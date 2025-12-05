Premios 4YFN26: Conozca las 20 principales empresas emergentes que construyen el futuro

LONDRES, 5 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El evento de empresas emergentes más emblemático del mundo, 4YFN26, regresará a los pabellones de la emblemática Gran Vía de Fira de Barcelona durante el MWC26 Barcelona de GSMA el próximo año para presentar de forma innovadora las empresas emergentes más prometedoras de 2026. Seleccionadas entre cientos de propuestas, las 20 mejores empresas emergentes de 2026 presentan las ideas más brillantes y las mentes líderes de cinco categorías clave del sector.

Tras la gala de los Premios 4YFN26, los 20 mejores competirán para ser coronados ganadores. Los 20 mejores participarán en las semifinales de los Premios 4YFN el primer día de 4YFN Barcelona. Esta competencia de presentaciones en el escenario se llevará a cabo ante un panel de destacados inversores y expertos del sector. El panel evaluará a los finalistas en función de criterios como innovación, escalabilidad e impacto, antes de elegir a los cinco finalistas ese mismo día.

Los cinco finalistas pasarán a la final de los Premios 4YFN, donde competirán de nuevo en el escenario del Banco Sabadell el 4 de marzo, esta vez por el codiciado premio al ganador de los Premios 4YFN. El ganador recibirá un premio en efectivo de 20.000 €, cortesía de GSMA Foundry.

Los 20 mejores de los Premios 4YFN26 son:

Tecnología climática

Greenlyte Carbon Technologies GmbH (Alemania) – Capturar CO₂ del aire y convertirlo en hidrógeno verde y materias primas para combustibles sintéticos.

– Capturar CO₂ del aire y convertirlo en hidrógeno verde y materias primas para combustibles sintéticos. Sensegrass (Reino Unido) – Mejorar la productividad agrícola con análisis de IA, IoT e inteligencia del suelo que optimizan el uso de insumos y la salud de los cultivos.

– Mejorar la productividad agrícola con análisis de IA, IoT e inteligencia del suelo que optimizan el uso de insumos y la salud de los cultivos. Skyfora (Finlandia) – Mejorar la previsión meteorológica con soluciones de inteligencia meteorológica impulsadas por IA para predecir y adaptarse a condiciones meteorológicas extremas.

– Mejorar la previsión meteorológica con soluciones de inteligencia meteorológica impulsadas por IA para predecir y adaptarse a condiciones meteorológicas extremas. URAPHEX (España) – Regeneración de agua industrial mediante procesos de tratamiento sostenibles y sin químicos que reducen la contaminación.

Horizontes digitales

AIM Intelligence (Corea) – Middleware de seguridad de IA que detecta, identifica y elimina riesgos en sistemas empresariales de IA.

– Middleware de seguridad de IA que detecta, identifica y elimina riesgos en sistemas empresariales de IA. DeepKeep (Israel) – Proteger los modelos de IA empresariales y las canalizaciones de datos con herramientas de seguridad diseñadas para panoramas de amenazas emergentes.

– Proteger los modelos de IA empresariales y las canalizaciones de datos con herramientas de seguridad diseñadas para panoramas de amenazas emergentes. Enhans (Corea) – Construir infraestructura de comercio impulsada por IA y sistemas operativos para transacciones digitales a gran escala.

– Construir infraestructura de comercio impulsada por IA y sistemas operativos para transacciones digitales a gran escala. NeuralTrust (España) – Ayudar a las empresas a implementar y escalar la IA generativa de forma segura protegiendo las aplicaciones y los agentes del uso indebido o las fugas de datos.

Tecnología financiera

Dost (España) – Automatizar las operaciones financieras para empresas en crecimiento con flujos de trabajo impulsados por IA.

– Automatizar las operaciones financieras para empresas en crecimiento con flujos de trabajo impulsados por IA. DRUO (EE.UU.) – Permitir que las personas y las empresas paguen directamente desde cuentas bancarias, eliminando la necesidad de tarjetas.

– Permitir que las personas y las empresas paguen directamente desde cuentas bancarias, eliminando la necesidad de tarjetas. Kistpay Private Limited (Pakistán) – Aumentar el acceso a los teléfonos inteligentes mediante financiación a plazos para los usuarios de los mercados emergentes.

– Aumentar el acceso a los teléfonos inteligentes mediante financiación a plazos para los usuarios de los mercados emergentes. Spendbase (Ucrania) – Reducir el gasto en SaaS, nube y tarjetas para las empresas mediante herramientas unificadas de gestión de costes.

Tecnología sanitaria

AI Diagnostics (Sudáfrica) – Proporcionar herramientas de diagnóstico impulsadas por IA que respalden la detección temprana de la tuberculosis en entornos de atención médica con bajos recursos.

– Proporcionar herramientas de diagnóstico impulsadas por IA que respalden la detección temprana de la tuberculosis en entornos de atención médica con bajos recursos. Biorce (España) – Automatizar las operaciones de ensayos clínicos con agentes de IA que agilizan la planificación y la ejecución para los equipos de investigación.

– Automatizar las operaciones de ensayos clínicos con agentes de IA que agilizan la planificación y la ejecución para los equipos de investigación. Medwise AI (Reino Unido) – Proporcionar a los médicos respuestas rápidas y basadas en evidencia que mejoran las decisiones de atención en el punto de prestación.

– Proporcionar a los médicos respuestas rápidas y basadas en evidencia que mejoran las decisiones de atención en el punto de prestación. Sycai Medical (España) – Uso de imágenes de IA para identificar y rastrear lesiones pancreáticas precancerosas para una intervención clínica más temprana

Fronteras móviles

ConnectHear (Pakistán) – Creación de comunicación accesible para usuarios sordos mediante interpretación de lenguaje de señas en tiempo real y alertas asistidas por IA.

– Creación de comunicación accesible para usuarios sordos mediante interpretación de lenguaje de señas en tiempo real y alertas asistidas por IA. Kreios Space SL (España) – Desarrollar sistemas para prolongar la vida útil de los satélites en órbita terrestre muy baja.

– Desarrollar sistemas para prolongar la vida útil de los satélites en órbita terrestre muy baja. OptAI (corea) – Optimizar el rendimiento de la IA en el dispositivo con herramientas que aumentan la velocidad, la privacidad y la eficiencia.

– Optimizar el rendimiento de la IA en el dispositivo con herramientas que aumentan la velocidad, la privacidad y la eficiencia. ZIM Connections (Reino Unido) – Simplificar la conectividad global al permitir que los viajeros activen planes eSIM específicos de la región a través de una única plataforma.

Cada año, 4YFN reúne a inversores, fundadores y líderes del sector para explorar las ideas ambiciosas y las tecnologías de vanguardia que configuran la próxima ola de innovación. Su nuevo tema para 2026, Infinite AI, captura la energía audaz de los fundadores que revolucionan los límites de la inteligencia artificial, a la vez que refleja el papel de 4YFN como centro dinámico donde convergen ideas, se concretan acuerdos y las empresas emergentes alcanzan el protagonismo mundial. En 2026, 4YFN presentará cientos de empresas emergentes en cinco escenarios en los pabellones 8.0 y 8.1, con salas de demostración repletas, sesiones de presentación en directo y un programa diseñado para conectar a los fundadores con inversores, empresas y medios de comunicación globales.

