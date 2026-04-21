Thunes Luncurkan Pembayaran di Waktu Nyata ke Selandia Baru

Kini anggota Direct Global Network Thunes dapat mengirim pembayaran di waktu nyata ke rekening bank di Selandia Baru, sehingga memperkuat kehadiran Thunes di Asia Pasifik.

BANGKOK, 20 April, 2026 /PRNewswire/ -- Thunes adalah Smart Superhighway untuk transfer uang ke seluruh dunia. Hari ini Thunes mengumumkan perluasan Direct Global Network melalui peluncuran layanan Pay-to-Bank secara langsung dan di waktu nyata ke Selandia Baru.

Ekspansi ini meningkatkan kemampuan pembayaran antar negara oleh Thunes di Asia Pasifik untuk memberikan solusi pembayaran yang lebih cepat dan lebih transparan bagi Anggota Direct Global Network Thunes dalam transaksi konsumen maupun bisnis. Dengan peluncuran ini, pengguna dapat dengan mudah mentransfer Dolar Selandia Baru (NZD) secara langsung ke rekening bank di Selandia Baru. Transaksi dapat dilakukan melalui integrasi API langsung ke Thunes atau dengan memanfaatkan konektivitas Swift yang ada.

Selandia Baru semakin berfokus pada peningkatan infrastruktur keuangan untuk mendukung perdagangan digital di waktu nyata dan ekonomi gig yang berkembang pesat Seiring peralihan Selandia Baru ke ekosistem pembayaran generasi berikutnya, transaksi di waktu nyata diprediksi akan bertumbuh dengan CAGR 21,3% hingga tahun 2027 .

Kata Eugene Chua, Pimpinan Network Thunes Asia Pasifik: "Thunes menghilangkan hambatan lama yang merintangi ekonomi digital global. Kisah Thunes berawal di Asia Pasifik, jadi kami senang sekali dapat memperkuat jangkauan di pasar dengan pertumbuhan tinggi seperti Selandia Baru. Letak geografis jangan sampai menghambat ambisi. Kami bangga menjadi mesin penggerak konektivitas keuangan dengan menyediakan infrastruktur yang mendukung dan memperkuat bisnis maupun individu untuk mendapatkan manfaat dari pergerakan uang internasional dan semakin berpartisipasi dalam ekonomi global."

Dengan ekspansi ini, Thunes memperkuat posisinya sebagai penyedia terkemuka dalam hal pembayaran antar negara di waktu nyata. Direct Global Network Thunes memanfaatkan SmartX Treasury System internalnya untuk prediksi berbasis AI dan pengelolaan likuiditas di waktu nyata, dan Fortress Compliance Platform yang memiliki lebih dari 50 lisensi di seluruh dunia. Hal ini memastikan setiap pembayaran dilakukan dengan tingkat keamanan, kepatuhan, dan efisiensi operasional tertinggi.

Thunes akan menghadiri Money20/20 Asia di stan 6005, di Bangkok pada tanggal 21-23 April 2026. Jadwalkan pertemuan di sini .

