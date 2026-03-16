महिला-नेतृत्व वाले प्रभाव को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाते हुए The Bicester Collection का Unlock Her Future™ Prize 2026 पूर्वी और दक्षिणपूर्वी एशिया में पहुंचा

लंदन, 16 मार्च, 2026 /PRNewswire/ -- महिला-नेतृत्व वाले प्रभाव और उद्देश्य-संचालित उद्यमिता के प्रति अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए The Bicester Collection द्वारा संचालित महिला सामाजिक प्रभाव उद्यमियों के लिए वार्षिक स्टार्ट-अप प्रतियोगिता, Unlock Her Future Prize, 2026 की पूर्वी और दक्षिणपूर्व एशिया से शुरुआत की जा रही है।

प्रत्येक वर्ष, "Global Vision, Local Engagement" के सिद्धांत से प्रेरित होकर, यह पहल व्यवस्था में बदलाव लाने वाले स्टार्टअप शुरू करने और उन्हें आगे बढ़ाने वाली महिलाओं की पहचान तथा उनका समर्थन करने के लिए एक नए क्षेत्र में जाती है। तीन सफल क्षेत्रीय संस्करणों के बाद: MENA (2023), LATAM (2024), और South Asia (2025) के अतिरिक्त, 2026 संस्करण पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं से आवेदन आमंत्रित करता है।

आवेदकों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप, सामाजिक, सांस्कृतिक या पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने वाले नवप्रवर्तनशील उपक्रम प्रस्तुत करने होंगे। तीन वर्ष से कम समय से कार्यरत और US$1 मिलियन से कम का राजस्व उत्पन्न कर रही प्रोटोटाइप विकसित करने वाली स्टार्ट-अप कंपनियां, विचार या सत्यापन के चरण या लॉन्च/विकास के चरण में हो सकती हैं।

दूरदर्शी संस्थापकों के लिए परिवर्तनकारी सपोर्ट

UN Women द्वारा समर्थित और Ashoka के साथ साझेदारी में प्रस्तुत, Unlock Her Future Prize पूंजी, मार्गदर्शन और वैश्विक दृश्यता के माध्यम से क्षमता को उजागर करने वाला एक शक्तिशाली वैश्विक मंच प्रदान करता है। वित्तीय सहायता को शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के साथ मिलाकर, यह Prize महिला उद्यमियों को मापनीय, टिकाऊ प्रभाव प्रदान करने वाले आत्मनिर्भर बिज़नेसों को विकसित करने में सक्षम बनाता है।

प्रत्येक विजेता को निम्न प्राप्त होगा:

US$100,000 तक का व्यावसायिक अनुदान

अग्रणी शैक्षणिक साझेदारों द्वारा संचालित एक कार्यकारी शिक्षा कार्यक्रम

दृश्यता और सहयोग के लिए विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय मार्गदर्शकों और The Bicester Collection के वैश्विक नेटवर्क तक पहुंच

वैश्विक वित्तपोषण अंतर को संबोधन

Harvard Business School के अनुसार, महिलाओं के नेतृत्व वाले बिज़नेसों में से 3% से भी कम को वेंचर पूंजी वित्तपोषण प्राप्त होता है - जिससे अनगिनत उच्च क्षमता वाले विचार कम वित्तपोषित और कम प्रतिनिधित्व वाले रह जाते हैं।

2022 में शुरू किया गया, Unlock Her Future Prize इस वास्तविकता को बदलने में सहायता करने के लिए बनाया गया था। The Boston Consulting Group का शोध दर्शाता है कि महिला संस्थापकों में निवेश की आर्थिक और सामाजिक अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए उद्यमिता में समान भागीदारी से US$5 ट्रिलियन तक वैश्विक GDP में 3% से 6% तक की वृद्धि हो सकती है।

