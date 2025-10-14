Touareg Group étend sa présence mondiale avec la création d'une filiale technologique aux États-Unis

NEW YORK, 14 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Touareg Group, un leader international de la finance, des actifs numériques et de l'innovation technologique, a annoncé la création de sa filiale américaine Touareg Group Technologies Co. Cette expansion stratégique représente une étape majeure dans la stratégie de croissance à long terme du groupe et démontre son engagement à construire des infrastructures de classe mondiale à la convergence de la finance et des technologies émergentes.

Touareg Group Technologies Co. — the newly registered U.S. subsidiary of Touareg Group — is leading the innovation frontier, with TrustglobeX positioned as the group’s next major digital exchange launch.

La nouvelle filiale se concentrera sur l'intelligence artificielle (IA), l'infrastructure blockchain et les plateformes d'échange d'actifs numériques, en mettant l'accent sur le développement d'une bourse de cryptomonnaies de nouvelle génération. Cette bourse est conçue pour offrir une sécurité de niveau institutionnel, un alignement réglementaire et des capacités de négociation avancées qui serviront à la fois aux particuliers et aux participants institutionnels. En plaçant la conformité, la transparence et l'évolutivité technologique au centre de ses préoccupations, la bourse vise à s'imposer comme une plateforme de confiance dans l'économie numérique mondiale.

Opérant depuis les États-Unis, Touareg Group Technologies Co. bénéficie de la proximité de l'un des écosystèmes les plus avancés en matière d'innovation financière et de surveillance réglementaire. Ce positionnement stratégique permet à l'entreprise de concilier un développement de pointe et une gouvernance rigoureuse, garantissant ainsi la durabilité à long terme et la confiance du marché.

« La création de Touareg Group Technologies Co. est une étape cruciale dans notre expansion mondiale », a déclaré un porte-parole de Touareg Group. « Notre objectif est de créer une valeur actionnariale durable en combinant la technologie, la gouvernance et l'innovation. La nouvelle bourse de cryptomonnaies sera la pierre angulaire de cette stratégie, offrant un marché sécurisé, conforme et efficace qui soutient la croissance du secteur des actifs numériques. »

Outre l'initiative de plateforme d'échange, la filiale poursuivra le développement d'applications d'IA avancées et de systèmes de blockchain de qualité institutionnelle. Ces efforts seront soutenus par des collaborations stratégiques avec des entreprises technologiques de premier plan, des institutions financières et des autorités réglementaires, afin de garantir l'alignement sur les meilleures pratiques mondiales et d'améliorer l'adoption sur les marchés.

Le lancement de Touareg Group Technologies Co. s'inscrit dans la mission plus large du groupe qui consiste à étendre son empreinte internationale, à diversifier son portefeuille et à renforcer sa position de partenaire de confiance à l'intersection de la finance et de la technologie. En donnant la priorité à la résilience, à la conformité et à la responsabilité d'entreprise, Touareg Group continue de construire un écosystème tourné vers l'avenir qui donne du pouvoir aux entreprises, aux communautés et aux actionnaires dans le monde entier.

Cette expansion conforte Touareg Group dans son rôle de catalyseur de l'innovation, façonnant l'avenir de la finance et de la technologie grâce à des infrastructures de pointe, à la création de valeur pour les actionnaires et à une croissance durable.

