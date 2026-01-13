YY Group Holding設立集團級學習與組織發展職能部門 夯實組織發展根基

YY Group已任命Nor Salehati女士擔任L&OD職能部門負責人、Wee Jing Ye先生擔任副職。二人憑藉豐富的人力資源與培訓專業經驗，以及對公司人員架構與業務運營的深度瞭解，將進一步夯實YY Group的人才培養能力。Nor女士與Wee先生將負責設計並推行覆蓋全集團的學習框架及領導力發展專案，確保各項舉措與YY Group的長期業務發展目標高度契合。

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「在完成快速擴張後，針對性地投資建設支撐可持續發展的技能體系與領導力梯隊，是推動YY Group持續邁向成功的關鍵之舉。L&OD職能部門的設立將系統化、可規模化的人才培養置於戰略優先地位，確保我們多元化的團隊能夠目標一致、能力過硬，以統一的集團形象高效執行戰略。依託統一的領導力標準及企業文化整合，賦能集團旗下日益壯大的子公司矩陣，YY Group已整裝待發，將在全球化發展的下一階段再創佳績。」

通過針對人才發展搭建專屬的領導力體系與治理機制，YY Group已將「人才驅動」深度融入自身的增長戰略。本次舉措充分彰顯了公司的堅定決心：通過持續投資組織能力建設，實現審慎整合、運營規模化發展，最終創造長期價值。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術驅動型平臺，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療健康等行業提供靈活可靠的支援。

依託專有的數位平臺和物聯網驅動系統，YY Group説明客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

欲瞭解有關該公司的更多資訊，請訪問：https://www.yygroupholding.com。

安全港聲明

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所作的前瞻性陳述。所有非歷史事實的陳述，包括涉及YY Group Holding Limited信念與預期的內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所載內容存在重大差異。該等因素包括但不限於：（1）酒店業市場的發展態勢；（2）資本市場與信貸市場的波動情況；（3）本地及全球經濟形勢；（4）公司既定的發展戰略；（5）政府審批及監管政策；（6）公司未來業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可通過特定詞彙或短語識別，例如「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計畫」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「有望」或其他類似表述。本新聞稿所載全部資訊均以新聞稿發佈之日為准，除非適用法律另有強制性要求，YY Group Holding Limited無義務更新該等資訊。

投資者連絡人

首席財務官Jason Phua Zhi Yong

YY Group

電郵：[email protected]

