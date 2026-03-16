The Bicester Collection 2026年度"綻放她未來女性創業大獎" （Unlock Her Future™）落地東亞及東南亞，推動女性主導的影響力企業規模化發展

申請專案需致力於創造社會、文化或環境影響力，並符合聯合國可持續發展目標。 無論是尚處於創意階段（未正式啟動）還是成長階段（成立不足三年、營收低於100萬美元）的專案均可參與。

為具有遠見的創始人提供變革性支援

"綻放她未來女性創業大獎"（Unlock Her Future Prize）由聯合國婦女署背書，並與Ashoka合作呈現，旨在為女性社會企業家提供一個強大的全球平臺，通過資金支援、導師指導和全球曝光，激發其潛能。 獎項將資金扶持、導師輔導與全球性的平台連結合作資源相結合，説明女性企業家打造具備可持續發展、可創造切實社會價值的企業。

每位獲獎者將獲得：

最高達10萬美元的商業資助金

專業導師輔導、領先教育合作夥伴提供的學術培訓

通過比斯特系列全球性的展示平臺，連結合作資源

聚焦全球女性創業融資缺口

據哈佛商學院數據顯示，女性領導的企業僅獲得不到3%的全球風險投資資本，大量兼具社會影響力的創新方案因資金不足而難以落地。

"綻放她未來女性創業大獎"於 2022 年正式啟動，旨在扭轉這一現狀。 波士頓諮詢公司的研究亦表明，若女性平等參與創業，全球GDP有望增長3%至6%——高達5萬億美元，凸顯投資女性社會企業家的經濟與社會雙重價值。

作為比斯特系列公益專案「DO GOOD」旗下的年度國際創業賽事，「綻放她未來女性創業大獎」旨在直面結構性資金缺口，持續構建全球女性創變者生態網路。 截至目前，專案已承諾投入約90萬美元資助金，支援14個符合聯合國可持續發展目標的創業專案。

The Bicester Collection 首席文化官Chantal Khoueiry表示：

"使命驅動型創業能夠塑造一個更包容、更可持續的未來。 通過『綻放她未來女性創業大獎』，我們將這個全球平臺引入東亞及東南亞，支援以創新推動社會影響力的女性創業者。 通過提供資金支援、教育資源、導師輔導及國際展示平臺，我們致力於助力新一代女性領導者成長，共同探索更具責任感和可持續性的增長路徑，為未來世代創造長遠價值。 "

不斷壯大的全球獲獎者網路

2026 年度獎項的獲獎者將加入一個具有國際社會影響力的精英社群，共同推動健康福祉、優質教育、氣候與水資源保護、性別平等事業發展。

2023年中東與北非地區獲獎者：

Noor Jaber（黎巴嫩，NAWAT Health）、Sara Lalla（伊拉克/阿聯酋，EcoCentric）、Nubayr Zein（埃及/阿聯酋，Leaukeather）和 Fella Bouti（阿爾及利亞，EcoTashira）。

2024年拉丁美洲地區獲獎者：

Valentina Agudelo（哥倫比亞，Salva Health）、Thamires Pontes（巴西，Phycolabs）、Leydi Cruz（玻利維亞，Agrimet）、Annie Rosas（墨西哥，BlueKali），以及"青年變革者"Kristal del Valle（瓜地馬拉）。

2025年南亚地区获奖者：

Nishat Palka（孟加拉国，MommyKidz）、Amritha Krishnamoorthy（印度，Stepping Stones Center）、Jhillika Trisal（印度，Cognitii）、Nida Yousaf Sheikh（巴基斯坦，H20 Technologies）、Sophiya Tamang（尼泊尔，Idea to Impact）和 Yangchen Dorji（不丹，LEAD+）。

她們共同構成了一個重新定義創業精神的全球女性網路——跨領域協作，共同推動創新，塑造可持續的未來。

評選流程和時程表

半決賽入圍者將由一個獨立的評選委員會選出，該委員會由國際商業領袖和社會影響力專家組成。 決賽選手將受邀參加訓練營及專案路演活動，向來自該地區的傑出女性領袖評審團展示她們的創業專案。

2026年東亞及東南亞「綻放她未來女性創業大獎」獲獎者，將於 2026 年 10 月在比斯特上海購物村舉行的頒獎典禮上揭曉。 比斯特上海購物村是比斯特系列旗下中國成員之一，2026 年恰逢其開業十周年，彰顯比斯特系列深耕中國市場的長期承諾。

申請截止日期為4月30日。 如需瞭解更多資訊並進行申請，請訪問： https://www.thebicestercollection.com/en/do-good/unlock-her-future-2026/

SOURCE The Bicester Collection