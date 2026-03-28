2.400 metros quadrados: a maior tela transparente interna da Ásia brilha no Central World, Tailândia

BANGKOK, 28 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Recentemente, o maior projeto de tela transparente interna da Ásia, construído pelo líder global em LED Unilumin, foi oficialmente concluído no Central World em Bangkok, Tailândia. Com uma área total de 2.400 ㎡, este projeto emblemático estabelece um novo marco para a transformação digital de complexos comerciais em todo o Sudeste Asiático e em toda a região asiática.

Maior tela transparente interna da Ásia brilha no Central World, criada pela Unilumin (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

O projeto utiliza a tela transparente da série UVF da Unilumin (pitch de pixel de 10 mm), que oferece um brilho de 8.000 cd/㎡, uma taxa de transparência superior a 70% e um design leve de apenas 8 kg/㎡. Com uma taxa de atualização alta de 7680 Hz e processamento em escala de cinza de 16 bits, a tela produz imagens delicadas e suaves, com cores autênticas e naturais—mesmo sob intensa luz ambiente.

Para se adaptar à complexa estrutura arquitetônica, a equipe da Unilumin desenvolveu diversas soluções de instalação estrutural, incluindo paredes cortina em estrutura de moldura, paredes cortina com suporte pontual e métodos de içamento, demonstrando plenamente a flexibilidade e a adaptabilidade do produto. A tela também suporta um acabamento personalizado com frente preta e verso branco, que se integra perfeitamente ao design do edifício.

O projeto, iniciado em 2023, envolveu três anos de amostragem, testes e otimização. Desde o design até as pesquisas, a equipe da Unilumin manteve uma comunicação próxima com o cliente, conquistando confiança por meio da qualidade excepcional da tela, desempenho estável e dissipação de calor eficiente. Durante a entrega, as equipes de P&D e produção responderam rapidamente às mudanças de requisitos, concluindo atualizações e entregas em lote, enquanto os técnicos forneceram suporte no local.

Ao lado do Santuário de Erawan—o local recebe em média mais de 400.000 visitantes por dia. Como peça visual central no distrito de compras, essa tela transparente não apenas reforça o apelo tecnológico e a atmosfera comercial do complexo, mas também se tornou um ponto popular no Instagram para turistas. Seja para exposição de marcas, exibição de conteúdo ou apresentação de arte pública, o projeto demonstra imenso valor comercial e influência social.

Sobre a Unilumin

A Unilumin é líder global em telas LED, produtos de iluminação e soluções integradas Metasight, classificada entre as 500 melhores marcas asiáticas por 3 anos consecutivos, operando em mais de 160 países com centros de P&D na China, Japão e Estados Unidos, e a maior base de fabricação de LED inteligente do mundo. A Unilumin concluiu uma série de projetos marcantes, como a maior tela holográfica do mundo no Spring Cocoon, os megaprojetos imersivos Riyadh Season e Boulevard World, com 22.000 ㎡ na Arábia Saudita, e a primeira tela de cinema em LED acusticamente transparente do mundo.

Para mais informações, acesse https://www.unilumin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943892/Asia_s_Largest_Indoor_Transparent_Screen_Central_World_Unilumin.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.