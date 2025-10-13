Touareg Group成立美國科技子公司，拓展全球業務版圖

Touareg Group Technologies Co. 在美國運營，可依託全球最前沿的金融創新與監管生態系統。這一戰略定位使公司能夠在尖端技術開發與嚴格合規治理間取得平衡，從而確保長期可持續發展並贏得市場信任。

Touareg Group發言人表示：「Touareg Group Technologies Co. 的成立是我們全球擴張戰略的關鍵里程碑。我們致力於通過技術、治理與創新的融合，為股東創造可持續價值。即將推出的加密貨幣交易所將成為這一戰略的基石，它將以安全、合規、高效的交易市場助推數碼資產行業的蓬勃發展。」

除交易所業務外，該子公司還將致力於開發先進的AI應用與機構級區塊鏈系統。這些舉措將通過與頂尖科技企業、金融機構及監管機構建立戰略合作來提供支持，確保其符合全球最佳實踐，並提升在各市場的普及應用。

Touareg Group Technologies Co. 的成立彰顯了集團更宏大的使命：拓展全球業務版圖、實現業務組合多元化，並鞏固其作為金融與科技交叉領域可靠合作夥伴的地位。通過將韌性、合規與企業責任置於優先地位，Touareg Group持續構建一個賦能全球企業、社區與股東的前瞻性生態系統。

此次擴張進一步鞏固了Touareg Group作為行業創新催化劑的地位，集團正通過打造先進基礎設施、創造股東價值和推動可持續增長，持續塑造金融與科技的未來。

SOURCE Touareg Global