52TOYS presenta su ambiciosa hoja de ruta de productos para 2026

Chen Wei, presidente y consejero delegado, hizo hincapié en que el éxito reside en combinar sólidas propiedades intelectuales con una gran creatividad. Señaló que 52TOYS ha construido una cartera de propiedad intelectual escalable y sostenible que abarca propiedades propias y licenciadas, con un enfoque constante en ofrecer productos divertidos y a la vanguardia de las tendencias.

La línea de productos para 2026 incluye colaboraciones vinculadas a hitos importantes como el 40º aniversario de Pixar, el 10º aniversario de Zootopia y el estreno de Minions 3. Otras propiedades intelectuales destacadas, como Inside Out, Coco y ZOA, la mascota de G-Dragon, también debutarán en nuevos formatos de producto.

Además de las propiedades intelectuales licenciadas, 52TOYS continúa invirtiendo en el desarrollo de sus propias propiedades intelectuales. En la conferencia, los creadores de marcas populares como POUKAPOUKA, NOOK, Panda Roll, CiCiLu, NINNIC, LITTLE BUNS y Lilith presentaron sus planes para 2026. Los esfuerzos futuros se centrarán en la innovación de productos, colaboraciones con celebridades, alianzas entre marcas y la expansión de ecosistemas de contenido.

La compañía también se está expandiendo al sector de los coleccionables de alta gama y los productos culturales. Entre sus nuevas propuestas se incluyen la serie de mechas transformables BEASTBOX y la línea de figuras articuladas "Infinity Dance", además de próximas líneas de productos experimentales dirigidas al público masculino. Por otro lado, la serie "Hyper-Activated" reinterpreta elementos culturales tradicionales chinos en productos de consumo accesibles, logrando una gran acogida en el mercado durante los recientes eventos pop-up.

Para apoyar a sus socios, 52TOYS implementó políticas de canal mejoradas que abarcan sistemas, productos, marketing, operaciones y herramientas, con el objetivo de impulsar el crecimiento mutuo. En un mercado lleno de incertidumbre, 52TOYS ofrece a sus socios confiabilidad gracias a su probada experiencia en la creación de éxitos y su sólida trayectoria operativa a largo plazo.

La conferencia reforzó la estrategia de desarrollo a largo plazo de 52TOYS y su hoja de ruta integral de propiedad intelectual, recibiendo un fuerte reconocimiento por parte de sus socios y demostrando un impulso continuo en el mercado global del juguete.

Para obtener más información sobre 52TOYS, visite https://hi52toys.com/.

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