YY Group進軍埃及200億美元酒店業市場

新加坡2026年1月5日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案和綜合設施管理(IFM)提供商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（簡稱「YY Group」或該「公司」）今天宣布戰略性進軍埃及市場。這一重大事件標志著該公司在阿聯酋業務成功運營的基礎上，持續深耕中東和北非(MENA)地區。

此次擴張正值埃及旅游業創下歷史新高之際。根據埃及國家信息服務局(SIS)的數據，埃及在2025年接待了近1900萬游客，較2024年增長了21%。這一增長推動了酒店業的發展，行業研究估計，該市場2025年價值約200億美元，預計到2030年將保持穩定增長。

該公司已任命Ramy Attia先生為埃及國家總監。Attia先生此前在阿聯酋市場成績斐然，為業務規模的拓展以及關鍵酒店業合作伙伴關系的建立發揮了關鍵作用。履新後，他將負責YY Circle平台在埃及的落地推廣，助力酒店運營商，推動埃及達成長期旅游業增長目標。

YY Group董事長兼首席執行官Mike Fu表示：「在阿聯酋業務實現顯著增長後，進軍埃及是我們MENA戰略的自然延續。埃及是重要的旅游市場，勞動力資源豐富。通過推出YY Circle平台，我們將為當地勞動力與我們服務的地區國際連鎖酒店搭建數字連接基礎設施。」

YY Group將依托其專有的人工智能驅動匹配技術，初期重點佈局開羅及主要旅游樞紐。該公司旨在提供與全球及整個MENA地區一脈相承的高標准、靈活用工解決方案，這些方案正是推動其成功的關鍵因素。

關於YY Holdings Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術賦能平台，在亞洲及其他地區提供靈活、可擴展的勞動力解決方案和綜合設施管理服務。集團擁有兩大核心垂直業務：按需用工和綜合設施管理，為酒店、物流、零售、醫療等行業提供靈活可靠的支持。

依托專有的數字平台和物聯網驅動系統，YY Group幫助客戶滿足波動的勞動力需求並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於為客戶和股東提供卓越服務、推動運營創新以及創造長期價值。

欲了解更多公司信息，請訪問： https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所作的前瞻性陳述。這些並非歷史事實的陳述，包括但不限於有關YY Group Holding Limited對其業務戰略、區域擴張和增長機會的信念、預期和計劃的陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，實際結果可能與這些陳述中明示或暗示的內容存在重大差異。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於：（i）公司成功執行其區域增長計劃和市場進入戰略的能力；（ii）埃及及其他關鍵市場的經濟和商業狀況；（iii）按需用工和綜合設施管理行業的競爭；（iv）政府政策、法規或勞動法的變化；以及（v）公司提交給美國證券交易委員會的文件中詳述的其他風險。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」等類似術語識別。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發布之日YY Group Holding Limited可獲得的信息。除非適用法律要求，該公司不承擔任何更新這些陳述的義務。

投資者聯繫人

Jason Phua Zhi Yong, 首席財務官

YY Group

[email protected]

