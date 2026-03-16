Unlock Her Future™ Prize 2026 dari Bicester Collection Hadir di Asia Timur dan Asia Tenggara, Memajukan Dampak Berskala Besar Melalui Kepemimpinan Perempuan

LONDON, 16 Maret, 2026 /PRNewswire/ - Unlock Her Future Prize adalah kompetisi start-up tahunan yang didukung The Bicester Collection bagi wirausaha perempuan yang berdampak sosial. Kompetisi ini diadakan pertama kali di Asia Timur dan Asia Tenggara pada tahun 2026 - untuk memajukan komitmen globalnya terhadap dampak yang dipimpin perempuan dan kewirausahaan yang berorientasi pada tujuan.

Setiap tahun, inisiatif berpedoman filosofi "Visi Global, Keterlibatan Lokal" ini menuju ke wilayah baru untuk mengidentifikasi dan mendukung perempuan yang meluncurkan dan meningkatkan perusahaan rintisan yang mengubah sistem. Setelah kesuksesan tiga edisi regional:Timur Tengah dan Afrika Utara (2023), Amerika Latin (2024), dan Asia Selatan (2025), edisi tahun 2026 menerima pendaftaran dari perempuan usia 18 tahun ke atas di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Para pelamar harus mempresentasikan usaha inovatif yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengatasi masalah sosial, budaya, atau lingkungan. Perusahaan rintisan boleh di tahap ide atau validasi dengan prototipe yang sedang dikembangkan, atau di tahap peluncuran/pertumbuhan, dengan masa operasional kurang dari tiga tahun dan pendapatan di bawah AS$1 juta.

Dukungan Transformasi untuk Pendiri yang Visioner

Didukung oleh UN Women dan dipersembahkan melalui kemitraan dengan Ashoka, Unlock Her Future Prize menyediakan platform global yang kuat dan membuka potensi melalui modal, bimbingan, dan visibilitas global. Melalui gabungan dukungan dana dengan jaringan pendidikan dan jaringan internasional, penghargaan ini membekali wirausahawan perempuan untuk membangun bisnis yang tangguh dan memberikan dampak terukur dan berkelanjutan.

Setiap pemenang menerima:

Dana hibah usaha hingga AS$100.000

Program pendidikan eksekutif yang disampaikan oleh mitra akademis terkemuka

Akses ke mentor internasional dari kalangan pakar dan jaringan global The Bicester Collection untuk visibilitas dan kerja sama

Mengatasi Kesenjangan Pendanaan Global

Menurut Harvard Business School, kurang dari 3% usaha yang dipimpin perempuan menerima pendanaan modal ventura - sehingga banyak sekali ide berpotensi tinggi kurang didanai dan kurang terwakili.

Diluncurkan pada tahun 2022, Unlock Her Future Prize diciptakan untuk membantu mengubah kenyataan ini. Menurut penelitian dari The Boston Consulting Group, partisipasi yang setara dalam kewirausahaan dapat meningkatkan PDB global sebesar 3%-6% - hingga AS$5 triliun - sehingga menegaskan keharusan ekonomi dan sosial untuk berinvestasi pada pendiri perempuan.

Sebagai bagian dari program filantropi The Bicester Collection, yakni DO GOOD, penghargaan ini secara langsung mengatasi kesenjangan pendanaan struktur sekaligus memperkuat ekosistem global para perempuan pembuat perubahan. Hingga saat ini, dana hibah sekitar AS$900.000 telah diberikan untuk mendukung 14 usaha yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB.

Kata Chantal Khoueiry, Chief Culture Officer The Bicester Collection:

"Kewirausahaan dapat menjadi kekuatan yang luar biasa untuk perubahan sistem. Di Asia Timur dan Asia Tenggara, banyak perempuan membuat solusi praktis untuk mengatasi masalah di komunitas mereka. Melalui Unlock Her Future Prize, kami merasa bangga menghadirkan platform global The Bicester Collection ke wilayah ini -mendukung perempuan yang ide-idenya memadukan inovasi dengan dampak nyata dan membantu mereka mendapatkan modal, bimbingan, dan visibilitas yang dibutuhkan untuk berkembang."

Jaringan Alumni Global yang Terus Berkembang

Para pemenang tahun 2026 akan bergabung dengan komunitas alumni internasional terkemuka yang terdiri dari pemimpin berdampak sosial yang memajukan kesehatan dan kesejahteraan, pendidikan berkualitas, ketahanan iklim dan air, dan kesetaraan gender.

Pemenang MENA Edition 2023:

Noor Jaber (Lebanon, NAWAT Health), Sara Lalla (Irak/UEA, EcoCentric), Nubayr Zein (Egypt/UEA, Leaukeather), dan Fella Bouti (Algeria, EcoTashira).

Pemenang LATAM Edition 2024:

Valentina Agudelo (Kolombia, Salva Health), Thamires Pontes (Brasil, Phycolabs), Leydi Cruz (Bolivia, Agrimet), Annie Rosas (Meksiko, BlueKali), dan Young Changemaker Kristal del Valle (Guatemala).

Pemenang South Asia Edition 2025:

Nishat Palka (Bangladesh, MommyKidz), Amritha Krishnamoorthy (India, Stepping Stones Center), Jhillika Trisal (India, Cognitii), Nida Yousaf Sheikh (Pakistan, H20 Technologies), Sophiya Tamang (Nepal, Idea to Impact), danYangchen Dorji (Bhutan, LEAD+).

Bersama-sama, mereka mewakili jaringan global yang terdiri dari perempuan yang mengubah konsep kewirausahaan - dengan kerja sama antar sektor untuk mendorong inovasi dan membentuk masa depan berkelanjutan.

Proses dan Jadwal Seleksi

Para semi finalis akan dipilih oleh Komite Seleksi independen yang terdiri dari pemimpin bisnis internasional dan pakar dampak sosial. Para finalis akan diminta berpartisipasi dalam bootcamp regional dan hari presentasi untuk menjelaskan usaha mereka di hadapan juri yang beranggotaan pemimpin perempuan terkemuka dari wilayah tersebut.

Pemenang East dan Southeast Asia Edition 2026 Unlock Her Future Prize akan diumumkan pada bulan Oktober 2026 dalam acara penghargaan di Shanghai Village, bagian dari Bicester Collection, yang menandai ulang tahun ke-10 di tahun 2026, untuk menegaskan komitmen jangka panjang perusahaan ini terhadap wilayah tersebut.

Pendaftaran dibuka hingga tanggal 30 April. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk mendaftar, kunjungi: https://www.thebicestercollection.com/en/do-good/unlock-her-future-2026/

