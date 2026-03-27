2 400 m² : le plus grand écran transparent d'intérieur d'Asie éblouit le Central World, en Thaïlande

BANGKOK, 28 mars 2026 /PRNewswire/ -- Récemment, le plus grand projet d'écran transparent d'intérieur en Asie, construit par Unilumin, leader mondial des LED, a été officiellement achevé au Central World à Bangkok, en Thaïlande. D'une superficie totale de 2 400 mètres carrés, ce projet emblématique constitue une nouvelle référence pour la transformation numérique des complexes commerciaux en Asie du Sud-Est et dans l'ensemble de la région asiatique.

Asia's Largest Indoor Transparent Screen at Central World by Unilumin

Le projet utilise l'écran transparent de la série UVF d'Unilumin (10 mm de taille de pixel), qui offre une luminosité de 8 000 cd/㎡, un taux de transparence supérieur à 70 % et une conception légère de seulement 8 kg/㎡. Avec un taux de rafraîchissement de 7 680 Hz et un traitement des niveaux de gris de 16 bits, l'écran produit des images subtiles et fluides et des couleurs authentiques et naturelles, même sous une lumière ambiante intense.

Pour s'adapter à la structure architecturale complexe, l'équipe d'Unilumin a mis au point de multiples solutions d'installation structurelle, notamment des murs-rideaux d'encadrement, des murs-rideaux à support ponctuel et des méthodes de levage, démontrant pleinement la flexibilité et l'adaptabilité du produit. L'écran prend également en charge une esthétique personnalisée, noire à l'avant et blanche à l'arrière, qui s'intègre parfaitement à la conception du bâtiment.

Lancé en 2023, le projet a nécessité trois années d'échantillonnage, de tests et d'optimisation. De la conception aux sondages, l'équipe d'Unilumin a maintenu une communication étroite avec le client, gagnant sa confiance grâce à une qualité d'affichage exceptionnelle, des performances stables et une dissipation thermique efficace. Pendant la livraison, les équipes de R&D et de production ont réagi rapidement à l'évolution des besoins, en effectuant des mises à niveau et des livraisons échelonnées, tandis que le personnel technique assurait l'assistance sur place.

Adjacent au sanctuaire d'Erawan, le site est fréquenté par plus de 400 000 personnes par jour. Pièce maîtresse du quartier commerçant, cet écran transparent renforce non seulement l'attrait technologique et l'atmosphère commerciale du complexe, mais il est également devenu un spot Instagram très prisé des touristes. Qu'il s'agisse de l'exposition d'une marque, de l'affichage d'un contenu ou d'une présentation d'art public, le projet démontre une immense valeur commerciale et une grande influence sociale.

À propos d'Unilumin

Unilumin est un leader mondial dans les écrans LED, les produits d'éclairage et les solutions intégrées Metasight, classé parmi les 500 marques asiatiques les plus populaires pendant trois années consécutives, opérant dans plus de 160 pays avec des centres de R&D en Chine, au Japon et aux États-Unis, et la plus grande base de fabrication de LED intelligente au monde. Unilumin a réalisé une série de projets majeurs, tels que le plus grand écran holographique du monde à Spring Cocoon, les mégaprojets immersifs de 22 000 mètres carrés Riyadh Season et Boulevard World en Arabie saoudite, ainsi que le premier écran de cinéma LED acoustiquement transparent du monde.

Pour plus d'informations, veuillez visiter https://www.unilumin.com

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