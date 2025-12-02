YY集團獲某大型國際銀行三年期設施維護合同

- 新合作促進客戶結構多元化，提升業務質量，並保障長期收入的穩定性

新加坡2025年12月1日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理(IFM)服務商YY Group Holding Limited（納斯達克股票代碼：YYGH，以下簡稱「YY集團」或「該公司」）今日宣布，該公司已與新加坡一家大型國際銀行簽署為期三年的設施維護服務合同。這份與全球知名金融服務機構達成的多年期協議，既鞏固了YY集團在新加坡綜合設施管理行業的領先地位，也提升了其經常性服務收入的穩定性和可預見性。

這份新合同亦是YY集團增長與多元化戰略的重要裡程碑，標志著該公司正式進軍銀行及金融服務領域。YY集團現有的綜合設施管理客戶隊伍已覆蓋酒店、購物中心、醫院及商業寫字樓等領域，此次合作進一步豐富了該公司的客戶結構與收入來源，增強了其在新加坡快速發展的商業及公共機構設施市場的布局。YY集團的一體化綜合設施管理服務模式，可幫助客戶將核心設施職能整合至單一服務商體系下，提升責任落實效率、合規水平及運營成本效益。

YY集團首席執行官傅曉偉(Mike Fu)表示：「與這家大型國際銀行達成合作是我們發展歷程中的重要一步。他們對YY集團服務的認可，印證了我們運營模式的優勢，以及滿足金融服務行業嚴苛標准的能力。這一裡程碑也推動了我們的收入及行業多元化戰略，有助於保障長期收入穩定，同時為擴大服務應用范圍開辟新的增長路徑與機遇。隨著綜合設施管理業務持續擴大發展，我們將始終致力於提供最高水准的卓越服務，為利益相關方創造長期價值。」

根據該合同，YY集團將為該銀行在新加坡的所有設施及運營場所提供清潔作業、樓宇維護支持，以及綜合服務協調等服務。該公司已著手調配專屬團隊並部署運營技術，確保所有指定場所的服務及時交付和用工高效管理。

這位銀行客戶的加入，幫助YY集團進一步鞏固了在新加坡高潛力綜合設施管理市場的領先地位。作為該公司跨行業多元化、規模化發展，深化客戶關系並打造長期經常性收入流整體戰略的一部分，YY集團將持續在成熟及新興市場領域尋求發展機遇。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited（納斯達克股票代碼：YYGH）總部位於新加坡，是一個以科技驅動的平台，提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務，業務遍布亞洲及全球其他地區。集團主要運營兩大核心業務板塊：按需人力服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售和醫療等行業提供敏捷、可靠的支持。

憑借專有數字平台與物聯網驅動系統，YY集團協助客戶應對波動的用工需求並維持高效運營環境。除新加坡和馬來西亞核心業務外，集團正持續擴大在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區的布局。

作為納斯達克資本市場上市企業，YY集團致力於提供卓越服務、加強運營創新以及為客戶和股東創造長期價值。

有關該公司的更多信息，請訪問： https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。此類聲明依據美國《1995年私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。凡非歷史事實的聲明（包括有關YY Group Holding Limited信念和預期的陳述）均屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明具有固有風險和不確定性，多項因素可能導致實際結果與前瞻性聲明存在重大差異。這些因素包括但不限於：(i)酒店市場的增長情況；(ii)資本和信貸市場波動；(iii)全球與地區經濟狀況；(iv)我們的預期增長戰略；(v)政府審批和監管；(vi)公司未來的業務發展、運營結果及財務狀況。在某些情況下，前瞻性聲明可以通過「可能」、「將」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能/有望」等措辭來識別。本新聞稿所載全部信息僅代表截至發布之日的情況，除非適用法律要求，否則YY Group Holding Limited無義務更新相關信息。

