繼對VIP用戶首發後，Bybit向所有用戶開放BYUSDT交易

阿聯酋迪拜2026年1月21日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣佈，面向符合條件的Bybit用戶， BYUSDT現在準備開放零售交易 。Bybit自主研發的代幣BYUSDT獨具特色，能夠將泰達幣活期輕鬆理財(USDT Flexible Easy Earn)賬戶中的餘額轉化為代幣化資產，該資產既能作為交易保證金使用，又能持續產生收益。

在Bybit向零售交易者開放BYUSDT交易之前，自2025年12月12日起，Bybit的VIP用戶便已享有獨家「早鳥」體驗權限。如今，BYUSDT已正式在Bybit平臺面向零售用戶上線，該代幣使用戶能夠同時將資金用於兩大目的：一方面通過 泰達幣活期輕鬆理財 獲取每日收益，另一方面通過Bybit統一交易賬戶(UTA)為保證金交易提供資金支持。該代幣在保證金交易中保持100%的抵押品價值比率，使用戶能夠在無需犧牲回報的前提下獲取流動性。

Bybit BYUSDT主要特徵：

交易並賺取收益： 通過統一交易賬戶進行保證金交易時，抵押品價值比率達100%，同時持續獲得靈活輕鬆賺取收益

通過統一交易賬戶進行保證金交易時，抵押品價值比率達100%，同時持續獲得靈活輕鬆賺取收益 即時獲取： 與泰達幣靈活期輕鬆理財產品按1:1比例兌換，無鎖定期且無脫錨風險

與泰達幣靈活期輕鬆理財產品按1:1比例兌換，無鎖定期且無脫錨風險 零成本： 產品上線後有限時間內免除鑄幣費或贖回費

產品上線後有限時間內免除鑄幣費或贖回費 本金保障：資金由Bybit平台100%安全托底

在兌換或贖回BYUSDT（包括收益轉換期間）時可能會收取服務費。不過，使用BYUSDT在統一交易賬戶中手動償還泰達幣以及清算結算不收取費用，且按1:1比例轉換為泰達幣(USDT)。

Bybit金融產品和財富管理主管Jerry Li表示：「我們很高興向零售交易者開放BYUSDT交易，讓他們能夠解鎖更高層次的資金使用效率，在交易的同時自由賺取收益，且無需做出任何妥協。我們相信，像BYUSDT這樣的金融創新將激發交易者在Bybit平台上重新思考他們的資產配置策略：在這裡，客戶可以盡享優勢。」

工作機制

用戶可以將泰達幣存入活期輕鬆理財賺取項目以開始獲取收益，隨後在其統一交易賬戶中將活期輕鬆理財資產兌換為BYUSDT，隨時用作交易保證金。收益將根據有效持有的BYUSDT數量按小時累積，並於協調世界時(UTC)每日凌晨12:30左右，以BYUSDT形式發放至用戶的統一交易賬戶。

符合Bybit儲蓄服務資格、擁有統一交易賬戶、已完成一級身份驗證的用戶，可以使用BYUSDT。伊斯蘭賬戶及當前未還清機構貸款的賬戶暫不支持。使用過程中存在多項限制條件。

完整條款與細則可以在 此處 查看。

