Prix 4YFN26 : découvrez les 20 meilleures startups qui construisent l'avenir

LONDRES, 5 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Le 4YFN26, le plus emblématique événement mondial consacré aux startups, fera son retour l'année prochaine dans les halls de la mythique Fira de Barcelona Gran Via à l'occasion du Congrès mondial 2026 de la téléphonie mobile (MWC26 Barcelona), organisé à Barcelone par la GSM Association (GSMA), pour une présentation passionnante des startups les plus prometteuses en 2026. Sélectionnées parmi des centaines de candidatures, les 20 meilleures startups pour 2026 y mettront en avant leurs idées les plus brillantes et principales innovations dans cinq catégories industrielles clés.

Les 20 meilleures startups s'affronteront pour le titre de grand vainqueur, qui sera attribué lors du point culminant : la remise des prix 4YFN26. Les 20 meilleures startups du concours 4YFN participeront aux demi-finales des prix 4YFN, qui auront lieu à Barcelone le premier jour de l'événement 4YFN. Ce concours de présentation d'argumentaire sur scène se déroulera devant un jury composé d'investisseurs de premier plan et d'experts sectoriels. Le jury évaluera les candidats sur la base de critères tels que l'innovation, l'évolutivité et l'impact, avant de choisir le même jour les cinq finalistes.

Ces cinq finalistes s'affronteront à nouveau sur la scène de Banco Sabadell le 4 mars pour la finale des prix 4YFN, cette fois pour tenter de remporter le titre très convoité de vainqueur. Le gagnant recevra un prix en espèces de 20 000 euros, offert par la GSMA Foundry.

Liste des 20 meilleures startups pour les prix 4YFN26 :

Technologie climatique

Greenlyte Carbon Technologies GmbH (Allemagne) – captage du CO₂ dans l'air et conversion du CO₂ en hydrogène vert et en matières premières pour carburants synthétiques.

– captage du CO₂ dans l'air et conversion du CO₂ en hydrogène vert et en matières premières pour carburants synthétiques. Sensegrass (Royaume-Uni) – amélioration de la productivité des exploitations agricoles grâce à l'analyse par IA, à l'internet des objets et à l'intelligence des sols, qui contribuent à optimiser l'utilisation d'intrants et la santé des cultures.

– amélioration de la productivité des exploitations agricoles grâce à l'analyse par IA, à l'internet des objets et à l'intelligence des sols, qui contribuent à optimiser l'utilisation d'intrants et la santé des cultures. Skyfora (Finlande) – amélioration des prévisions météorologiques sur la base de solutions d'intelligence météorologique alimentées par l'IA, en vue de prévoir les conditions météorologiques extrêmes et de s'y adapter.

– amélioration des prévisions météorologiques sur la base de solutions d'intelligence météorologique alimentées par l'IA, en vue de prévoir les conditions météorologiques extrêmes et de s'y adapter. URAPHEX (Espagne) – régénération des eaux industrielles par des processus de traitement durables et sans produits chimiques qui réduisent la pollution.

Horizons numériques

AIM Intelligence (Corée) – logiciel intermédiaire de sécurité de l'IA qui détecte, cible et élimine les risques dans les systèmes d'IA d'entreprise.

– logiciel intermédiaire de sécurité de l'IA qui détecte, cible et élimine les risques dans les systèmes d'IA d'entreprise. DeepKeep (Israël) – protection des modèles d'IA et des pipelines de données des entreprises par des outils de sécurité conçus pour les paysages de menaces émergentes.

– protection des modèles d'IA et des pipelines de données des entreprises par des outils de sécurité conçus pour les paysages de menaces émergentes. Enhans (Corée) – construction d'une infrastructure commerciale basée sur l'IA et de systèmes d'exploitation adaptés à des transactions numériques à grande échelle.

– construction d'une infrastructure commerciale basée sur l'IA et de systèmes d'exploitation adaptés à des transactions numériques à grande échelle. NeuralTrust (Espagne) – soutien des entreprises pour le déploiement et le développement de l'IA générative en toute sécurité, grâce à la protection des applications et des agents contre les abus et les fuites de données.

