YY Group任命Ken Teng為東南亞區域總監

新職位將強化YY Group區域領導力，助力加速增長

新加坡2025年12月16日 /美通社/ -- 全球領先的按需用工解決方案及綜合設施管理服務商YY Group Holding Limited (NASDAQ: YYGH)（以下簡稱「YY Group」或「該公司」）宣布，晉升公司馬來西亞國家總監Ken Teng先生為東南亞區域總監，即時生效。在新職位上，Teng先生將負責監管YY Group在東南亞區域的營運，並推動公司在東南亞關鍵市場的持續戰略擴張。

Teng先生自2022年起擔任YY Group馬來西亞國家總監，為公司在馬來西亞建立業務並擴大規模發揮了關鍵作用。他推動了公司在馬來西亞的顯著增長，業務從最初僅在吉隆坡單州營運，擴展至如今覆蓋雪蘭莪、檳城、新山、沙巴、砂拉越、蘭卡威及其他關鍵區域的全國性網絡。在他的領導下，公司馬來西亞業務憑借強勁的項目儲備，實現了重要的營收里程碑。管理層目前預計，2025年馬來西亞業務的營收將接近1000萬美元，反映出持續的增長勢頭。

過去幾年，YY Group憑借在馬來西亞、新加坡和泰國的強勁表現，迅速擴大了在東南亞的業務版圖。Teng先生對卓越運營和以客戶為中心的創新的不懈追求，使公司成為該地區按需用工領域值得信賴的參與者，為YY Group下一階段的增長奠定了基礎。在Teng先生的領導下，YY Group計劃通過進軍印度尼西亞和菲律賓等區域新市場，將業務拓展至更廣泛的客戶群，從而加速這一增長勢頭。

YY Group首席執行官Mike Fu先生表示：「Ken在馬來西亞任職期間，展現出了卓越的領導力、深刻的市場洞察力以及執行複雜增長戰略的強大能力。此次晉升體現了我們對他繼續推動YY Group在東南亞區域業務擴張並進一步加強區域合作伙伴關係的信心。」

Teng先生表示：「在我們東南亞業務步入激動人心的新增長階段之際，我很榮幸承擔起這一職責擴大的角色。我們在馬來西亞取得的成就已經證明了技術與人才結合所能帶來的可能性。我期待在我們加速發展並開拓新興市場新機遇的同時，將我們的成功模式推廣至整個東南亞地區。」

在加入YY Group之前，Teng先生曾在馬來西亞上市公司和跨國公司擔任多個IT和業務發展方面的領導職務。他擁有超過13年的數字化轉型、基礎設施管理和業務戰略經驗，持有奧林匹亞大學(Olympia University)信息技術學士學位和世紀大學(Segi University)工商管理碩士學位。

關於YY Holdings Limited

YY Group Holding Limited (Nasdaq: YYGH)是一家總部位於新加坡的技術驅動型平台，致力於在亞洲及更多地區提供靈活且可擴展的勞動力解決方案與綜合設施管理(IFM)服務。集團通過按需用工與IFM兩大核心垂直業務，為酒店、物流、零售及醫療等行業提供敏捷、可靠的支持。

YY Group依托其專有數字平台和物聯網驅動系統，幫助客戶應對勞動力需求波動，並維持高績效環境。除了在新加坡和馬來西亞的核心業務外，該集團在亞洲、歐洲、非洲、大洋洲和中東地區的業務版圖也在不斷擴大。

作為納斯達克資本市場上市公司，YY Group致力於為客戶和股東提供卓越服務，推動營運創新，並創造長期價值。

如需了解更多公司信息，請訪問 https://yygroupholding.com/

安全港聲明

本新聞稿包含根據《1995年美國私人證券訴訟改革法案》「安全港」條款所作的前瞻性陳述。非歷史事實的陳述，包括與YY Group Holding Limited的業務戰略、區域擴張和東南亞增長機遇相關的信念、預期和計劃，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有風險和不確定性，實際結果可能與這些陳述明示或暗示的內容存在重大出入。可能導致或促成此類差異的因素包括但不限於：(i) 公司成功執行其區域增長計劃和市場進入戰略的能力；(ii) 東南亞及其他關鍵市場的經濟和商業狀況；(iii) 按需用工和綜合設施管理行業內的競爭；(iv) 政府政策、法規或勞動法的變化；以及 (v) 公司提交給美國證券交易委員會的文件中詳述的其他風險。在某些情況下，前瞻性陳述可通過「可能」、「將」、「預期」、「預計」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」等術語或類似表述來加以識別。本新聞稿中所有前瞻性陳述均基於YY Group Holding Limited截至本新聞稿發布之日可獲得的信息。除適用法律要求外，公司無義務更新這些陳述。

投資者聯繫人

首席財務官Jason Phua Zhi Yong

YY Group

電郵：[email protected]

SOURCE YY Group Holding Limited