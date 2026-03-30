52TOYS revela roteiro ambicioso de produto para 2026, fortalecendo o impulso de crescimento de longo prazo

Mais de 1.000 novos produtos e mais de 100 propriedades intelectuais (PIs) destacam os últimos movimentos do setor da 52TOYS
PEQUIM, 29 de março de 2026 /PRNewswire/ -- A 52TOYS, empresa líder em brinquedos orientada por propriedade intelectual e construída sobre a proposta de marca Brincar para se Divertir, anunciou um ambicioso roteiro de produtos com mais de 1.000 novos lançamentos em sete grandes categorias, apoiados por mais de 100 propriedades intelectuais licenciadas e originais premium, durante a Conferência de Parceiros 52TOYS 2026, sob o tema "Crie de Novo, Vença o Futuro." Ao alinhar os lançamentos de PI com os principais momentos de marketing, a 52TOYS visa oferecer produtos de destaque por meio de design diferenciado e experiências de diversão criativas. O evento reuniu centenas de distribuidores e parceiros de mais de 40 países e regiões, incluindo Estados Unidos, Suíça, Bélgica, Holanda, Japão, Coreia do Sul, Austrália e Singapura.
O presidente e CEO Chen Wei enfatizou que o sucesso reside na combinação de PIs fortes com forte criatividade. Ele observou que a 52TOYS construiu um portfólio de PI escalável e sustentável, abrangendo criações originais e licenciadas, com foco contínuo no fornecimento de produtos divertidos e líderes de tendências.
A programação de 2026 inclui colaborações ligadas a grandes marcos, como o 40º aniversário da Pixar, o 10º aniversário de Zootopia e o lançamento de Minions 3. PIs adicionais de alto perfil, incluindo Inside Out, Coco e ZOA, o animal de estimação da G-Dragon, também estrearão em novos formatos de produtos.
Juntamente com as PIs licenciadas, a 52TOYS continua investindo no desenvolvimento de suas PIs originais. Na conferência, criadores por trás de marcas internas populares como POUKAPOUKA, NOOK, Panda Roll, CiCiLu, NINNIC, LITTLE BUNS e Lilith apresentaram seus planos para 2026. Os esforços futuros se concentrarão em inovação de produtos, colaborações com celebridades, parcerias entre marcas e ecossistemas de conteúdo ampliados.
A empresa também está se expandindo para colecionáveis hardcore e produtos culturais. Novas ofertas incluem a série de mechas transformáveis BEASTBOX e a linha de figuras articuladas "Infinity Dance", juntamente com futuras linhas de produtos experimentais voltadas para entusiastas masculinos. Enquanto isso, a série "Hyper-Activated" reinterpreta os elementos culturais tradicionais chineses em produtos de consumo acessíveis, alcançando uma forte resposta do mercado durante os recentes eventos pop-up.
Para apoiar os parceiros, a 52TOYS apresentou políticas de canal aprimoradas que abrangem sistemas, produtos, marketing, operações e ferramentas, com o objetivo de possibilitar o crescimento mútuo. Em um mercado cheio de incertezas, a 52TOYS oferece confiabilidade aos parceiros por meio de experiência comprovada em criação de sucessos e força operacional de longo prazo.
A conferência reforçou a estratégia de desenvolvimento de longo prazo e o abrangente roteiro de PI da 52TOYS, recebendo um forte reconhecimento dos parceiros e sinalizando um impulso contínuo no mercado global de brinquedos.
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