Technologie financière

Dost (Espagne) – automatisation des opérations financières des entreprises en croissance à travers des flux de travail pilotés par l'IA.

– automatisation des opérations financières des entreprises en croissance à travers des flux de travail pilotés par l'IA. DRUO (États-Unis) – paiement direct à partir de comptes bancaires pour les particuliers et les entreprises, sans carte.

– paiement direct à partir de comptes bancaires pour les particuliers et les entreprises, sans carte. Kistpay Private Limited (Pakistan) – amélioration de l'accès des utilisateurs des marchés émergents aux smartphones grâce à leur financement par des prêts à tempérament.

– amélioration de l'accès des utilisateurs des marchés émergents aux smartphones grâce à leur financement par des prêts à tempérament. Spendbase (Ukraine) – réduction des dépenses d'entreprise en matière de logiciels à la demande, d'infonuagique et de cartes à l'aide d'outils unifiés de gestion des coûts.

Technologie de la santé

AI Diagnostics (Afrique du Sud) – fourniture d'outils de diagnostic alimentés par l'IA qui favorisent le dépistage et la détection précoce de la tuberculose dans les environnements de soins de santé disposant de faibles ressources.

– fourniture d'outils de diagnostic alimentés par l'IA qui favorisent le dépistage et la détection précoce de la tuberculose dans les environnements de soins de santé disposant de faibles ressources. Biorce (Espagne) – automatisation des opérations liées aux essais cliniques grâce à des agents d'IA qui en rationalisent la planification et l'exécution pour les équipes de recherche.

– automatisation des opérations liées aux essais cliniques grâce à des agents d'IA qui en rationalisent la planification et l'exécution pour les équipes de recherche. Medwise AI (Royaume-Uni) – mise à disposition de réponses rapides, fondées sur des données probantes, qui améliorent la prise de décision des cliniciens sur le lieu de soins.

– mise à disposition de réponses rapides, fondées sur des données probantes, qui améliorent la prise de décision des cliniciens sur le lieu de soins. Sycai Medical (Espagne) – utilisation de l'imagerie IA pour repérer et suivre des lésions pancréatiques précancéreuses en vue d'une intervention clinique plus précoce.

Frontières mobiles

ConnectHear (Pakistan) – mise en place d'un système de communication accessible pour les utilisateurs sourds, sur la base de l'interprétation en langue des signes en temps réel et d'alertes assistées par l'IA.

– mise en place d'un système de communication accessible pour les utilisateurs sourds, sur la base de l'interprétation en langue des signes en temps réel et d'alertes assistées par l'IA. Kreios Space SL (Espagne) – mise au point de systèmes visant à prolonger la durée de vie des satellites en orbite terrestre très basse.

– mise au point de systèmes visant à prolonger la durée de vie des satellites en orbite terrestre très basse. OptAI (Corée) – optimisation des performances de l'IA intégrée aux appareils grâce à des outils qui en améliorent la vitesse, la confidentialité et l'efficacité.

– optimisation des performances de l'IA intégrée aux appareils grâce à des outils qui en améliorent la vitesse, la confidentialité et l'efficacité. ZIM Connections (Royaume-Uni) – simplification des connexions mondiales en permettant aux voyageurs d'activer des forfaits eSIM spécifiques à une région sur une plateforme unique.

Chaque année, l'événement 4YFN réunit investisseurs, fondateurs et leaders sectoriels venant découvrir les idées ambitieuses et les technologies de pointe qui façonneront la prochaine vague d'innovation. Son nouveau thème pour 2026, Infinite AI (L'IA sans limite), capture l'énergie audacieuse des fondateurs qui repoussent les limites de l'intelligence artificielle, tout en reflétant le rôle de centre dynamique de l'événement 4YFN, où les idées s'entrechoquent et les affaires se concluent pour placer les entreprises à succès sous les feux de la rampe mondiale. En 2026, l'événement 4YFN promouvra des centaines de startups sur cinq scènes dans les halls 8.0 et 8.1, avec au programme les toujours très courues séances de démonstration et des présentations d'argumentaire en direct, afin de mettre les fondateurs en relation avec des investisseurs, des entreprises et des médias du monde entier. Réservez ici votre place pour l'événement 4YFN26.

