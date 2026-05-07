콩코디아 상하이 로보틱스 팀, VEX 세계대회서 글로벌 3위 달성

상하이, 2026년 5월 7일 /PRNewswire/ -- 2026 VEX 로보틱스 세계선수권대회에서 콩코디아 국제학교 상하이 소속 학생 다섯 명이 VEX V5 스킬스 챌린지 부문 세계 3위를 차지하며 학교 로보틱스 프로그램의 새로운 이정표를 세웠습니다.

매년 전 세계 VEX V5 고등학교 팀 중 약 6%만이 VEX 로보틱스의 최고 무대인 세계선수권대회에 진출할 자격을 얻습니다. 콩코디아 팀은 출전 자격을 획득했을 뿐 아니라 세계 최상위권에 이름을 올렸습니다.

△ 2026 VEX 로보틱스 세계선수권대회에서 심사위원들과 함께한 콩코디아 학생들 (Jessica J, John D, Ethan H, Mak T, Yolanda L)

이번 성과는 수개월에 걸친 치열한 엔지니어링 훈련의 결실입니다. 팀은 로봇을 다시 제작하고, 재테스트하고, 코딩하고, 주행하고, 부품이 망가지면 수리하는 과정을 반복했습니다. 세계대회 불과 몇 주 전에 APAC 챔피언십을 제패한 터라 세인트루이스 대회를 앞두고 재정비할 시간이 거의 없어 부담은 평소보다 훨씬 컸습니다. 그럼에도 대회에서 그 노력은 빛을 발했고, 세계에서 가장 경험 많은 로보틱스 팀들을 상대로 당당히 겨뤘습니다. 대회 중 한때 콩코디아는 세계 1위에 오르기도 했습니다.

순위판 너머에서도 세계대회는 아이디어를 나누는 소중한 기회였습니다. 피트 통로에서 콩코디아 학생들은 다른 학교 팀들과 교류하며 구동 방식, 흡입 시스템, 자율 주행 로직, 경기 전략 등을 살펴봤습니다. 궁금한 점을 질문하는 한편, 자신들이 쌓은 노하우도 아낌없이 공유했습니다.

이 성과의 뒤에는 콩코디아 로보틱스 프로그램을 꾸준히 구축하고 지원해온 헌신적인 교육자들이 있습니다. K-12 교육과정을 마련하고, 설계•테스트•개선의 수많은 사이클을 함께하며 코칭한 그들의 노력이 학생들이 최고의 무대에서 빛날 수 있는 토대를 만들었습니다. 이번 결과는 단순한 경기장에서의 승리가 아니라, 프로그램의 저력과 그것을 가능하게 한 사람들에 대한 증명입니다.

콩코디아 국제학교 상하이 소개

1998년에 설립된 콩코디아 국제학교 상하이는 유치원부터 고등학교까지 미국식 정규 교육을 제공하는 남녀공학 주간학교입니다. 상하이 푸동 신구의 국제 커뮤니티인 진차오에 위치한 콩코디아는 학생 개개인의 고유한 재능과 열정을 계발하는 데 전념하고 있습니다. 개인적•학문적 성장을 향한 여정을 통해 모든 학생을 양육하는 것을 핵심 철학으로 삼아, 혁신적인 학업 프로그램, 풍부한 과외 활동, 그리고 올바른 인성과 가치관 함양을 추구합니다. 학교는 모든 학생이 개인적 탁월함으로 빛나는 밝고 풍요로운 미래를 이루도록 돕는 데 헌신하고 있습니다.

SOURCE Concordia International School Shanghai