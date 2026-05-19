O Relatório do Estado da Produção Inteligente de 2026 mostra aos fabricantes a expansão da IA, o fortalecimento das operações e o foco em resultados mensuráveis

MILWAUKEE, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, divulgou hoje os dados relativos à cibersegurança da sua 11a edição do "Relatório Anual do Estado da Produção Inteligente." O estudo global, realizado com mais de 1.500 fabricantes em 17 países, revela uma mudança no foco do setor: os fabricantes já não estão mais discutindo se devem adotar tecnologias digitais, mas sim como implementá-las, ampliá-las e gerar valor mensurável a partir delas.

90% dos fabricantes afirmam que a transformação digital agora é essencial, de acordo com o novo estudo global

O relatório reflete um momento decisivo para o setor, à medida que muitos fabricantes estão passando da experimentação para uma implementação mais ampla de recursos digitais. Menos organizações estão operando em fase piloto, enquanto um número maior relata o uso ativo de tecnologias de produção inteligente para apoiar as operações do dia a dia.

O estudo revelou que 90% dos fabricantes afirmam agora que a transformação digital é essencial para se manterem competitivos, o que reflete sua evolução para um requisito básico dos negócios.

"Em todo o setor, os fabricantes estão enfrentando mais complexidade e pressão do que em qualquer outro momento da última década", afirmou Blake Moret, presidente e CEO da Rockwell Automation. "O que se destaca na pesquisa deste ano não são apenas os desafios, mas a forma como os líderes estão respondendo ao tornar a transformação digital uma prioridade central de suas operações. As organizações que estão obtendo resultados são aquelas que conectam tecnologia, pessoas e processos para transformar insights em melhores decisões, melhor desempenho e maior resiliência."

As principais conclusões do "Relatório do Estado da Produção Inteligente de 2026" incluem:

Os fabricantes estão passando de projetos-piloto para a produção em grande escala:

Seis em cada dez fabricantes (59%) afirmam utilizar ativamente tecnologias de produção inteligente para apoiar suas operações, enquanto apenas 18% permanecem em fase piloto, o que marca o fim da fase de testes intensivos que dominou os anos anteriores.

A IA está se tornando o impulsionador da vantagem competitiva industrial:

Um terço das operações (34%) já é potencializado por IA, apoiando funções como qualidade, cibersegurança e otimização de processos. Os fabricantes esperam que mais da metade das operações seja apoiada pela IA até 2030, reforçando o papel da IA como um recurso operacional essencial.

A inteligência operacional é hoje um fator diferenciador na competitividade:

Embora as organizações continuem coletando volumes cada vez maiores de dados, apenas 43% deles são efetivamente utilizados, o que destaca a execução, não a disponibilidade de dados, como um obstáculo ao desempenho.

A cibersegurança é uma realidade operacional:

Quase metade dos fabricantes (46%) sofreu pelo menos um incidente de cibersegurança no último ano, refletindo o aumento da exposição conforme as operações se tornam mais conectadas e autônomas. Arquiteturas de TI/TO seguras e integradas agora são fundamentais para a expansão da IA e da automação avançada.

O relatório também mostra que os fabricantes estão direcionando os investimentos em transformação para resultados mensuráveis, melhoria da qualidade, redução de custos, diminuição do risco operacional e aumento da eficiência geral dos equipamentos (OEE). Um terço dos orçamentos operacionais continua sendo destinado à tecnologia industrial, sinalizando um investimento contínuo, orientado à execução, e não à experimentação de curto prazo.

O Relatório do Estado da Produção Inteligente de 2026 se baseia em mais de uma década de pesquisa global para destacar as capacidades que estão moldando as operações industriais modernas, incluindo inteligência, resiliência, adaptabilidade e transformação da força de trabalho.

O relatório completo do "Estado da Produção Inteligente 2026" está disponível aqui .

Metodologia

Este relatório analisa os comentários de 1.560 participantes de 17 dos principais países fabricantes, representando cargos que vão desde a gerência até a alta administração, e foi elaborado pela Sapio Research em parceria com a Rockwell Automation. A pesquisa incluiu vários setores, como bens de consumo embalados, alimentos e bebidas, automotivo, semicondutores, energia, ciências da vida e muito mais. Com uma distribuição equilibrada de tamanhos de empresas com receitas que abrangem de US$ 100 milhões a mais de US$ 30 bilhões, ela oferece uma ampla gama de perspectivas de negócios de produção.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com o potencial das tecnologias para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, nos EUA, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com .

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2982676/Rockwell_11th_Annual_State_of_Smart_Manufacturing_Report.jpg

Logotipo – https://mma.prnewswire.com/media/2487262/5976544/Rockwell_Automation_Logo.jpg

FONTE Rockwell Automation, Inc.