XTransfer亞非拉收款佔比已超七成 新興市場成外貿新藍海

鄧國標同時表示：「對於開拓新興市場的外貿企業來說，物流、信息流、人員流動相關基礎建設都已經相對成熟，最大的挑戰在於資金流。發展中國家金融基礎設施相對薄弱、支付渠道不穩定，地下錢莊盛行，如何安全合規高效地把錢收回來，成為外貿企業開拓新興市場的關鍵。 」

今年 1至9月，XTransfer的亞非拉市場收款總量同比增長123. 6%，其中對非洲、東南亞、拉美的外貿收款同比增長分別為 369. 1%、102. 2%、93%，顯著高於海關數據中的亞非拉市場出口同比增幅，體現了外貿企業對安全高效的跨境收款渠道的强烈需求。為了幫外貿企業解决新興市場收款難題，XTransfer首創「本地收款賬戶」服務，外貿企業開通出口國的本地收款賬戶之後，海外買家可直接將貨款以當地貨幣匯入該賬戶。

在138届廣交會現場，深圳一家中小微外貿企業負責人李女士開通了XTransfer在尼日利亞、加納的本地收款賬戶：「今年對非洲出口貿易增長很快，特別是尼日利亞和加納市場潜力非常大，但收款比較麻煩，要通過銀行來回中轉，到賬慢，成本高；現在開通了XTransfer本地收款賬戶，貨款最快實時到賬，也省去了銀行中轉手續費，資金周轉效率比之前好多了。」

「有了出口國的本地收款賬戶，我們還可以和客戶直接用當地幣種報價，談價比以前簡單多了，能幫我們更快成交，也避免了因買家無法兌換到足够的美元而導致的延期付款甚至是違約風險。」厦門一家外貿企業負責人劉先生說。

目前，在中國外貿穩健發展、貿易夥伴多元化的大背景下，XTransfer已累計服務企業客戶超70萬家，海外客戶佔比超過47%，本地收款賬戶已覆蓋非洲、東南亞、拉美、中東、歐美澳韓等全球80%的國家和地區，今年新增覆蓋了墨西哥、巴西、加納、南非、土耳其、埃及等國家。

完

關於 XTransfer

XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台，致力於為中小企業提供安全合規、快速、便利、低成本的全球貿易收付款金融解决方案，大幅降低其拓展業務的門檻及成本，提升全球競爭力。成立於2017年，公司總部設立於上海，並在中國香港、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲、新加坡、越南、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋、尼日利亞等地設有分支機構。目前，XTransfer已在中國內地、中國香港、新加坡、英國、荷蘭、美國、加拿大、澳洲獲得當地支付牌照。目前為止，XTransfer 在全球累積超過 700,000 家企業客戶。

通過與知名跨國銀行及金融機構合作，XTransfer建設跨國大集團級全球多幣種統一結算平台，並打造了以中小企業為中心的，資料化、自動化、互聯網化和智慧化的反洗錢風控基礎設施。XTransfer以科技為橋梁，連結全球大型金融機構和中小微企業，讓中小微企業享受到和大型跨國集團企業同等水準的跨境金融服務。

XTransfer於2021年9月完成D輪融資，目前已晉身獨角獸陣營。公司由招商局創投領投，其他全球領先的戰略投資者包括，eWTP Capital、雲啟資本、高榕資本、零一創投、Telstra Ventures、概念資本、Lavender Hill Capital Partners、以及D1 Capital Partners LP。

詳情請瀏覽：https://www.xtransfer.com/

