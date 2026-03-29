52TOYS consolide sa dynamique de croissance à long terme en dévoilant une feuille de route ambitieuse pour ses produits en 2026

Le président-directeur général, Chen Wei, a souligné que le succès résidait dans la combinaison d'une solide base de thèmes protégés par des droits de propriété intellectuelle et d'une grande créativité. Il a indiqué que 52TOYS avait constitué un portefeuille de thèmes évolutif et durable, couvrant à la fois des créations exclusives et sous licence, en mettant l'accent sur une offre de produits non seulement amusants, mais aussi à la pointe des tendances.

La gamme 2026 comprend des collaborations liées à des événements phares tels que le 40e anniversaire de Pixar, le 10e anniversaire de Zootopie ou la sortie de Minions 3. D'autres franchises phares, comme Vice-versa, Coco ou ZOA, le chat de G-Dragon, feront également leur apparition dans de nouveaux formats de produits.

En plus des thèmes sous licence, 52TOYS continue d'investir dans la promotion de ses créations originales. Lors de la conférence, les créateurs à l'œuvre derrière des marques internes très populaires telles que POUKAPOUKA, NOOK, Panda Roll, CiCiLu, NINNIC, LITTLE BUNS ou Lilith ont présenté leurs projets pour 2026. Les efforts futurs se concentreront sur l'innovation en matière de produits, les collaborations avec des célébrités, les partenariats entre marques et les écosystèmes de contenu élargis.

L'entreprise se développe en outre dans le domaine plus pointu des objets de collection et des produits culturels. La nouvelle offre comprend la série de mechas transformables BEASTBOX et la ligne de figurines articulées « Infinity Dance », ainsi que des gammes à venir de produits expérimentaux qui raviront particulièrement le public masculin. La série « Hyper-Activated », qui réinterprète les éléments culturels traditionnels chinois pour en faire des produits de consommation accessibles, a par ailleurs suscité une forte réaction du marché lors des récents événements éphémères.

Pour soutenir ses partenaires, 52TOYS a mis en place des politiques de distribution améliorées qui englobent les systèmes, les produits, le marketing, les opérations et les outils afin de favoriser la croissance mutuelle. Dans un marché plein d'incertitudes, 52TOYS apporte à ses partenaires un gage de fiabilité sur la base de ses succès éprouvés et de sa puissance opérationnelle à long terme.

La conférence a renforcé la stratégie de développement à long terme de 52TOYS et sa feuille de route complète en matière de propriété intellectuelle, qui ont été particulièrement saluées par les partenaires et signalent une dynamique soutenue sur le marché mondial des jouets.

Pour obtenir plus d'informations sur 52TOYS, veuillez consulter le site https://hi52toys.com/.

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