Selon une nouvelle étude mondiale, 90 % des fabricants affirment que la transformation numérique est désormais essentielle

Le rapport 2026 sur la situation de la fabrication intelligente montre comment les fabricants déploient l'IA, renforcent leurs opérations et se concentrent sur des résultats mesurables

MILWAUKEE, 19 mai 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, a publié les conclusions de la 11e édition annuelle du « Rapport sur la situation de la fabrication intelligente ». Cette étude mondiale menée auprès de plus de 1 500 fabricants répartis dans 17 pays révèle un changement d'orientation dans le secteur : les fabricants ne s'interrogent plus sur la nécessité d'adopter les technologies numériques, mais plutôt sur la manière de les exécuter, de les déployer et d'en obtenir des résultats mesurables.

90% of manufacturers say digital transformation is now essential, according to new global study

Ce rapport témoigne d'un tournant pour le secteur, car de nombreux fabricants passent de la phase d'expérimentation à un déploiement plus large des capacités numériques. Moins d'entreprises opèrent en mode pilote et elles sont de plus en plus nombreuses à déclarer utiliser activement les technologies de fabrication intelligente pour leurs opérations quotidiennes.

L'étude révèle que 90 % des fabricants considèrent désormais la transformation numérique comme essentielle pour rester compétitifs, reflétant ainsi son évolution vers une exigence commerciale fondamentale.

« Dans l'ensemble du secteur, les fabricants sont confrontés à une complexité et à une pression sans précédent depuis la dernière décennie », déclare Blake Moret, président-directeur général de Rockwell Automation. « Ce qui ressort de l'étude de cette année, ce ne sont pas seulement les défis rencontrés, mais aussi la manière dont les dirigeants les relèvent, en faisant de la transformation numérique une priorité opérationnelle fondamentale. Les entreprises qui obtiennent des résultats sont celles qui associent la technologie, les personnes et les processus pour transformer les informations en meilleures décisions, en performances plus solides et en résilience accrue. »

Principales conclusions du rapport sur la « Situation de la fabrication intelligente 2026 » :

Les fabricants passent de la phase pilote aux applications concrètes :

6 fabricants sur 10 (59 %) déclarent utiliser activement les technologies de fabrication intelligente pour optimiser leurs opérations, tandis que seulement 18 % restent en phase pilote, soulignant ainsi le net recul de la phase qui prédominait au cours des années précédentes.

L'IA devient le moteur de l'avantage concurrentiel :

Un tiers des opérations (34 %) sont aujourd'hui augmentées par l'IA, notamment pour des fonctions telles que la qualité, la cybersécurité et l'optimisation des procédés. Les fabricants prévoient que plus de la moitié des opérations seront prises en charge par l'IA d'ici à 2030, renforçant ainsi le rôle de l'IA comme capacité opérationnelle fondamentale.

L'intelligence opérationnelle est désormais un facteur de différenciation concurrentielle :

Alors que les entreprises continuent de collecter des volumes croissants de données, seules 43 % sont utilisées efficacement, ce qui met en évidence que l'exécution, et non la disponibilité des données, constitue un frein à la performance.

La cybersécurité est une réalité opérationnelle :

Près de la moitié des fabricants (46 %) ont subi au moins un cyberincident au cours de l'année écoulée, ce qui témoigne d'une exposition croissante à mesure que les opérations deviennent plus connectées et autonomes. Des architectures IT/OT sécurisées et intégrées sont désormais essentielles au déploiement à grande échelle de l'IA et de l'automatisation avancée.

Le rapport révèle également que les fabricants orientent leurs investissements dans la transformation vers des résultats mesurables : amélioration de la qualité, réduction des coûts, diminution des risques opérationnels et augmentation du taux de rendement synthétique. Un tiers des budgets d'exploitation reste consacré aux technologies industrielles, ce qui indique des investissements soutenus et axés sur l'exécution plutôt que sur des expérimentations à court terme.

Le rapport 2026 sur la situation de la fabrication intelligente s'appuie sur plus d'une décennie de recherches mondiales pour mettre en évidence les capacités qui façonnent les opérations industrielles modernes, notamment l'intelligence, la résilience, l'adaptabilité et la transformation de la main-d'œuvre.

Le rapport 2026 complet « Situation de la fabrication intelligente » est disponible ici.

Méthodologie

Ce rapport, réalisé par Sapio Research en association avec Rockwell Automation, analyse les réponses de 1 560 personnes dans 17 des principaux pays manufacturiers, occupant des fonctions allant de la gestion à la direction. L'enquête a été menée auprès d'un échantillon couvrant divers secteurs, notamment les produits de grande consommation, l'agroalimentaire, l'automobile, les semi-conducteurs, l'énergie, les sciences de la vie, etc. Grâce à une répartition équilibrée de la taille des entreprises et des revenus allant de 100 millions à plus de 30 milliards de dollars, elle offre un large éventail de perspectives pour les entreprises manufacturières.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans les domaines de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents avec le potentiel de la technologie afin d'élargir le champ du possible, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « Connected Enterprise® » dans les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2982402/Rockwell_11th_Annual_State_of_Smart_Manufacturing_Report.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg