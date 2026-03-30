52TOYS合作伙伴大會在京舉辦 「長期主義」成主基調

長線布局穿越周期，共贏未來信心傳遞

大會伊始，52TOYS董事長兼CEO陳威首先登台分享，不僅向全場嘉賓介紹了52TOYS的品牌基因、核心競爭力與關於行業發展的思考，更傳遞了堅定的「共贏」路線。

在陳威看來，唯有好IP+好創意才能贏得市場。目前52TOYS已構建起規模化、結構化、可持續的IP矩陣，坐擁100+優質自有及授權IP。同時，52TOYS堅持以「好玩有趣」為創作核心，不斷為市場帶來具有新鮮感、差異化，能夠引領流行趨勢的產品。

他表示，在瞬息萬變的市場中，52TOYS能為合作伙伴提供一份確定性：一方面是久經檢驗的爆款打造能力，另一方面是多年積累的長線運營能力。不僅如此，2026年52TOYS將繼續在IP運營、產品開發、市場營銷等方向大力投入，並持續提升品牌全球影響力，為合作伙伴提供強力支持。

陳威的發言清晰地勾勒出52TOYS通過長線布局穿越市場周期的發展理念，最後，他以一句「我希望與大家一起，共赴長期主義」引發台下觀眾的強烈共鳴，會場內響起熱烈而持久的掌聲。

自有+授權IP雙輪驅動，打造差異化爆款

本次大會上，52TOYS公布了2026年授權IP新品規劃，預計將有1000+款新品登陸全球市場，覆蓋100+全球頂級IP、七大產品品類。52TOYS將緊密聯動IP動態與重要市場營銷節點，以差異化設計與創意玩法打造更多爆款。

例如，今年恰逢皮克斯40周年、《瘋狂動物城》10周年、《小黃人3》上映等，52TOYS將推出對應新品，有望延續此前系列爆款基因；還有《頭腦特工隊》、《尋夢環游記》、權志龍愛貓ZOA等一眾重磅IP新品也將在今年陸續與消費者見面。

自2025年起，52TOYS開始加碼自有潮流IP孵化及運營。在本次大會上，52TOYS原創潮流IP主理人們攜IP天團集體亮相，將現場氣氛推向高潮。POUKAPOUKA、NOOK、Panda Roll、CiCiLu、NINNIC、LITTLE BUNS、Lilith等潮流IP依次登場，不僅重磅發布2026年產品規劃，更分享了每個IP的差異化運營路線，將圍繞產品升級出新、明星合作、IP聯名、跨界聯動及內容生態創新等方向全面發力。清晰的規劃充分展現了52TOYS對IP價值的持續深耕與匠心打磨。

布局硬核玩具及文創，構建多元產品生態

硬核IP和文化IP同樣是52TOYS布局的重點。本次大會分享了2026年變形機甲IP猛獸匣、可動人偶產品線「閃電奇舞」等硬核玩具規劃，並提前透露了幾個極具突破的新系列。52TOYS還展示了更多硬核IP儲備，將進一步滿足以男性消費者為主力的硬核玩具消費市場的需求。

「超活化」系列則將厚重的歷史文化元素轉化為貼近大眾的產品形態，讓全年齡段用戶真切感受中華文化的魅力。今年春節期間在太原萬象城的超活化快閃活動，創下25天銷售額破百萬的亮眼成績，實現了文化傳播與市場收益的雙贏。

此次大會，52TOYS傳遞出的長期主義發展理念，和精彩紛呈的IP產品規劃，獲得到場合作伙伴的高度認可與熱烈反響，紛紛表達了深化合作、攜手共贏市場的強烈意願。

中國商業聯合會特邀副會長、北京市商業聯合會會長傅躍紅，中國玩具和嬰童用品協會會長助理、副秘書長羅麗萍，酒泉市文體廣電和旅游局黨組書記、局長馬慧君，及華特迪士尼（中國）有限公司、環球消費品與體驗、華納兄弟探索集團等版權方代表亦出席了本次大會。

SOURCE 52TOYS