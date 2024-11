Rośnie znaczenie podjętej przez Huawei inicjatywy TECH4ALL dla cyfrowej i ekologicznej transformacji Europy

PARYŻ, 22 listopada 2024 r. /PRNewswire/ -- Huawei i kluczowi partnerzy TECH4ALL omówili rosnącą rolę podjętej przez Huawei inicjatywy TECH4ALL w procesie cyfrowej i ekologicznej transformacji Europy podczas wydarzenia Huawei Connect Paris 2024.

Uczestnicy forum TECH4ALL w pierwszym dniu wydarzenia Huawei Connect przeanalizowali kilka nowych i dotychczasowych projektów TECH4ALL oraz wartość, jaką niosą w kontekście napędzania zrównoważonego rozwoju z korzyścią zarówno dla ludzi, jak i planety.

„Wierzymy, że technologia i partnerstwa są sercem cyfrowej i ekologicznej transformacji i mają kluczowe znaczenie dla budowania integracyjnego i zrównoważonego cyfrowego świata - powiedział Jeffrey Zhou, prezes ds. marketingu technologii informacyjno-komunikacyjnych w Huawei. - To jest myślenie stojące za naszą inicjatywą TECH4ALL, którą uruchomiliśmy pięć lat temu w 2019 roku i która dziś jest silniejsza niż kiedykolwiek".

Podczas wydarzenia Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (ang. International Union for Conservation of Nature - IUCN) przedstawiła globalne partnerstwo Tech4Nature, które Huawei i IUCN wspólnie uruchomiły w 2020 r., aby zwiększyć sukces w ochronie przyrody poprzez innowacje technologiczne. Zgodnie z inicjatywą Huawei TECH4ALL i zieloną listą IUCN, Tech4Nature wspiera 11 flagowych projektów w ośmiu krajach, oferując rozwiązania dostosowane do wyzwań związanych z ochroną przyrody.

„Tech4Nature to globalne partnerstwo między sektorem ochrony przyrody kierowanym przez IUCN a sektorem technologicznym pod przywództwem Huawei. Jest to niezwykle ważne partnerstwo, ponieważ technologia jest nieodzowną częścią rozwiązania kryzysu bioróżnorodności i klimatu, przed którym stoi nasza planeta. Tech4Nature polega na wykorzystaniu innowacji i energii sektora technologicznego, aby pomóc w rozwiązaniu tych problemów" - powiedział James Hardcastle, dyrektor ds. globalnych obszarów chronionych i chronionych w IUCN.

Realizacja fazy II programu Tech4Nature rozpoczęła się w 2024 r. od uruchomienia lub zaplanowania nowych projektów w pięciu krajach, w tym projektu monitorowania i ochrony różnorodności biologicznej w hiszpańskiej Sierra Nevada, który rozpoczął się w zeszłym tygodniu.

Grecki startup PROBOTEK przedstawił nowy system zapobiegania pożarom lasów i reagowania na nie, opracowany w ramach inicjatywy TECH4ALL. Współpracując z rządem Grecji, partnerzy projektu PROBOTEK, Uniwersytet Narodowy im. Kapodistriasa w Atenach oraz Huawei wybrali w październiku 2024 r. Skiathos jako miejsce pilotażowego wdrożenia II fazy rozwiązania. Oczekuje się, że rozwiązanie obejmujące czujniki, technologię 5G, sztuczną inteligencję i drony pozwoli ograniczyć potencjalne zniszczenia spowodowane pożarami lasów, umożliwiając reakcję w nagłych wypadkach w ciągu pierwszych „złotych 15 minut" od wykrycia pożaru, wysyłając informacje o trasach ewakuacyjnych na telefony okolicznych mieszkańców oraz wytyczając trasy dla wozów strażackich i karetek pogotowia.

W obszarze edukacji organizacja UNESCO współpracowała z Huawei TECH4ALL przy realizacji inicjatywy Otwartej Szkoły i Kampusu UNESCO. Podczas forum TECH4ALL przedstawiciele UNESCO zaprezentowali strategie wspierania równości i jakości edukacji na skalę ogólnoświatową, obejmujące między innymi współpracę z Huawei i rozwój edukacji w dziedzinach STEM (nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki) oraz umożliwienie przyszłym pokoleniom zdobycie kompetencji STEM w Europie.

„Strategia STEM UNESCO ma na celu wzmocnienie wysiłków państw członkowskich UNESCO w promowaniu edukacji STEM (z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki) poprzez budowanie solidnego ekosystemu, który wspiera rozwój krytycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów i innowacji. Nacisk kładziony jest na szereg działań, w tym zwiększenie zaangażowania młodzieży w dziedziny STEM, poprawę umiejętności nauczycieli oraz promowanie równości płci i włączenia społecznego" - powiedziała Magdalena Landry, dyrektor Regionalnego Biura UNESCO ds. nauki i kultury w Europie

Partnerzy TECH4ALL Close the Gap i Konexio przeanalizowali, w jaki sposób projekty DigiTruck przyczyniają się do włączenia cyfrowego poprzez szkolenia z zakresu umiejętności cyfrowych dla priorytetowych społeczności we Francji, w tym osób starszych i bezrobotnej młodzieży. Do tej pory projekt dotarł do 6 tysięcy osób w 31 miastach. Podczas wieczornego wydarzenia DigiTALL obaj partnerzy otrzymali nagrodę za wkład w integrację cyfrową i realizację celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

W ramach inicjatywy TECH4ALL firma Huawei współpracowała dotąd z wieloma partnerami, w tym z rządami państw, organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi organizacjami rządowymi, przewoźnikami, organizacjami ekologicznymi, uczelniami wyższymi i firmami technologicznymi. Biorąc pod uwagę kluczową rolę, jaką technologia odgrywa w napędzaniu integracji i zrównoważonego rozwoju, Huawei planuje w przyszłości opracowywać więcej projektów I ustanawiać kolejne partnerstwa w Europie.

TECH4ALL to długoterminowa inicjatywa i plan działania Huawei w zakresie integracji cyfrowej. Dzięki innowacyjnym technologiom i partnerstwom TECH4ALL ma na celu umożliwienie integracji i zrównoważonego rozwoju w cyfrowym świecie.

