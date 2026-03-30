52TOYS, 야심 찬 2026년 제품 로드맵 공개하며 장기 성장 모멘텀 강화

천웨이(Chen Wei) 회장 겸 최고경영자(CEO)는 성공의 핵심은 강력한 IP와 뛰어난 창의성의 결합에 있다고 강조했다. 그는 52TOYS가 독자적인 자산과 라이선스 자산을 모두 아우르는 확장 가능하고 지속 가능한 IP 포트폴리오를 구축했으며, 재미있고 트렌드를 선도하는 제품을 제공하는 데 지속적으로 주력할 것이라고 밝혔다.

2026년 제품 라인업에는 픽사(Pixar) 창립 40주년, 주토피아(Zootopia) 개봉 10주년, 미니언즈 3(Minions 3) 공개 등 주요 이정표와 연계한 협업이 포함된다. 또한 인사이드 아웃(Inside Out), 코코(Coco), 지드래곤(G-Dragon)의 반려동물 조아(ZOA) 등 세간의 이목을 끄는 추가 IP들도 새로운 제품 형태로 선보일 예정이다.

라이선스 IP와 함께 52TOYS는 오리지널 IP 개발에도 지속적으로 투자하고 있다. 이번 콘퍼런스에서는 푸카푸카(POUKAPOUKA), 누크(NOOK), 판다 롤(Panda Roll), 치치루(CiCiLu), 닌닉(NINNIC), 리틀 번스(LITTLE BUNS), 릴리스(Lilith) 등 인기 있는 자체 브랜드의 크리에이터들이 2026년 계획을 발표했다. 향후에는 제품 혁신, 유명인 협업, 브랜드 간 파트너십, 콘텐츠 생태계 확장에 역점을 둘 예정이다.

회사는 하드코어 컬렉터블과 문화 상품 분야로도 사업을 확장하고 있다. 신규 제품에는 변신 메카 시리즈 비스트박스(BEASTBOX)와 액션 피규어 라인 '인피니티 댄스(Infinity Dance)'가 포함되며, 남성 마니아층을 겨냥한 실험적인 신제품 라인도 출시를 앞두고 있다. 한편 '하이퍼 액티베이티드(Hyper-Activated)' 시리즈는 중국 전통 문화 요소를 대중이 쉽게 접할 수 있는 소비재로 재해석해 최근 팝업 행사에서 큰 시장 반응을 얻었다.

파트너를 지원하기 위해 52TOYS는 상호 성장을 강화하기 위한 목적으로 시스템, 제품, 마케팅, 운영, 도구를 포괄하는 강화된 채널 정책을 도입했다. 불확실성이 큰 시장 환경 속에서 52TOYS는 검증된 히트 상품 기획 역량과 장기적인 운영 역량을 바탕으로 파트너들에게 신뢰를 제공하고 있다.

이번 콘퍼런스는 52TOYS의 장기 개발 전략과 종합적인 IP 로드맵을 다시 한번 부각했으며, 파트너들로부터 높은 호응을 얻어 글로벌 완구 시장에서의 지속적인 성장세를 예고했다.

52TOYS에 대한 자세한 정보는 https://hi52toys.com/에서 확인할 수 있다.

SOURCE 52TOYS