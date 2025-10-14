Touareg Group breidt wereldwijde aanwezigheid uit met oprichting van Amerikaanse dochteronderneming voor technologie

NEW YORK, 14 oktober 2025 /PRNewswire/ -- Touareg Group, een internationale leider in financiën, digitale activa en technologische innovatie, heeft de oprichting aangekondigd van zijn Amerikaanse dochteronderneming, Touareg Group Technologies Co. Deze strategische uitbreiding is een belangrijke stap in de groeistrategie van de Groep op lange termijn en toont haar engagement om infrastructuur van wereldklasse te bouwen op het raakvlak van financiën en opkomende technologieën.

Touareg Group Technologies Co. — the newly registered U.S. subsidiary of Touareg Group — is leading the innovation frontier, with TrustglobeX positioned as the group’s next major digital exchange launch.

De nieuwe dochteronderneming is gericht op kunstmatige intelligentie (AI), blockchaininfrastructuur en platforms voor de uitwisseling van digitale activa, met een sterke nadruk op de ontwikkeling van een cryptobeurs van de volgende generatie. De beurs heeft als doel institutionele veiligheid, afstemming op de regelgeving en geavanceerde handelsmogelijkheden te bieden voor zowel particuliere als institutionele deelnemers. Door naleving, transparantie en technologische schaalbaarheid centraal te stellen, wil de beurs zichzelf neerzetten als een vertrouwd platform in de wereldwijde digitale economie.

Touareg Group Technologies Co. opereert vanuit de Verenigde Staten en profiteert van de nabijheid van een van de meest geavanceerde ecosystemen voor financiële innovatie en regelgevend toezicht. Deze strategische positionering stelt het bedrijf in staat een evenwicht te vinden tussen baanbrekende ontwikkeling en rigoureus bestuur, waardoor duurzaamheid op lange termijn en vertrouwen in de markt zijn verzekerd.

"De oprichting van Touareg Group Technologies Co. is een belangrijke mijlpaal in onze wereldwijde expansie," aldus een woordvoerder van Touareg Group. "Onze focus ligt op het creëren van duurzame aandeelhouderswaarde door het combineren van technologie, bestuur en innovatie. De aankomende cryptobeurs zal de hoeksteen vormen van deze strategie en een veilige, compliant en efficiënte marktplaats bieden die de groei van de digital assetindustrie ondersteunt."

Naast het uitwisselingsinitiatief zet de dochteronderneming de ontwikkeling van geavanceerde AI-toepassingen en institutionele blockchain-systemen voort. Deze inspanningen worden ondersteund door strategische samenwerkingsverbanden met toonaangevende technologiebedrijven, financiële instellingen en regelgevende instanties, om af te stemmen op wereldwijde best practices en de adoptie in verschillende markten te verbeteren.

De lancering van Touareg Group Technologies Co. benadrukt de bredere missie van de Groep om haar internationale aanwezigheid uit te breiden, met een gediversifieerde portfolio, en een krachtigere positie als betrouwbare partner op het snijvlak van financiën en technologie. Door prioriteit te geven aan veerkracht, naleving en verantwoord ondernemen, blijft de Touareg Group bouwen aan een toekomstgericht ecosysteem dat bedrijven, gemeenschappen en aandeelhouders wereldwijd in staat stelt om te ondernemen.

Met deze uitbreiding wordt de Touareg Group een katalysator voor innovatie, die de toekomst van financiën en technologie vormgeeft door middel van geavanceerde infrastructuur, het creëren van aandeelhouderswaarde en duurzame groei.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2794260/Touareg_Group_Expands_Global_Presence.jpg