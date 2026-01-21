YY Group拓展香港酒店業務版圖，啟動與12家頂級酒店的人力服務合作

協議預計將使 YY Circle HK月收入增長700%-800%



新合作推進區域擴張戰略，進一步拓寬收入來源

新加坡2026年1月21日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案和綜合設施管理(IFM)提供商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或該「公司」）今日宣佈，旗下香港子公司YY Circle HK已正式啟動與香港12家頂級酒店的臨時員工派遣服務協議，其中包括10家新增合作酒店及此前已公佈的某香港龍頭酒店集團旗下兩家物業。這些新合作將顯著擴大YY Group在酒店服務領域的區域佈局，並為公司持續增長的合約制經常性收入提供有力支撐。自2026年2月起，YY Circle HK的月收入預計將實現700-800%的躍升。

隨著這些酒店的加入，YY Circle HK的客戶網絡已覆蓋香港超過30家酒店及餐飲集團，同比增長率達150%，彰顯公司在亞洲頂級酒店服務樞紐的市場滲透正持續加速。預計YY Circle HK每年將為這12家酒店物業提供數以萬計的員工派遣服務，涵蓋客房服務、前台接待、餐飲服務、禮賓運營和休閒設施管理等多個領域。

這類跨部門、大規模的合作不僅拓寬了公司的收入基礎，也提升了未來經營業績的可預見性。隨著YY Circle HK酒店業務規模的持續擴大，其運營槓桿效應日益凸顯 —— 技術驅動的人員調配模式正全面提升公司在區域運營中的效率與盈利潛力。

YY Group Holding Limited首席執行官Mike Fu表示：「我們很高興通過在酒店服務領域的又一重要進展，進一步深化在香港市場的佈局。與這些頂級酒店的合作，體現了業界對我們可擴展且技術驅動的勞動力解決方案的信任。隨著我們在亞洲市場的持續擴張，這些合作將帶來長期、可預測的收入來源，進一步鞏固我們的增長前景，在為客戶及股東創造價值的同時加快公司業務發展。」

YY Circle HK聯合創始人兼區域總監Anthony Ip稱：「與這批知名酒店的合作，標誌著YY Circle HK在運營僅第三年便達成了重要里程碑，這彰顯了我們日益提升的卓越聲譽。憑借YY Group先進的技術和龐大的勞動力資源，我們具備獨特優勢，能夠大規模提供專業培訓的人力支持，助力酒店行業應對最複雜的人員配置挑戰。我們期待賦能本地合作夥伴，進一步鞏固我們在香港市場的品牌影響力。」

在政策調整與利好經濟環境的雙重驅動下，香港臨時勞動力市場需求正迎來顯著增長。隨著酒店運營商尋求更靈活高效的人力解決方案，YY Group憑借其靈活的調配能力、先進的勞動力管理技術及廣泛的地域覆蓋規模，已具備充分條件把握香港及更廣泛地區日益增長的市場需求，搶佔發展先機。

關於YY Holdings Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH) 是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。

依托專有的數字平台和物聯網驅動系統，YY Group幫助客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

欲瞭解更多公司信息，請訪問： https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所作的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括有關YY Group Holding Limited的信念與預期的陳述，均屬於前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及內在風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中的內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：(i) 香港酒店服務市場的增長情況，(ii) 資本和信貸市場波動，(iii) 本地和全球經濟環境，(iv) 我們的預期增長策略，(v) 政府審批與監管，以及 (vi) 我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」等詞語或類似表述進行識別。本新聞稿所含信息均截至發佈當日有效。除非適用法律要求，YY Group Holding Limited不承擔任何更新這些信息的義務。

投資者聯繫人

Jason Phua Zhi Yong

首席財務官

YY Group

電郵：[email protected]

