YY Group從持有人手中回購全部流通認股權證

本次贖回將有助於優化公司資本結構

新加坡2026年1月28日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案及綜合設施管理(IFM)服務提供商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或「本公司」）今天宣佈，已與部分認股權證持有人達成協議，將贖回2025年9月11日完成的註冊直接發行中發行的全部流通認股權證。根據協議，本公司將以每份認股權證行權後可發行A類普通股0.06美元的價格，回購併註銷最多可認購14,285,718股A類普通股的認股權證。此舉將有助於消除潛在的股權稀釋影響，鞏固公司的財務基礎，從而推動長期增長。

YY Group集團首席執行官Mike Fu表示：「感謝我們的認股權證持有人提供了此次回購的機會。他們的決定體現了對YY Group增長策略和長期潛力的滿懷信心。註銷這些認股權證有助於消除潛在的股權稀釋壓力，簡化我們的資本結構。未來，我們將穩步推進各項戰略舉措，實現可持續增長並為股東創造價值。」

本新聞稿不構成任何證券的出售要約或購買邀請，亦不得在任何相關要約、邀請或出售行為違法的司法管轄區進行證券銷售。

關於YY Group Holdings Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。

依托專有的數字平台和物聯網驅動系統，YY Group幫助客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

欲瞭解更多公司信息，請訪問： https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於YY Group Holding Limited的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：（i）香港酒店業市場的增長；（ii）資本和信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）我們預期的增長策略；（v）政府批准與監管；以及（vi）我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」等術語或其他類似表達識別。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此等信息的義務。

投資者聯繫人

Jason Phua Zhi Yong

首席財務官

YY Group

電郵：[email protected]

