爆款「tomica GARAGE」升級為智能款；「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」將於2026年7月中旬發售

- 配備遙控功能、六色燈光，可多台同步操控點亮車模，打造收藏展示新功能 -

東京2026年5月21日 /美通社/ -- 總部位於東京葛飾區的TOMY Company, Ltd.，將於7月中旬推出面向成人設計的壓鑄迷你玩具車「多美卡(TOMICA)」系列玩法套裝「tomica+」的新產品 -- 「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」（建議零售價：7700日元含稅）。

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*本產品不包含多美卡(TOMICA)（迷你玩具車）。

該產品將在日本全國的玩具專賣店、百貨商場玩具區及大型零售店、TOMICA/PLARAIL產品專賣店「TOMICA PLARAIL SHOP」、線上商店以及TOMY官方購物網站TOMY MALL ( https://takaratomymall.jp/shop/ )等渠道銷售。

TOMY MALL自2026年5月11日（週一）起開啟預售。本產品將在亞洲10個地區（日本、中國大陸、韓國、香港特別行政區、台灣地區、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、越南）發售。日本以外的亞洲地區將陸續開售。

自2025年2月上市以來，旨在展示「多美卡(TOMICA)」收藏的時尚車庫「tomica GARAGE」在日本及海外的多美卡(TOMICA)成年粉絲中收穫超高人氣。新推出的「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」依托多美卡(TOMICA)深耕的技術積澱，升級為更智能的版本。新品在保留「tomica GARAGE」仿真捲簾門開合、還原真實車庫內飾燈光的基礎上，新增遙控操控、六色LED燈光、精緻內飾設計，以及多台車庫同步聯動功能，滿足玩家日益增長的多台並排陳列需求，進一步還原真實場景，喚醒成年玩家的玩樂之心，打造動感十足的收藏展示體驗。

TOMY Company業務總部品牌業務全球多美卡(TOMICA)事業部總經理流石正(Tadashi Sasuga)表示：「tomica GARAGE是我們為成年粉絲打造的多美卡(TOMICA)全新玩法，這款產品在社交平台上引發巨大反響，不僅在日本，在其他亞洲地區也收穫了遠超預期的反響。我們很高興這款產品既滿足了消費者將其作為家居軟裝陳列的需求，也契合了大家親手把玩的玩樂之心。本次升級款搭載遙控功能，可操控車庫捲簾門開合與內飾燈光變色，期待粉絲們將它擺放在家中，盡情體驗玩樂樂趣。」

產品概況：「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」

爆款產品「tomica GARAGE」的升級款，喚醒成年玩家玩樂之心，打造收藏展示新體驗。

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產品特點

- 遙控功能：

無需觸碰機身，即可遙控電動捲簾門開合。遙控器印有多美卡(TOMICA)標識，造型酷似汽車智能鑰匙，小巧便攜。遙控器採用靜音設計，無按鍵異響，是本品另一大亮點。

遙控器：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202604278228/_prw_PI4fl_VJ86q3Z8.jpg

- 六色燈光：

捲簾門開啟時，LED燈柔和亮起。按下遙控器中央按鍵，可在白、橙、紫、藍、翠綠、黃六種LED燈光色彩間切換，營造出不同的視覺效果與氛圍，讓用戶能夠根據場景或特定的多美卡(TOMICA)車型選擇匹配的燈光顏色。

六色照明效果：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202604278228/_prw_PI5fl_84kJSk4F.jpg

- 更高品質的內部設計：

產品附贈兩套內飾背景卡，採用立體與亮面工藝設計，強化燈光渲染效果。

內飾背景卡：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M000076/202604278228/_prw_PI6fl_A3q7A5U0.jpg

- 多車庫捲簾門同步動態操控：

為響應消費者並排擺放多個車庫的需求，本產品實現了用一個遙控器同時開合多個車庫捲簾門的功能。

產品基本信息

產品名稱：「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」

預售開始日期：2026年5月11日（週一）

發售日期：2026年7月中旬

建議零售價：7700日元（含稅）

產品尺寸：寬251mm × 高104mm × 深132mm

*產品不含多美卡(TOMICA)（迷你玩具車）。

產品電池：主機用3節AA鹼性電池 / 遙控器用1節AAA鹼性電池

*電池不隨產品附贈，需另行購買。

適用年齡：6歲及以上

版權聲明：(C) TOMY

銷售地點：日本全國的玩具專賣店、百貨商場玩具區及大型零售店、TOMICA/PLARAIL產品專賣店「TOMICA PLARAIL SHOP」、線上商店以及TOMY官方購物網站TOMY MALL ( https://takaratomymall.jp/shop/ )等。

官方網站：https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicabrand/plus/garagestgray/

「多美卡(TOMICA)」官方網站：

https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/ （日本）

https://takaratomyasia.com/en/toys/tomica （亞洲）

「tomica」官方網站：

https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/tomicabrand/premium/

SOURCE TOMY Company, Ltd.