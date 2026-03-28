2.400 m²: La pantalla transparente interior más grande de Asia brilla en Central World, Tailandia

BANGKOK, 28 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Recientemente, el mayor proyecto de pantallas transparentes para interiores de Asia, construido por Unilumin, líder mundial en tecnología LED, se inauguró oficialmente en Central World, Bangkok, Tailandia. Con una superficie total de 2.400 metros cuadrados, este proyecto emblemático establece un nuevo referente para la transformación digital de los complejos comerciales en el sudeste asiático y en toda la región asiática.

Asia's Largest Indoor Transparent Screen at Central World by Unilumin

El proyecto emplea la pantalla transparente de la serie UVF de Unilumin (con un paso de píxel de 10 mm), que ofrece un brillo de 8.000 cd/㎡, una transparencia superior al 70% y un diseño ligero de tan solo 8 kg/㎡. Gracias a su alta frecuencia de actualización de 7.680 Hz y al procesamiento de escala de grises de 16 bits, la pantalla produce imágenes nítidas y fluidas, con colores auténticos y naturales, incluso bajo una intensa luz ambiental.

Para adaptarse a la compleja estructura arquitectónica, el equipo de Unilumin desarrolló múltiples soluciones de instalación estructural, incluyendo muros cortina con marco, muros cortina con soporte puntual y diversos métodos de elevación, demostrando así la flexibilidad y adaptabilidad del producto. La pantalla también admite una estética personalizada en negro en la parte frontal y blanco en la parte posterior, que se integra a la perfección con el diseño del edificio.

El proyecto, iniciado en 2023, requirió tres años de muestreo, pruebas y optimización. Desde el diseño hasta los estudios de viabilidad, el equipo de Unilumin mantuvo una comunicación fluida con el cliente, ganándose su confianza gracias a una calidad de pantalla excepcional, un rendimiento estable y una eficiente disipación del calor. Durante la entrega, los equipos de I+D y producción respondieron con rapidez a los cambios en los requisitos, completando las actualizaciones y las entregas por lotes, mientras que el personal técnico brindó asistencia in situ.

Situado junto al Santuario Erawan, este recinto recibe un promedio de más de 400.000 visitantes diarios. Como elemento visual central del distrito comercial, esta pantalla transparente no solo realza el atractivo tecnológico y el ambiente comercial del complejo, sino que también se ha convertido en un lugar popular para Instagram entre los turistas. Ya sea para la promoción de marcas, la exhibición de contenido o la presentación de arte público, el proyecto demuestra un inmenso valor comercial y una gran influencia social.

Acerca de Unilumin

Unilumin es líder mundial en pantallas LED, productos de iluminación y soluciones integradas Metasight. Ha figurado entre las 500 mejores marcas asiáticas durante tres años consecutivos, opera en más de 160 países con centros de I+D en China, Japón y Estados Unidos, y cuenta con la mayor planta de fabricación de LED inteligentes del mundo. Unilumin ha completado una serie de proyectos emblemáticos, como la pantalla holográfica más grande del mundo en Spring Cocoon, los megaproyectos inmersivos Riyadh Season y Boulevard World de 22.000 metros cuadrados en Arabia Saudita, y la primera pantalla de cine LED acústicamente transparente del mundo.

Para obtener más información, visite https://www.unilumin.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2943868/Asia_s_Largest_Indoor_Transparent_Screen_Central_World_Unilumin.jpg