YY Group公布2025年增長戰略：聚焦全球勞動力解決方案與IFM業務拓展

- 通過精準收購與跨境整合鞏固市場地位

新加坡 2025年10月28日 /美通社/ -- 全球領先的按需勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務提供商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（以下簡稱「YY Group」或「該公司」）發布戰略更新，聚焦其在全球擴張與增長計劃方面的加速勢頭。2025年初至今，YY Group已在推進戰略路線圖方面取得實質進展，旨在擴大兩大增長引擎——數字化按需用工平台YY Circle，以及面向新加坡市場的智能清潔平台與保潔服務。

在2025年9月11日完成一筆400萬美元的註冊直接發行後，該公司已將所籌資金用於收購、國際擴張及技術研發與整合。這些投資依托蓬勃發展的智能技術與機器人業務，推動了YY Group按需用工網絡的全球化進程，並將其清潔業務板塊升級為覆蓋清潔、害蟲防治、園林綠化、安保等服務的綜合設施管理(IFM)業務。

全球按需用工業務擴張： YY Circle今年已進駐3個新市場，目前海外業務約佔其用工總收入的45%。受益於內部數字營銷能力的增強，截至2025年6月30日，該平台新增企業客戶超80家，註冊勞動力規模較去年同期增加約12.2萬人。

IFM業務收購： 2025年2月，YY Group收購了Property Facility Services Pte. Ltd.（「PFS」），為其設施管理服務整合策略奠定了基礎。隨後，該公司於2025年6月收購了Uniforce Security Pte. Ltd.和24IFM（原Managing Facilities Applications），並於2025年7月收購了Pesticide Pest Control Pte. Ltd.，大幅拓寬了其IFM服務組合和收入來源。

IFM客戶增長勢頭： IFM業務部門近期新簽服務合同總額約500萬美元，將帶動該部門收入提升9%。該公司繼續在新加坡市場積累豐富的商業與機構客戶資源。

智能技術開發： YY Group旗下智能技術與機器人部門即將在酒店場所試點部署自主清潔和配送機器人。這些部署預計將從2025年下半年開始產生增量收入，並提升服務一致性和運營效率。

運營效能管理：依托數字化工作流程工具和數據分析技術，增效舉措預計將在未來6至12個月內將運營利潤率提高200個基點。

YY Group首席執行官Mike Fu先生評論道：「今年我們果斷採取行動，強化了平台實力並將業務拓展至高潛力市場。這些投資已幫助我們抓住新市場和現有市場中的高價值機遇，推動了增長，並踐行我們在全球範圍內提供可靠勞動力和設施管理解決方案的使命。」

這些進展體現了YY Group對其增長戰略的嚴格執行以及對資本的審慎運用，為能夠產生現金流的高影響力項目提供資金。因此，該公司夯實了其經常性收入基礎，改善了盈利前景，並增強了其在全球市場高效且可持續擴張的能力。

關於 YY Group Holdings Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH) 是一家總部位於新加坡的技術驅動型平台，致力於在亞洲及更多地區提供靈活且可擴展的勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務。集團通過按需用工與IFM兩大核心垂直業務，為酒店、物流、零售及醫療等行業提供可靠且靈活的支持。

YY Group依托其專有數字平台和物聯網驅動系統，成功幫助客戶應對勞動力需求波動，並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，該集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

作為納斯達克資本市場上市公司，YY Group致力於為客戶和股東提供卓越服務，推動運營創新，並創造長期價值。

有關該公司的更多信息，請訪問 https://yygroupholding.com/ 。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述是根據《1995年美國私人證券訴訟改革法》的「安全港」條款作出的。非歷史事實的陳述，包括關於YY Group Holding Limited的信念和預期的陳述，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，多種因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中所包含的內容存在重大差異。這些因素包括但不限於：(i)香港酒店市場的增長；(ii)資本和信貸市場的波動；(iii)本地及全球經濟狀況；(iv)我們的預期增長策略；(v)政府審批和法規，以及(vi)我們未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可以通過「可能」、「將會」、「期望」、「預期」、「目標」、「目的」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表述來識別。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發布之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited無義務更新該等信息。

投資者聯繫人

YY Group首席財務官Jason Phua Zhi Yong

電郵：[email protected]

YY Group首席戰略官Mark Niu

電郵：[email protected]

