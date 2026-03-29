52TOYS stellt ehrgeizige Produkt-Roadmap für 2026 vor und stärkt damit seine langfristige Wachstumsdynamik

Der Chairman und CEO Chen Wei betonte, dass der Erfolg in der Verbindung starker Marken mit starker Kreativität liege. Er wies darauf hin, dass 52TOYS ein skalierbares und nachhaltiges IP-Portfolio aufgebaut hat, das sowohl eigene als auch lizenzierte Marken umfasst, wobei der Schwerpunkt weiterhin auf der Bereitstellung unterhaltsamer, trendsetzender Produkte liegt.

Das Programm für 2026 umfasst Kooperationen im Zusammenhang mit wichtigen Jubiläen wie dem 40-jährigen Bestehen von Pixar, dem 10-jährigen Jubiläum von Zootopia und dem Kinostart von Minions 3. Weitere bekannte Marken, darunter Inside Out, Coco und ZOA, das Maskottchen von G-Dragon, werden ebenfalls in neuen Produktformaten auf den Markt kommen.

Neben lizenzierten Marken investiert 52TOYS weiterhin in die Entwicklung eigener Marken. Auf der Konferenz stellten die Macher beliebter Eigenmarken wie POUKAPOUKA, NOOK, Panda Roll, CiCiLu, NINNIC, LITTLE BUNS und Lilith ihre Pläne für das Jahr 2026 vor. Künftige Bemühungen werden sich auf Produktinnovationen, Kooperationen mit Prominenten, markenübergreifende Partnerschaften und den Ausbau von Content-Ökosystemen konzentrieren.

Das Unternehmen expandiert zudem in den Bereich der Hardcore-Sammlerstücke und Kulturprodukte. Zu den neuen Angeboten zählen die transformierbare Mecha-Serie BEASTBOX und die Serie beweglicher Figuren „Infinity Dance" sowie kommende experimentelle Produktlinien, die sich an männliche Fans richten. Die Serie „Hyper-Activated" interpretiert traditionelle Elemente der chinesischen Kultur neu und verwandelt sie in zugängliche Konsumgüter, was bei den jüngsten Pop-up-Veranstaltungen auf große Resonanz stieß.

Zur Unterstützung seiner Partner hat 52TOYS verbesserte Richtlinien für den Vertrieb eingeführt, die Systeme, Produkte, Marketing, Betriebsabläufe und Tools umfassen und darauf abzielen, das gemeinsame Wachstum zu fördern. In einem von Unsicherheit geprägten Markt bietet 52TOYS seinen Partnern Zuverlässigkeit durch bewährte Kompetenz bei der Entwicklung von Erfolgsprodukten und langfristige operative Stärke.

Die Konferenz untermauerte die langfristige Entwicklungsstrategie und die umfassende IP-Roadmap von 52TOYS, fand bei den Partnern großen Anklang und signalisierte eine anhaltende Dynamik auf dem globalen Spielzeugmarkt.

Weitere Informationen über 52TOYS finden Sie unter https://hi52toys.com/.

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