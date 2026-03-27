2400제곱미터의 아시아 최대 실내 투명 스크린, 태국 센트럴 월드에서 빛나다

방콕, 2026년 3월 27일 /PRNewswire/ -- 최근 글로벌 LED 선도 기업 유니루민(Unilumin)이 구축한 아시아 최대 실내 투명 스크린 프로젝트가 태국 방콕 센트럴 월드(Central World)에서 공식 완공됐다. 총면적 2400제곱미터에 달하는 이 랜드마크 프로젝트는 동남아시아 전역과 아시아 전체에 걸쳐 상업 복합 단지의 디지털 전환을 위한 새로운 기준을 제시한다.

이 프로젝트는 유니루민의 UVF 시리즈 투명 스크린(픽셀 피치 10mm)을 적용해 제곱미터당 8000cd, 70% 이상의 투명도, 제곱미터당 8kg의 경량 설계를 구현한다. 7680Hz의 고주사율과 16비트 그레이스케일 처리를 통해 강렬한 주변 광 아래에서도 섬세하고 부드러운 이미지와 사실적이고 자연스러운 색상을 표현한다.

Asia's Largest Indoor Transparent Screen at Central World by Unilumin (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

복잡한 건축 구조에 적응하기 위해 유니루민 팀은 프레임 커튼 월, 포인트 지지 커튼 월, 호이스팅 방식 등 다양한 구조적 설치 솔루션을 개발해 제품의 유연성과 적응성을 완벽하게 시연했다. 스크린은 또한 건물 디자인과 원활하게 통합되는 커스터마이징된 전면 블랙, 후면 화이트 미학을 지원한다.

2023년 시작된 이 프로젝트는 3년간의 샘플링, 테스트, 최적화 과정을 거쳤다. 설계부터 현장 조사까지 유니루민 팀은 고객과 긴밀한 소통을 유지하며 탁월한 디스플레이 품질, 안정적인 성능, 효율적인 방열로 신뢰를 쌓았다. 납품 과정에서 연구개발 및 생산팀은 변화하는 요구 사항에 신속하게 대응해 업그레이드 및 배치 납품을 완료했으며, 기술 인력은 현장 지원을 제공했다.

에라완 사당(Erawan Shrine)에 인접한 이 장소는 하루 평균 40만 명 이상의 유동 인구를 자랑한다. 쇼핑 지구의 핵심 시각적 중심점으로서 이 투명 스크린은 복합 단지의 기술적 매력과 상업적 분위기를 향상시킬 뿐만 아니라, 관광객들에게 인기 있는 인스타그램 명소로도 자리매김했다. 브랜드 노출, 콘텐츠 전시, 공공 예술 전시 등 어떤 목적으로든 이 프로젝트는 엄청난 상업적 가치와 사회적 영향력을 발휘하고 있다.

유니루민 소개

유니루민은 LED 디스플레이, 조명 제품, 통합 메타사이트(Metasight) 솔루션 분야의 글로벌 리더로, 3년 연속 아시아 500대 브랜드에 선정됐으며 160개국 이상에서 운영되고 중국, 일본, 미국에 연구개발 센터와 세계 최대 지능형 LED 제조 기지를 보유하고 있다. 유니루민은 스프링 코쿤(Spring Cocoon)의 세계 최대 홀로그래픽 스크린, 사우디아라비아의 2만 2000제곱미터 규모 리야드 시즌(Riyadh Season) 및 불리바드 월드(Boulevard World) 몰입형 메가 프로젝트, 세계 최초 음향 투명 LED 시네마 스크린 등 일련의 획기적인 프로젝트를 완료했다.

자세한 내용은 https://www.unilumin.com을 방문해 확인할 수 있다.

SOURCE Unilumin Group., Ltd.