XTransfer亞非拉收款佔比已超七成 新興市場成外貿新藍海

21 10月, 2025, 15:19 CST
香港 2025年10月21日 /美通社/ -- XTransfer，全球領先的B2B跨境貿易支付平台在第138届廣交會發佈數據，今年1至9月平台的境外收款中，亞非拉（亞洲、非洲、拉美）新興市場收款佔比已達到75.9%。新興市場已成為外貿企業開拓海外市場的新藍海，為外貿增長提供了重要支撑，不斷完善的跨境支付基礎設施建設，也為外貿增長提供了有力保障。
XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標在廣交會首日，參與主題論壇《提升貿易數字化水平研討會》，表示：「結合近期對平台內70萬中小微企業抽樣調查發現，亞非拉新興市場機會巨大，尤其值得關注的是，非洲成為了最熱出口新興市場，商機值得挖掘。發展中國家市場機會的開發，是中國外貿必須要堅持走下去的路。我們將持續建設安全可信的金融基礎設施，讓企業無論規模大小、身處何地，都能享受到同樣安全可靠的跨境金融服務，讓企業在全球展業時無後顧之憂。」
鄧國標同時表示：「對於開拓新興市場的外貿企業來說，物流、信息流、人員流動相關基礎建設都已經相對成熟，最大的挑戰在於資金流。發展中國家金融基礎設施相對薄弱、支付渠道不穩定，地下錢莊盛行，如何安全合規高效地把錢收回來，成為外貿企業開拓新興市場的關鍵。 」
今年 1至9月，XTransfer的亞非拉市場收款總量同比增長123. 6%，其中對非洲、東南亞、拉美的外貿收款同比增長分別為 369. 1%、102. 2%、93%，顯著高於海關數據中的亞非拉市場出口同比增幅，體現了外貿企業對安全高效的跨境收款渠道的强烈需求。為了幫外貿企業解决新興市場收款難題，XTransfer首創「本地收款賬戶」服務，外貿企業開通出口國的本地收款賬戶之後，海外買家可直接將貨款以當地貨幣匯入該賬戶。
在138届廣交會現場，深圳一家中小微外貿企業負責人李女士開通了XTransfer在尼日利亞、加納的本地收款賬戶：「今年對非洲出口貿易增長很快，特別是尼日利亞和加納市場潜力非常大，但收款比較麻煩，要通過銀行來回中轉，到賬慢，成本高；現在開通了XTransfer本地收款賬戶，貨款最快實時到賬，也省去了銀行中轉手續費，資金周轉效率比之前好多了。」
「有了出口國的本地收款賬戶，我們還可以和客戶直接用當地幣種報價，談價比以前簡單多了，能幫我們更快成交，也避免了因買家無法兌換到足够的美元而導致的延期付款甚至是違約風險。」厦門一家外貿企業負責人劉先生說。
目前，在中國外貿穩健發展、貿易夥伴多元化的大背景下，XTransfer已累計服務企業客戶超70萬家，海外客戶佔比超過47%，本地收款賬戶已覆蓋非洲、東南亞、拉美、中東、歐美澳韓等全球80%的國家和地區，今年新增覆蓋了墨西哥、巴西、加納、南非、土耳其、埃及等國家。
