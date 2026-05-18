YY Group（Nasdaq: YYGH）將馬來西亞業務擴展至馬六甲，進軍高增長的新興酒店市場

與國際五星級酒店的合作擴大了公司的經常性收入基礎，並提升了區域知名度

新加坡2026年5月18日 /美通社/ -- 業務遍及亞洲及全球其他地區的AI原生勞動力管理平台與綜合設施管理服務提供商YY Group Holding Limited（Nasdaq: YYGH）（以下簡稱「YY Group」或「公司」）今日宣佈，其馬來西亞子公司YY Circle Malaysia已與一家領先的國際五星級酒店建立勞動力合作夥伴關係，正式進入馬六甲市場。此舉將該子公司的業務版圖拓展至吉隆坡以外，並為YY Group的酒店客戶群新增了一個高增長區域。相關服務已於2026年5月8日啟動。

馬六甲是聯合國教科文組織世界遺產城市，也是馬來西亞遊客到訪量最高的目的地之一，2026年的目標是吸引超過1,900萬遊客。今年的州級「訪問馬六甲」活動以及國家級「2026馬來西亞旅遊年」計劃，將馬六甲定位為該國最出色的旅遊目的地之一，推動國際酒店品牌增加投資。然而，勞動力能力已成為制約酒店業增長的瓶頸：東南亞僱主普遍反映面臨人才短缺、高流動率和培訓缺口等問題。與此同時，員工則面臨工作穩定性、薪酬以及缺乏發展機會等方面的困擾。

YY Circle的AI驅動型按需勞動力平台解決了這一供需雙方的問題。對於酒店經營者，該平台根據每日入住率和活動需求匹配經過培訓的人員，無需增加固定員工人數，即可提供可靠的日常人力。對於勞動者，該平台提供更穩定的收入機會、透明的薪酬以及培訓和發展資源。YY Group的自動化舉措進一步增強了這些能力，旨在提升一線團隊的工作效率。

YY Group首席執行官Mike Fu表示：「在整個東南亞，對受過培訓的酒店從業人員的需求正在超過供給，而馬六甲顯然是一個需要創新解決方案來跟上需求增長的市場實例。我們依托人工智能技術的勞動力平台從供需兩端填補了這一缺口——既讓運營商能夠獲得可靠、經過預先審核的按需人員，也為酒店從業人員提供了更強的穩定性和更多機遇。結合我們的自動化舉措，我們對傳統用工模式進行了結構性升級。隨著我們在東南亞地區持續拓展業務，這一升級將YY Group定位為行業向AI原生基礎設施轉型的領導者。」

YY Group東南亞董事Ken Teng稱：「此次合作反映了該地區領先酒店品牌對我們非常有信心，而我們在該酒店所有餐飲及客房部門的順利落地，也證明了這份信任是實至名歸的。我們很高興能以明確的技術優勢進入這個蓬勃發展的市場，並期待我們在馬六甲的佈局，能夠為未來在馬來西亞更廣闊旅遊走廊上建立更多合作關係奠定基礎。」

根據相關合作協議，YY Circle Malaysia將為該酒店的全部運營部門提供人力，包括宴會、餐廳、客房服務、管事部和廚房部門。公司預計初期每日部署約30至40名員工，這將為YY Circle Malaysia的經常性收入基礎做出顯著貢獻。

關於YY Group Holding Limited

YY Group Holding Limited（Nasdaq: YYGH）是一家AI原生勞動力管理平台與綜合設施管理（IFM）服務提供商，總部位於新加坡，業務遍及亞洲及全球其他地區。公司的智能勞動力解決方案平台YY Circle幫助酒店、餐飲、零售及其他服務行業的客戶預測、規劃和優化勞動力部署。在YY Group的IFM業務中，其24IFM軟件平台和全面的IFM子公司組合為酒店、交通、銀行、零售及綜合設施等領域的客戶提供支持。

隨著這兩條業務線的規模化發展，公司正系統地融入AI和自動化能力，從智能決策支持逐步邁向日益自主化的勞動力管理，以提升服務質量、降低部署成本並推動長期利潤率增長。YY Group在納斯達克資本市場上市，致力於基礎設施創新、可衡量的客戶成果以及長期價值創造。

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性陳述，相關陳述依據1995年《美國私人證券訴訟改革法案》的「安全港」條款作出。所有非歷史事實的陳述，包括YY Group Holding Limited的信念與預期相關內容，均屬前瞻性陳述。前瞻性陳述存在固有風險與不確定性，諸多因素可能導致實際結果與陳述中的內容存在重大差異，這些因素包括但不限於：（i）公司業務所在的東南亞、香港及其他市場的酒店市場增長；（ii）資本與信貸市場波動；（iii）本地及全球經濟狀況；（iv）公司擬定的增長戰略；（v）政府審批與監管政策；（vi）公司通過戰略合作等方式成功開發、部署和商業化AI產品與功能的能力；（vii）公司未來的業務發展、經營業績和財務狀況。在某些情況下，前瞻性陳述可通過特定詞語或短語來識別，例如：「可能」、「將要」、「期望」、「預期」、「目標」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「潛在」、「繼續」、「很可能」或其他類似表達。本新聞稿提供的所有信息均截至發佈之日，除適用法律要求外，YY Group Holding Limited不承擔任何更新此類信息的義務。

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