튠즈, 뉴질랜드 대상 실시간 결제 서비스 출시

튠즈의 다이렉트 글로벌 네트워크 회원사, 뉴질랜드 은행 계좌로 실시간 결제를 가능… 회사의 아시아•태평양 지역 입지 한층 강화돼

방콕, 2026년 4월 20일 /PRNewswire/ -- 4월 21일 전 세계 자금 이동을 위한 스마트 슈퍼하이웨이인 튠즈(Thunes)가 뉴질랜드로 직접 실시간 은행 송금(Pay-to-Bank) 서비스를 출시하며 다이렉트 글로벌 네트워크(Direct Global Network)를 확장했다고 발표했다.

이번 확장은 아시아•태평양 지역에서 튠즈의 국경 간 결제 역량을 강화하는 것으로, 튠즈 다이렉트 글로벌 네트워크 회원사에 소비자 및 비즈니스 거래 모두를 위한 더 빠르고 투명한 결제 솔루션을 제공한다. 이번 출시로 사용자는 뉴질랜드 달러(NZD)를 뉴질랜드 은행 계좌로 직접 손쉽게 이체할 수 있다. 거래는 튠즈에 직접 API로 연동하거나 기존 스위프트(Swift) 연결을 활용하는 방식으로 이뤄질 수 있다.

뉴질랜드는 실시간 디지털 무역과 빠르게 성장하는 긱 경제(gig economy)를 지원하기 위해 금융 인프라 업그레이드에 점점 더 주력하고 있다. 뉴질랜드가 차세대 결제 생태계로 전환하는 가운데, 실시간 거래는 2027년까지 21.3%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망된다.

튠즈의 유진 추아(Eugene Chua) 아시아•태평양 네트워크 총괄은 "튠즈는 글로벌 디지털 경제에 장벽을 만드는 기존 시스템의 마찰을 해소하고 있다. 아시아•태평양은 튠즈의 이야기가 시작된 곳인 만큼, 뉴질랜드와 같은 고성장 시장에서 우리의 도달 범위를 확대하게 되어 특히 기쁘다. 지리적 여건이 결코 야망의 걸림돌이 되어서는 안 된다. 우리는 금융 연결성을 이끄는 엔진으로서, 기업과 개인이 국제 자금 이동의 혜택을 누리고 글로벌 경제에 보다 온전히 참여할 수 있도록 지원하고 역량을 부여하는 인프라를 제공한다는 점을 자랑스럽게 생각한다"고 말했다.

이번 확장을 통해 튠즈는 실시간 국경 간 결제의 선도적 사업자로서 그 입지를 더욱 공고히 했다. 튠즈의 다이렉트 글로벌 네트워크는 AI 기반 예측과 실시간 유동성 관리를 위한 자사의 SmartX Treasury System과 전 세계 50개 이상의 라이선스를 기반으로 하는 Fortress Compliance Platform을 활용한다. 이를 통해 모든 결제가 최고 수준의 보안, 컴플라이언스, 운영 효율성 아래 실행되도록 보장한다.

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튠즈는 2026년 4월 21일부터 23일까지 방콕에서 열리는 머니20/20 아시아(Money20/20 Asia)에 참가하며, 부스 번호는 6005번이다. 미팅 일정은 여기에서 예약할 수 있다.

튠즈에 대한 자세한 정보는 https://www.thunes.com/에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2831061/5891541/Thunes_Logo.jpg

SOURCE Thunes