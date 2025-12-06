4YFN26アワード：未来を創造するスタートアップ企業トップ20社をご紹介

ロンドン, 2025年12月6日 /PRNewswire/ -- 世界を代表するスタートアップイベントである4YFN26は、来年開催されるGSMAのMWC26バルセロナ期間中、バルセロナの象徴的なフィラ・バルセロナ・グラン・ビア会場に戻り、2026年で最も注目すべきスタートアップを披露する画期的なイベントを開催する予定です。2026年のトップ20社は、数百件に及ぶ応募の中から選出され、5つの主要産業カテゴリー全体から最も優れたアイデアと先進的な知見を持つ企業を紹介するものです。

総仕上げとなる4YFN26アワードでは、トップ20社が総合優勝の称号をかけて競い合います。4YFNのトップ20社に選出された企業は、4YFNバルセロナの初日に開催される4YFNアワード・セミファイナルに参加します。このステージ上でのピッチコンペティションは、主要投資家および業界専門家から構成される審査員団の前で実施されます。審査員団は、イノベーション、スケーラビリティ、インパクトなどの基準に基づき評価を行い、当日中に5社のファイナリストを選出します。

ファイナリスト5社は4YFNアワード・ファイナルへ進出し、3月4日にBanco Sabadellステージにて、今度は4YFNアワード受賞という栄誉あるタイトルをかけて再び競い合います。受賞企業には、GSMA Foundry提供による2万ユーロの賞金が授与されます。

4YFN26アワードのトップ20社は以下のとおりです。

気候テック

Greenlyte Carbon Technologies GmbH （ドイツ） – 大気中からCO₂を回収し、それをグリーン水素および合成燃料の原料へと転換する技術を提供します。

– 大気中からCO₂を回収し、それをグリーン水素および合成燃料の原料へと転換する技術を提供します。 Sensegrass （英国） – AI解析、IoT、土壌インテリジェンスを活用し、投入資材の最適化と作物の健全性向上によって農業生産性を改善します。

– AI解析、IoT、土壌インテリジェンスを活用し、投入資材の最適化と作物の健全性向上によって農業生産性を改善します。 Skyfora （フィンランド） – AIを活用した気象インテリジェンスソリューションにより、異常気象の予測と適応を向上させます。

– AIを活用した気象インテリジェンスソリューションにより、異常気象の予測と適応を向上させます。 URAPHEX（スペイン） – 化学薬品を使用しない持続可能な処理プロセスによって産業用水を再生し、汚染削減に貢献します。

デジタル・ホライズンズ

AIM Intelligence （韓国） – AIエンタープライズシステムにおけるリスクを検知・特定・排除するAIセキュリティミドルウェアを提供します。

– AIエンタープライズシステムにおけるリスクを検知・特定・排除するAIセキュリティミドルウェアを提供します。 DeepKeep （イスラエル） – 新たな脅威環境に対応したセキュリティツールにより、企業のAIモデルおよびデータパイプラインを保護します。

– 新たな脅威環境に対応したセキュリティツールにより、企業のAIモデルおよびデータパイプラインを保護します。 Enhans （韓国） – 大規模デジタルトランザクション向けに、AI駆動のコマースインフラおよびオペレーティングシステムを構築します。

– 大規模デジタルトランザクション向けに、AI駆動のコマースインフラおよびオペレーティングシステムを構築します。 NeuralTrust（スペイン） – アプリケーションやエージェントを悪用・データ漏えいから守り、企業が生成AIを安全に導入・拡張できるよう支援します。

フィンテック

Dost （スペイン） – AIを活用したワークフローにより、成長企業の財務オペレーションを自動化します。

– AIを活用したワークフローにより、成長企業の財務オペレーションを自動化します。 DRUO （米国） – カードを使用せずに、銀行口座から直接支払うことを可能にし、個人および企業の決済を効率化します。

– カードを使用せずに、銀行口座から直接支払うことを可能にし、個人および企業の決済を効率化します。 Kistpay Private Limited （パキスタン） – 新興市場の利用者向けに、分割払いによるスマートフォンへのアクセス拡大を推進します。

– 新興市場の利用者向けに、分割払いによるスマートフォンへのアクセス拡大を推進します。 Spendbase（ウクライナ） – 統合型コスト管理ツールにより、企業のSaaS、クラウド、カード支出を削減します。

ヘルステック

AI Diagnostics （南アフリカ） – 低資源の医療環境において、AIを活用した診断ツールを提供し、結核のスクリーニングおよび早期発見を支援します。

– 低資源の医療環境において、AIを活用した診断ツールを提供し、結核のスクリーニングおよび早期発見を支援します。 Biorce （スペイン） – AIエージェントによって治験業務を自動化し、研究チームの計画策定と実行を効率化します。

– AIエージェントによって治験業務を自動化し、研究チームの計画策定と実行を効率化します。 Medwise AI （英国） – 医療提供の現場で迅速かつエビデンスに基づく回答を提供し、臨床判断の質向上に寄与します。

– 医療提供の現場で迅速かつエビデンスに基づく回答を提供し、臨床判断の質向上に寄与します。 Sycai Medical（スペイン） – AI画像解析を用いて膵臓の前がん病変を検出・追跡し、早期の臨床介入を可能にします。

モバイル・フロンティア

ConnectHear （パキスタン） – リアルタイムの手話通訳およびAI支援アラートにより、聴覚障がい者向けのアクセシブルなコミュニケーションを実現します。

– リアルタイムの手話通訳およびAI支援アラートにより、聴覚障がい者向けのアクセシブルなコミュニケーションを実現します。 Kreios Space SL （スペイン） – 超低軌道において衛星の寿命を延長するためのシステムを開発します。

– 超低軌道において衛星の寿命を延長するためのシステムを開発します。 OptAI （韓国） – オンデバイスAIの性能を最適化し、速度、プライバシー、効率性を向上させるツールを提供します。

– オンデバイスAIの性能を最適化し、速度、プライバシー、効率性を向上させるツールを提供します。 ZIM Connections（英国） – 旅行者が1つのプラットフォームを通じて地域別のeSIMプランをアクティベートできるようにし、グローバルな接続性を簡素化します。

4YFN26への参加登録は本日より受付中

4YFNは毎年、投資家、起業家、業界リーダーを一堂に集め、次なるイノベーションの波を形づくる大胆なアイデアと最先端技術を探求する場となっています。2026年の新テーマ「インフィニットAI（Infinite AI）」は、人工知能の限界に挑み続ける起業家たちの力強いエネルギーを表現するとともに、アイデアが交差し、取引が生まれ、ブレイクスルー企業が世界の舞台へと躍り出るダイナミックなハブとしての4YFNの役割を体現しています。2026年の4YFNでは、ホール8.0および8.1に設置された5つのステージにわたり、数百社のスタートアップを紹介し、活気あふれるデモフロア、ライブピッチセッション、そして起業家と投資家・企業・世界のメディアをつなぐためのプログラムを提供します。4YFN26への参加登録は、こちらからお申し込みください。

プレスリリース全文はこちらをクリックしてご覧ください。

ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/1882833/5658088/GSMA_Logo.jpg

SOURCE GSMA