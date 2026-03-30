52TOYS revela roteiro ambicioso de produto para 2026, fortalecendo o impulso de crescimento de longo prazo

O presidente e CEO Chen Wei enfatizou que o sucesso reside na combinação de PIs fortes com forte criatividade. Ele observou que a 52TOYS construiu um portfólio de PI escalável e sustentável, abrangendo criações originais e licenciadas, com foco contínuo no fornecimento de produtos divertidos e líderes de tendências.

A programação de 2026 inclui colaborações ligadas a grandes marcos, como o 40º aniversário da Pixar, o 10º aniversário de Zootopia e o lançamento de Minions 3. PIs adicionais de alto perfil, incluindo Inside Out, Coco e ZOA, o animal de estimação da G-Dragon, também estrearão em novos formatos de produtos.

Juntamente com as PIs licenciadas, a 52TOYS continua investindo no desenvolvimento de suas PIs originais. Na conferência, criadores por trás de marcas internas populares como POUKAPOUKA, NOOK, Panda Roll, CiCiLu, NINNIC, LITTLE BUNS e Lilith apresentaram seus planos para 2026. Os esforços futuros se concentrarão em inovação de produtos, colaborações com celebridades, parcerias entre marcas e ecossistemas de conteúdo ampliados.

A empresa também está se expandindo para colecionáveis hardcore e produtos culturais. Novas ofertas incluem a série de mechas transformáveis BEASTBOX e a linha de figuras articuladas "Infinity Dance", juntamente com futuras linhas de produtos experimentais voltadas para entusiastas masculinos. Enquanto isso, a série "Hyper-Activated" reinterpreta os elementos culturais tradicionais chineses em produtos de consumo acessíveis, alcançando uma forte resposta do mercado durante os recentes eventos pop-up.

Para apoiar os parceiros, a 52TOYS apresentou políticas de canal aprimoradas que abrangem sistemas, produtos, marketing, operações e ferramentas, com o objetivo de possibilitar o crescimento mútuo. Em um mercado cheio de incertezas, a 52TOYS oferece confiabilidade aos parceiros por meio de experiência comprovada em criação de sucessos e força operacional de longo prazo.

A conferência reforçou a estratégia de desenvolvimento de longo prazo e o abrangente roteiro de PI da 52TOYS, recebendo um forte reconhecimento dos parceiros e sinalizando um impulso contínuo no mercado global de brinquedos.

Para mais informações sobre 52TOYS, acesse https://hi52toys.com/.

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FONTE 52TOYS