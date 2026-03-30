52TOYS presenta una ambiciosa hoja de ruta de productos 2026 para fortalecer el impulso de crecimiento a largo plazo

El presidente y director ejecutivo, Chen Wei, enfatizó que el éxito radica en combinar IP sólidas con una gran creatividad. Señaló que 52TOYS ha creado una cartera de propiedad intelectual escalable y sostenible que abarca propiedades patentadas y con licencia, con un enfoque continuo en ofrecer productos divertidos y líderes en tendencias.

La alineación de 2026 incluye colaboraciones vinculadas a hitos importantes como el 40.° aniversario de Pixar, el 10.° aniversario de Zootopia y el lanzamiento de Minions 3. Otras IP de alto perfil, como Intensa-Mente, Coco y ZOA, la mascota de G-Dragon, también debutarán en nuevos formatos de productos.

Junto con las IP con licencia, 52TOYS continúa invirtiendo en el desarrollo de sus IP originales. En la conferencia, los creadores de marcas internas populares como POUKAPOUKA, NOOK, Panda Roll, CiCiLu, NINNIC, LITTLE BUNS y Lilith presentaron sus planes para 2026. Los esfuerzos futuros se centrarán en la innovación de productos, las colaboraciones con celebridades, las asociaciones entre marcas y los ecosistemas de contenido ampliados.

La empresa también se está expandiendo a artículos de colección y productos culturales incondicionales. Las nuevas ofertas incluyen la serie de mechas transformables BEASTBOX y la línea de figuras articuladas "Infinity Dance", junto con las próximas líneas de productos experimentales dirigidas a entusiastas masculinos. Mientras tanto, la serie "Hyper-Activated" reinterpreta los elementos culturales tradicionales chinos en productos de consumo accesibles, con lo que ha logrado una fuerte respuesta del mercado durante los recientes eventos emergentes.

Para apoyar a los socios, 52TOYS introdujo políticas de canal mejoradas que abarcan sistemas, productos, marketing, operaciones y herramientas, con el objetivo de potenciar el crecimiento mutuo. En un mercado lleno de incertidumbre, 52TOYS ofrece a los socios confiabilidad a través de una experiencia comprobada en la creación de éxitos y una solidez operativa a largo plazo.

La conferencia reforzó la estrategia de desarrollo a largo plazo y la hoja de ruta integral de propiedad intelectual de 52TOYS, en la que recibió un fuerte reconocimiento de los socios y señaló el impulso continuo en el mercado mundial de juguetes.

Para más información sobre 52TOYS, visite https://hi52toys.com/.

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FUENTE 52TOYS