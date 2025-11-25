YY集團泰國子公司將JW萬豪酒店納入不斷擴大的酒店客戶組合

新合作推動區域擴張策略，加強YY集團在泰國高端酒店市場的布局

新加坡2025年11月26日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)供應商YY Group Holding Limited（納斯達克代碼：YYGH，簡稱「YY Group」或「該公司」）宣布，其子公司YY Circle Thailand已與JW萬豪達成新的合作關係，將為JW萬豪在泰國的多家酒店提供人力服務。此項合作標誌著YY Circle Thailand不斷擴大的酒店服務組合再添重要合作伙伴，進一步加速公司在東南亞的強勁增長勢頭。

自今年早些時候加入YY集團以來，YY Circle Thailand穩步拓展其國際知名酒店客戶組合，目前包括Central Group、CP All、香格里拉、悅榕莊、凱悅及喜來登等品牌。JW萬豪的加入進一步鞏固了公司作為全球頂級酒店品牌可信賴人力合作伙伴的行業聲譽。

根據協議，YY Circle Thailand將為JW萬豪提供靈活用工服務方案，依據其營運需求覆蓋賓客服務、餐飲、客房管理、活動執行及後台營運等多項職能。此項合作預計將為YY Circle Thailand帶來自2025年起不斷增長的收入貢獻。

YY Group Holding Limited首席執行官兼執行董事傅曉偉(Mike Fu)表示：「我們非常歡迎JW萬豪加入我們在泰國不斷擴大的世界級酒店合作伙伴網絡。此次合作體現了我們在人力配置平台上的優勢，以及我們為頂級酒店提供高一致性服務和靈活勞動力支持的價值。YY Circle Thailand的持續成功，不斷提升YY集團在東南亞地區的品牌影響力與市場地位，助力我們實現可持續增長與股東價值提升的目標。」

YY Circle Thailand聯合創始人兼國家總監Jirapat Haetanurak補充道：「與JW萬豪的合作是我們團隊的重要里程碑，彰顯了全球領先酒店品牌對我們團隊、能力，以及技術驅動型人力解決方案的信任。通過將YY Circle Thailand的本地專業知識與YY集團的廣泛資源相結合，我們將能夠進一步推動在泰國市場的擴張。」

此次合作強化了YY集團在泰國高端酒店市場的布局，並與公司在高需求服務行業擴展勞動力解決方案業務的策略保持一致。隨著旅遊業復蘇及賓客需求持續演變，YY集團將充分受益於市場對靈活、可靠人力服務日益增長的需求。

關於YY Holdings Limited

YY Group Holding Limited（納斯達克：YYGH）總部位於新加坡，是一個以科技驅動的平台，提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務，業務遍布亞洲及全球。集團通過兩大核心業務板塊營運：按需人力服務與綜合設施管理，為酒店、物流、零售和醫療等行業提供敏捷、可靠的支持。

憑借自主數字平台與物聯網驅動系統，YY集團協助客戶應對波動的用工需求並維持高效營運環境。除新加坡和馬來西亞核心業務外，集團正持續擴大在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區的布局。

作為納斯達克資本市場上市企業，YY集團致力於卓越服務、營運創新以及為客戶和股東創造長期價值。

更多公司信息請訪問： https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。此類聲明依據美國《1995年私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。凡非歷史事實的聲明（包括有關YY Group Holding Limited信念和預期的陳述）均屬於前瞻性聲明。前瞻性聲明具有固有風險和不確定性，多項因素可能導致實際結果與前瞻性聲明出現重大差異。這些因素包括但不限於：（i）泰國及東南亞酒店市場的增長情況；（ii）資本和信貸市場波動；（iii）全球與地區經濟狀況；（iv）我們的預期增長戰略；（v）政府審批和監管；（vi）公司未來的業務發展、營運結果及財務狀況。在部分情況下，前瞻性聲明可能通過「可能」、「將」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「意圖」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「可能/有望」等語句識別。本新聞稿所載全部信息僅截至發布之日，YY Group Holding Limited無義務更新相關信息，除非適用法律另有要求。

