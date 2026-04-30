Por trás da dominância de três anos: a expansão contra-cíclica da Unilumin

SHENZHEN, China, 30 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Unilumin manteve sua posição como líder em receita entre as empresas listadas de displays de LED por três anos consecutivos, ultrapassando CNY 8 bilhões em 2025, mesmo quando o mercado global cresceu apenas 1,2%. Esse desempenho acima da média reflete uma estratégia dupla que equilibra a estabilidade operacional com a transformação estrutural. Nos últimos três anos, a empresa apresentou um crescimento constante de receita, sustentado por um negócio central resiliente de displays inteligentes, uma expansão significativa no volume de remessas e melhorias contínuas na eficiência operacional, incluindo a aceleração da coleta de recebíveis e da rotatividade de estoque.

A receita da Unilumin manteve crescimento constante por 3 anos consecutivos (fonte: TrendForce) (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

Ao mesmo tempo, os motores de crescimento da empresa estão mudando. Segmentos de alto padrão, como produtos Mini/Micro LED, soluções criativas de display e aplicações de metasight orientadas por IA, expandiram-se rapidamente, surgindo como novos motores de crescimento. Para apoiar essa transição, a Unilumin reduziu estrategicamente partes de seu negócio tradicional de iluminação enquanto aumentou o investimento em P&D, especialmente em inteligência artificial. Isso reflete uma mudança clara da dependência das vendas de hardware para um modelo mais integrado de "hardware + software + serviço".

Essa abordagem dupla de "estabilidade e mudança" reforçou a liderança da Unilumin em múltiplas dimensões, incluindo:

o principal desempenho em receita entre as empresas listadas de displays de LED por três anos consecutivos;

o maior volume de remessas entre os concorrentes listados, refletindo sua capacidade de atender a diferentes cenários — desde instalações fixas externas até displays de alta definição;

a participação líder no mercado de locação, apoiada por projetos de grande destaque que abrangem múltiplos Jogos Olímpicos, Prêmios Oscar e a Expo 2025 em Osaka;

a posição nº 1 em produção virtual XR, um dos segmentos mais tecnicamente exigentes e de maior valor do setor.

Visando o futuro, a IA está no centro da estratégia de longo prazo da Unilumin. A empresa está se reposicionando de fornecedora de hardware de display para construtora de ecossistemas de metasight orientados por IA. Por meio de uma combinação de modelos proprietários de grande porte e integração com modelos externos líderes, a empresa está desenvolvendo plataformas que apoiam aplicações empresariais e possibilitam novos modelos de negócios, como assinaturas de IA, robótica de display inteligente e operações de ativos de conteúdo digital. Essas iniciativas estão aumentando gradualmente a participação da receita recorrente baseada em software.

À medida que o setor de displays de LED entra em uma fase de competição intensificada e consolidação, a Unilumin aposta que "LED + IA" redefinirá a criação de valor. Ao alinhar a inovação tecnológica com as demandas em evolução do mercado, a empresa busca fazer a transição para uma empresa de tecnologia orientada por IA e moldar a próxima etapa do desenvolvimento do setor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2968839/Unilumin_s_revenue_has_maintained_steady_growth_for_3_consecutive_years.jpg

FONTE Unilumin Group., Ltd.