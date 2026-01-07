YY Group獲大華銀行1050萬新元信貸額度，降低融資成本助力擴張

新加坡2026年1月7日 /美通社/ -- 全球按需勞動力解決方案及綜合設施管理(IFM)領導者YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或「該公司」）今日宣布，已與大華銀行（United Overseas Bank）達成一項1050萬新元的銀行信貸額度協議。該信貸額度由新加坡政府的企業發展機構--新加坡企業發展局（Enterprise Singapore，簡稱「EnterpriseSG」）與大華銀行合作提供，旨在促進本地企業擴張。此信貸額度將增強該公司實施戰略增長舉措的能力，並為其人力外包和綜合設施管理業務提供融資支持。

該信貸額度涵蓋該公司綜合設施管理子公司Hong Ye Group Pte Ltd及新加坡人力外包子公司YY Circle (SG) Pte Ltd的融資需求，可根據需要以提款方式靈活使用，為YY Group的營運資金需求提供靈活的融資選擇。預計該信貸額度將使YY Group的年度融資成本降低約8%，提升財務效率並支持業務持續擴張。

YY Group Holding Limited首席執行官兼執行董事Mike Fu表示：「我們衷心感謝大華銀行、新加坡企業發展局及新加坡政府對我們的信任與支持。此次合作彰顯了他們對我們業務的信心，標志著我們增長歷程中邁出的重要一步。通過降低資本成本並提升財務靈活性，該信貸額度將助力我們加速關鍵增長舉措，同時優化綜合設施管理及人力資源業務的現金流管理，使我們能夠在規模擴張過程中為客戶和利益相關者創造更大價值。」

YY Group持續在全球擴張，並通過在多個地區和領域的戰略舉措拓寬其服務組合。過去一年，公司已將其按需用工平台YY Circle拓展至澳大利亞、歐洲及東南亞的新市場，同時完成多項關鍵收購以提升綜合設施管理能力。集團還斬獲眾多企業級新合同及頂級酒店業合作伙伴，進一步鞏固了YY Group作為值得信賴的勞動力及設施合作伙伴的聲譽。憑借專有技術平台、多元化服務及嚴謹執行，YY Group穩步推動可持續的全球增長，為股東創造長期價值。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的科技賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案與綜合設施管理服務。集團通過兩大核心業務板塊--按需人員配置與綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供敏捷可靠的支持服務。

依托專有數字平台與物聯網驅動系統，YY Group能夠幫助客戶應對人力需求波動，維持高績效營運環境。除新加坡和馬來西亞核心業務外，集團正持續擴大在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲及中東地區的佈局。

作為納斯達克資本市場上市公司，YY Group致力於提供卓越服務、推動營運創新，並為客戶與股東創造長期價值。

欲了解該公司更多信息，請訪問 https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。此等陳述乃根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款作出。非歷史事實的陳述，包括有關YY Group Holding Limited的信念及預期，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險及不確定性，多項因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述所載內容存在重大差異。這些因素包括但不限於（i）酒店市場的增長，（ii）資本及信貸市場波動，（iii）本地及全球經濟狀況，（iv）公司預期增長策略，（v）政府審批及監管規定，以及（vi）公司未來業務發展、經營業績及財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可通過「可能」、「將」、「預計」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表述識別。本新聞稿所提供的所有信息均截至本新聞稿發布日，YY Group Holding Limited不承擔更新該等信息的義務，除非適用法律有所要求。

投資者聯繫人

Jason Phua Zhi Yong，首席財務官

YY Group

電郵：[email protected]

