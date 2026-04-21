Thunes 推出實時支付服務，進軍紐西蘭市場

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Thunes

21 4月, 2026, 10:00 CST

Thunes 直連全球網絡 (Direct Global Network) 的成員，如今能向紐西蘭的銀行帳戶即時付款，使公司在亞太區的足跡更加深遠穩固。

曼谷2026年4月21日 /美通社/ -- 獲譽為全球資金流動「智能高速公路」的 Thunes，今天宣佈擴充其直連全球網絡，正式推出直接而實時的「付款至銀行」(Pay-to-Bank) 服務進入紐西蘭。

是次擴展提升 Thunes 在亞太區的跨境支付能力，為直連全球網絡會員提供更快捷透明的付款方案，無論是消費者還是企業交易皆可受惠。 藉此服務，用戶可直接將紐西蘭元輕鬆轉帳到紐西蘭的銀行帳戶。 交易既可經由直接應用程式介面 (API) 整合至 Thunes 來執行，亦可借助現有的 Swift 連接完成。

紐西蘭正越來越著力提升其金融基礎建設，以支持實時數碼貿易與蓬勃發展的零工經濟。 隨著紐西蘭邁向新一代支付生態系統，預計到 2027 年，實時交易複合年增長率將達 21.3%

Thunes 亞太區網絡主管 Eugene Chua 說：「在 Thunes，我們正逐步拆除那些對全球數碼經濟構成障礙的舊有阻力。 亞太區是 Thunes 的發跡之處，因此我們特別高興能於紐西蘭這類高增長市場中拓展業務。 地理位置絕不應阻礙雄心壯志，我們引以為傲的是成為金融連通的動力核心，以基建支持企業及個人，使其受惠於跨境資金流動，更全面擁抱全球經濟。」

憑此擴張，進一步鞏固 Thunes 作為實時跨境支付先驅供應商的地位。 直連全球網絡採用 Thunes 自家的 SmartX 資金管理系統，以人工智能 (AI) 進行預測及實時流動性管理，並使用 Fortress 合規平台，該平台在全球持有超過 50 個牌照。 此保證每筆付款均在最高級別的安全、合規及營運效率下完成。

編輯備註：

Thunes 將參與 2026 年 4 月 21 日至 23 日於曼谷舉行的 Money20/20 亞洲峰會，攤位編號為 6005。 請按此以預約會面。

如欲進一步了解 Thunes，請瀏覽：https://www.thunes.com/

SOURCE Thunes

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