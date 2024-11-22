Инициатива Huawei TECH4ALL расширяет свою роль в цифровой и зеленой трансформации Европы

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Huawei

Nov 22, 2024, 09:41 ET

ПАРИЖ, 22 ноября 2024 г. /PRNewswire/ -- Компания Huawei и ключевые партнеры инициативы TECH4ALL продемонстрировали растущую роль Huawei TECH4ALL в цифровой и зеленой трансформации Европы на конференции Huawei Connect Paris 2024.

На форуме TECH4ALL в первый день конференции Huawei Connect рассматривалось несколько новых и существующих проектов TECH4ALL и изучалась польза, которую они приносят стимулированию устойчивого развития на благо людей и планеты.

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Jeffrey Zhou, President of ICT Marketing for Huawei, delivers a welcome speech at the TECH4ALL Forum
Jeffrey Zhou, President of ICT Marketing for Huawei, delivers a welcome speech at the TECH4ALL Forum

«Мы считаем, что технологии и партнерские отношения лежат в основе цифровой и зеленой трансформации и имеют решающее значение для формирования инклюзивного и устойчивого цифрового мира, — сказал Джеффри Чжоу (Jeffrey Zhou), президент по маркетингу ИКТ компании Huawei. — Эта концепция лежит в основе нашей инициативы TECH4ALL, которую мы запустили пять лет назад в 2019 году и которая сегодня сильнее, чем когда-либо».

На мероприятии Международный союз охраны природы (IUCN) представил глобальное партнерство Tech4Nature, которое компания Huawei и союз IUCN совместно запустили в 2020 году для масштабирования успеха в области охраны природы за счет технологических инноваций. В соответствии с инициативой Huawei TECH4ALL и Зеленым списком IUCN партнерство Tech4Nature поддержало 11 флагманских проектов в восьми странах с помощью индивидуальных решений для преодоления трудностей в области охраны природы.

«Tech4Nature — это глобальное партнерство между сектором охраны природы, возглавляемым IUCN, и технологическим сектором, возглавляемым компанией Huawei. Это критически важное партнерство, потому что технологии должны быть частью решения проблем биоразнообразия и климата, с которыми сталкивается планета. Партнерство Tech4Nature ориентировано на использование инноваций и энергии технологического сектора для решения этих проблем», — сказал Джеймс Хардкасл (James Hardcastle), директор IUCN по глобальным защищенным и охраняемым территориям.   

Второй этап Tech4Nature начался в 2024 году с новых проектов, запущенных или запланированных в пяти странах, включая проект по мониторингу и защите биоразнообразия в испанской Сьерра-Неваде, реализация которого началась на прошлой неделе.

Греческий стартап PROBOTEK представил новую систему профилактики и ликвидации лесных пожаров, разработанную в рамках инициативы TECH4ALL. Работая с правительством Греции, партнеры проекта PROBOTEK, Афинский национальный университет имени Каподистрии и компания Huawei, выбрали остров Скиатос в октябре 2024 года в качестве пилотной площадки для второго этапа решения. Это решение, в основе которого лежат датчики, технология 5G, искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты, должна смягчить потенциальный ущерб, причиняемый лесными пожарами, путем обеспечения экстренного реагирования в течение первых «золотых 15 минут» после обнаружения, отправки маршрутов эвакуации на телефоны местных жителей и планирования маршрутов для машин скорой помощи и пожарных машин.

В области образования ЮНЕСКО сотрудничает с TECH4ALL компании Huawei в рамках инициативы «Открытая школа» и программы «Кампус ЮНЕСКО». На форуме TECH4ALL организация ЮНЕСКО представила свои стратегии повышения равноправия и качества образования в глобальном масштабе, включая сотрудничество с Huawei для оживления образования по дисциплинам STEM и обеспечения следующих поколений в Европе квалификацией по дисциплинам STEM.

«Стратегия ЮНЕСКО в области дисциплин STEM направлена на активизацию усилий государств — членов ЮНЕСКО по содействию образованию в области STEM путем создания эффективной экосистемы, поддерживающей развитие критического мышления, навыков решения задач и способностей к инновациям. В ней подчеркивается ряд действий, в том числе расширение привлечения молодежи к областям знаний STEM, повышение квалификации преподавателей и содействие гендерному равенству и инклюзивности», — сказала Магдалена Ландри (Magdalena Landry), директор Регионального бюро ЮНЕСКО по науке и культуре в Европе.

Партнеры TECH4ALL — организации Close the Gap и Konexio — изучили, как проекты DigiTruck способствуют цифровой инклюзивности путем обучения цифровым навыкам приоритетных групп во Франции, включая пожилых людей и безработную молодежь. На сегодня проект охватил 6000 человек в 31 городе. На мероприятии DigiTALL, состоявшемся вечером, два партнера получили награду за вклад в цифровую инклюзивность и достижение Целей устойчивого развития ООН.

В рамках своей инициативы TECH4ALL компания Huawei сотрудничает с рядом партнеров, включая правительства, НПО, МПО, операторов связи, экологические организации, университеты и технологические компании. Учитывая ключевую роль, которую технологии играют в обеспечении инклюзивности и устойчивости развития, компания Huawei рассчитывает в будущем развивать больше проектов и партнерских отношений в Европе.

Об инициативе TECH4ALL

TECH4ALL является долгосрочной инициативой, направленной на повышение доступности цифровых технологий и планом действий компании Huawei. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL призвана способствовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Посетите веб-сайт Huawei TECH4ALL по адресу https://www.huawei.com/en/tech4all

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2562981/Jeffrey_Zhou__President_of_ICT_Marketing_for_Huawei__delivers_a_welcome_speech_at_the_TECH4ALL_Forum.jpg

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