覆蓋31個城市的6000多人。在當晚舉行的DigiTALL活動上，兩位合作夥伴被授予獎項，以表彰他們為促進數字包容和實現聯合國可持續發展目標所做的貢獻。

在TECH4ALL倡議下，華為與政府、非政府組織、政府間組織、運營商、環保組織、高校和科技公司等眾多夥伴開展合作。鑒於科技對促進包容和可持續發展至關重要，華為期望未來在歐洲與更多合作夥伴開展更多此類項目。

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TECH4ALL簡介

TECH4ALL是華為在數字包容領域的倡議和長期行動。通過TECH4ALL，華為攜手合作夥伴，利用創新技術共同建設一個更平等、可持續的數字世界。

欲瞭解更多信息，請訪問華為TECH4ALL網站：https://www.huawei.com/cn/tech4al

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SOURCE 華為