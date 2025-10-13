YY Group推出助學金計劃 資助靈活用工者接受高等教育

YY Circle助學金計劃面向全日制新加坡籍學生開放，適用於就讀於理工學院、理工學院基礎課程及大學的學生。獎項評選依據人均收入(PCI)標準，以確保資助能夠惠及最需要幫助的學生。具體資助金額將根據申請者的學習階段及人均收入等級而有所不同。

關於 YY Holdings Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)總部位於新加坡，是一家以科技驅動的平臺企業，提供靈活且可擴展的勞動力解決方案與綜合設施管理服務，業務遍及亞洲及全球多個地區。集團的運營核心涵蓋兩個主要業務板塊：按需人力服務和綜合設施管理，為酒店業、物流、零售及醫療保健等行業提供靈活高效的支持。

透過自主研發的數碼化平臺與物聯網系統，YY Group幫助客戶應對不斷變化的勞動力需求，並維持高效能的運營環境。除在新加坡與馬來西亞的核心市場外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東的業務範圍不斷擴大。

在納斯達克資本市場上市，YY Group始終秉持卓越服務、創新運營與長期價值創造的理念，為客戶及股東持續創造價值。

瞭解公司更多資訊，請瀏覽： https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。這些聲明依據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港條款」作出。凡非歷史事實的陳述，包括關於YY Group Holding Limited信念與預期的陳述，均屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有風險與不確定性，實際結果可能因多種因素而與任何此類聲明中的預期存在重大差異。這些因素包括但不限於：(i)香港酒店市場的增長情況；(ii)資本與信貸市場的波動；(iii)國內及全球經濟狀況；(iv)我們的預期增長戰略；(v)政府審批與監管；以及(vi)我們未來的業務發展、經營成果與財務狀況。在某些情況下，前瞻性聲明可通過以下詞語或短語識別，例如：「可能」、「將會」、「預期」、「預計」、「目標」、「旨在」、「估計」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能是」或其他類似表述。本新聞稿所提供的所有資訊均截至新聞發佈之日，YY Group Holding Limited無義務更新此類資訊，除非適用法律另有要求。

投資者聯絡：

財務總監Phua Zhi Yong

YY Group

電郵：[email protected]

戰略總監Mark Niu

YY Group

電郵：[email protected]

SOURCE YY Group Holding Limited