The Bicester Collection के परोपकारी कार्यक्रम DO GOOD का एक भाग होने के नाते, यह Prize संरचनात्मक वित्तपोषण अंतरालों को सीधे संबोधित करने के साथ-साथ महिला परिवर्तनकर्ताओं के वैश्विक इकोसिस्टम को मजबूत करता है। अब तक, UN Sustainable Development Goals के अनुरूप 14 उपक्रमों को सपोर्ट करने हेतु लगभग US$900,000 का अनुदान प्रदान करने का वादा किया गया है।

The Bicester Collection की मुख्य संस्कृति अधिकारी, Chantal Khoueiry, ने कहा:

"प्रणालीगत परिवर्तन के लिए उद्यमिता एक शक्तिशाली शक्ति हो सकती है। पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया में, कई महिलाएं अपने समुदायों में मौजूद चुनौतियों के व्यावहारिक समाधान विकसित कर रही हैं। विचारों में नवाचार को वास्तविक प्रभाव के साथ जोड़ने वाली महिलाओं का समर्थन और उन्हें पूंजी, मार्गदर्शन और विकास के लिए आवश्यक दृश्यता प्राप्त करने में सहायता करते हुए, Unlock Her Future Prize के माध्यम से, हमें The Bicester Collection के वैश्विक मंच को इस क्षेत्र में लाने पर गर्व है।"

एक बढ़ता हुआ वैश्विक पूर्व-छात्रा नेटवर्क

2026 के विजेता सामाजिक प्रभाव के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाएं स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जलवायु और जल लचीलापन और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने वाली अग्रणियों के एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय पूर्व-छात्रा समुदाय में शामिल होंगी।

2023 MENA संस्करण के विजेता:

Noor Jaber (लेबनान, NAWAT Health), Sara Lalla (इराक/UAE, EcoCentric), Nubayr Zein (मिस्र/UAE, Leaukeather), और Fella Bouti (अल्जीरिया, EcoTashira)।

2024 लैटिन अमेरिका संस्करण के विजेता:

Valentina Agudelo (कोलंबिया, Salva Health), Thamires Pontes (ब्राजील, Phycolabs), Leydi Cruz (बोलीविया, Agrimet), Annie Rosas (मेक्सिको, BlueKali), और Young Changemaker Kristal del Valle (ग्वाटेमाला)।

2025 दक्षिण एशिया संस्करण के विजेता:

Nishat Palka (बांग्लादेश, MommyKidz), Amritha Krishnamoorthy (भारत, Stepping Stones Center), Jhillika Trisal (भारत, Cognitii), Nida Yousaf Sheikh (पाकिस्तान, H20 Technologies), Sophiya Tamang (नेपाल, Idea to Impact), और Yangchen Dorji (भूटान, LEAD+)।

नवाचार को बढ़ावा देने और एक स्थायी भविष्य को आकार देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हुए, वे मिलकर उद्यमिता को पुनर्परिभाषित करने वाली महिलाओं के एक वैश्विक नेटवर्क का प्रतिनिधित्व करती हैं।

चयन प्रक्रिया और समयसीमा

सेमीफाइनल में पहुंचने वाली प्रतिभागियों का अंतरराष्ट्रीय बिज़नेस जगत के अग्रणियों और सामाजिक प्रभाव विशेषज्ञों से बनी एक निष्पक्ष चयन समिति द्वारा चयन किया जाएगा। फाइनल में पहुंचने वाली प्रतिभागियों को एक क्षेत्रीय बूटकैंप और पिच डे में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जहां वे क्षेत्र की प्रतिष्ठित महिला अग्रणियों की जूरी के समक्ष अपने उद्यम प्रस्तुत करेंगी।

Unlock Her Future Prize 2026 East और Southeast Asia Edition की विजेताओं की घोषणा अक्टूबर 2026 में 2026 में अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहे The Bicester Collection के एक भाग, Shanghai Village में आयोजित एक पुरस्कार समारोह के दौरान की जाएगी, जो इस क्षेत्र के प्रति ब्रांड की लंबे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए यहाँ जाएं: https://www.thebicestercollection.com/en/do-good/unlock-her-future-2026/

लोगो - https://mma.prnewswire.com/media/2932106/5860034/Bicester_Collection_UHF_Logo.jpg