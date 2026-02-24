Nova pesquisa mostra que os principais fabricantes de equipamento original (OEM) reduzem o tempo de recuperação de paradas em 40%, fortalecendo a rentabilidade por meio de estratégias com foco em resiliência

Os resultados revelam como os principais fabricantes de máquinas fortalecem a recuperação, a consistência e os resultados para o cliente

MILWAUKEE, Wisconsin, 24 de fevereiro de 2026 /PRNewswire/ -- A Rockwell Automation (NYSE: ROK), maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, divulgou hoje uma nova pesquisa global que destaca como os principais fabricantes de maquinaria estão fortalecendo desempenho, resiliência e confiança dos clientes em meio a condições operacionais cada vez mais complexas.

Intitulado Manual de Vantagens do OEM (OEM Advantage Playbook), o estudo é baseado em insights coletados junto a 500 líderes de OEMs em 17 países. A pesquisa mostra que, embora os OEMs continuem enfrentando instabilidade da força de trabalho, volatilidade na cadeia de fornecimento, pressão de custos e expectativas crescentes dos clientes, muitos estão ajustando seus modelos operacionais para manter desempenho consistente em cenários de menor previsibilidade. Em vez de depender exclusivamente do desempenho das máquinas, os principais OEMs estão priorizando recuperação mais rápida após paradas, consistência operacional e tomada de decisão baseada em dados.

"A próxima era da liderança entre OEMs não será definida por quem constrói a máquina mais avançada", afirmou Evan Kaiser, vice-presidente global de OEM e indústrias emergentes da Rockwell Automation. "Ela será definida por quem constrói um negócio capaz de entregar desempenho consistente, apesar da rotatividade da força de trabalho, das interrupções na cadeia de fornecimento e da pressão constante do mercado."

Principais conclusões da pesquisa:

Recuperação rápida é o novo fator de alavancagem da rentabilidade – Com paradas que duram, em média, 40 horas e geram um custo de US$ 3,6 milhões, os principais OEMs permitem que seus clientes retomem a operação em 24 horas ou menos. Essas organizações projetam máquinas capazes de detectar falhas precocemente e restaurar o desempenho rapidamente, contribuindo para proteger a receita e a confiança do cliente.



– As organizações com melhor desempenho adotam gêmeos digitais, AMRs e cobots de forma estratégica para incorporar qualidade ao projeto das máquinas e melhorar a consistência na implantação. Além disso, utilizam insights de campo para orientar futuros desenvolvimentos, em vez de apenas resolver problemas pontuais. A conformidade regulatória e a cibersegurança estão se tornando diferenciais – Os principais OEMs integram a cibersegurança ao projeto do produto desde o início, tratando a segurança digital com o mesmo rigor aplicado à segurança operacional, a fim de viabilizar acesso a mercados, reduzir atrasos e fortalecer a confiança do cliente.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital.

