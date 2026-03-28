2.400 metros cuadrados: la pantalla transparente para interiores más grande de Asia brilla en Central World, Tailandia

BANGKOK, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente se completó oficialmente en Central World, en Bangkok, Tailandia, el proyecto de pantalla transparente para interiores más grande de Asia, construido por Unilumin, líder mundial en pantallas de diodos emisores de luz (LED, por sus siglas en inglés). Con una superficie total de 2.400 metros cuadrados, este proyecto emblemático establece un nuevo estándar para la transformación digital de los complejos comerciales en el sudeste asiático y en toda la región de Asia.

La pantalla transparente para interiores más grande de Asia en Central World, creada por Unilumin (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

El proyecto utiliza la pantalla transparente de la serie UVF de Unilumin (distancia entre píxeles de 10 mm), la cual ofrece un brillo de 8.000 cd/m², una tasa de transparencia superior al 70 % y un diseño ligero de solo 8 kg/m². Mediante una alta frecuencia de actualización de 7.680 Hz y un procesamiento de escala de grises de 16 bits, la pantalla genera imágenes nítidas y fluidas, así como colores auténticos y naturales, incluso bajo una luz ambiental intensa.

Para adaptarse a la compleja estructura arquitectónica, el equipo de Unilumin desarrolló múltiples soluciones de instalación estructural, que incluyen muros cortina con marco, muros cortina con soporte puntual y métodos de elevación, lo que demuestra plenamente la flexibilidad y adaptabilidad del producto. La pantalla también admite una estética personalizada de frente negro y dorso blanco que se integra a la perfección con el diseño del edificio.

El proyecto, que se inició en 2023, implicó tres años de muestreo, pruebas y optimización. Desde el diseño hasta los estudios previos, el equipo de Unilumin mantuvo una comunicación cercana con el cliente y ganó su confianza mediante una calidad de visualización excepcional, un rendimiento estable y una disipación de calor eficiente. Durante la entrega, los equipos de investigación y desarrollo, así como los de producción respondieron con rapidez a los cambios en los requisitos, completaron las actualizaciones y las entregas por lotes, mientras que el personal técnico brindó apoyo en el lugar.

La zona se ubica junto al Santuario de Erawan, un lugar que registra un flujo promedio diario de más de 400.000 personas. Como una pieza visual central clave en el distrito de compras, esta pantalla transparente no solo mejora el atractivo tecnológico y la atmósfera comercial del complejo, sino que también se ha convertido en un espacio instagrameable muy popular entre los turistas. Ya sea para la exposición de marcas, la visualización de contenido o la presentación de arte público, el proyecto demuestra un inmenso valor comercial e influencia social.

Acerca de Unilumin

Unilumin es una de las principales empresas a nivel mundial en pantallas LED, productos de iluminación y soluciones integradas Metasight. Por 3 años consecutivos ha estado incluida entre las principales 500 marcas asiáticas, opera en más de 160 países con centros de investigación y desarrollo en China, Japón y Estados Unidos, y es además la base de fabricación de LED inteligente más grande del mundo. Unilumin ha completado una serie de proyectos emblemáticos, como la pantalla holográfica más grande del mundo en Spring Cocoon, los megaproyectos inmersivos de 22.000 metros cuadrados de Riyadh Season y Boulevard World en Arabia Saudita, y la primera pantalla de cine LED acústicamente transparente del mundo.

Para obtener más información, visite https://www.unilumin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943893/Asia_s_Largest_Indoor_Transparent_Screen_Central_World_Unilumin.jpg

FUENTE Unilumin Group., Ltd.