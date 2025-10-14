Die Touareg Group erweitert ihre globale Präsenz durch die Gründung einer US-amerikanischen Technologie-Tochtergesellschaft

NEW YORK, 14. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Die Touareg Group, ein international führendes Unternehmen in den Bereichen Finanzen, digitale Vermögenswerte und technologische Innovation, hat die Gründung ihrer US-amerikanischen Tochtergesellschaft Touareg Group Technologies Co. bekannt gegeben. Diese strategische Expansion stellt einen bedeutenden Schritt in der langfristigen Wachstumsstrategie der Gruppe dar und unterstreicht ihr Engagement für den Aufbau einer erstklassigen Infrastruktur an der Schnittstelle zwischen Finanzwesen und neuen Technologien.

Die neue Tochtergesellschaft wird sich auf künstliche Intelligenz (KI), Blockchain-Infrastruktur und Plattformen für den Handel mit digitalen Vermögenswerten konzentrieren, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf der Entwicklung einer Kryptowährungsbörse der nächsten Generation liegt. Diese Börse wurde entwickelt, um institutionelle Sicherheit, regulatorische Konformität und fortschrittliche Handelsfunktionen zu bieten, die sowohl privaten als auch institutionellen Teilnehmern zugutekommen. Durch die Fokussierung auf Compliance, Transparenz und technologische Skalierbarkeit strebt die Börse an, sich als vertrauenswürdige Plattform in der globalen digitalen Wirtschaft zu etablieren.

Die Touareg Group Technologies Co. ist in den Vereinigten Staaten tätig und profitiert von der Nähe zu einem der fortschrittlichsten Ökosysteme für Finanzinnovationen und regulatorische Aufsicht. Diese strategische Positionierung ermöglicht es dem Unternehmen, innovative Entwicklungen mit einer strengen Unternehmensführung in Einklang zu bringen und so langfristige Nachhaltigkeit und das Vertrauen des Marktes zu gewährleisten.

„Die Gründung der Touareg Group Technologies Co. stellt einen entscheidenden Meilenstein in unserer globalen Expansion dar", erklärte ein Sprecher der Touareg Group. „Unser Fokus liegt auf der Schaffung nachhaltiger Shareholder Value durch die Kombination von Technologie, Governance und Innovation. Die bevorstehende Einführung der Kryptowährungsbörse wird ein Eckpfeiler dieser Strategie sein und einen sicheren, konformen und effizienten Marktplatz bieten, der das Wachstum der Branche für digitale Vermögenswerte unterstützt."

Neben der Börseninitiative wird die Tochtergesellschaft die Entwicklung fortschrittlicher KI-Anwendungen und institutioneller Blockchain-Systeme vorantreiben. Diese Bemühungen werden durch strategische Kooperationen mit führenden Technologieunternehmen, Finanzinstituten und Aufsichtsbehörden unterstützt, um die Übereinstimmung mit globalen Best Practices sicherzustellen und die Akzeptanz in allen Märkten zu fördern.

Die Gründung der Touareg Group Technologies Co. unterstreicht die übergeordnete Mission der Gruppe, ihre internationale Präsenz auszubauen, ihr Portfolio zu diversifizieren und ihre Position als zuverlässiger Partner an der Schnittstelle zwischen Finanzwesen und Technologie zu stärken. Durch die Priorisierung von Resilienz, Compliance und Unternehmensverantwortung baut die Touareg Group weiterhin ein zukunftsorientiertes Ökosystem auf, das Unternehmen, Gemeinden und Aktionäre weltweit stärkt.

Diese Expansion festigt die Position der Touareg Group als Impulsgeber für Innovationen, der durch fortschrittliche Infrastruktur, Schaffung von Shareholder Value und nachhaltiges Wachstum die Zukunft der Finanz- und Technologiebranche mitgestaltet.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794260/Touareg_Group_Expands_Global_Presence.jpg