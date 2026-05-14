A versão integra mais componentes de controle do motor, melhora o diagnóstico e simplifica o projeto do painel de controle

MILWAUKEE, Wis., 14 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, anunciou hoje novos recursos de sua solução em gabinete EtherNet/IP™ , expandindo o suporte para dispositivos adicionais de controle e proteção do motor. A atualização permite que os fabricantes conectem mais componentes dentro do painel de controle, simplifiquem a fiação e obtenham informações de diagnóstico mais profundas, sem reprojetar sua arquitetura existente.

A Rockwell Automation expande a solução em gabinete EtherNet/IP com novos recursos de controle do motor e conexão de alimentação

Conforme os fabricantes trabalham para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de parada, eles enfrentam desafios relacionados ao acesso limitado aos dados e instalações complexas de painéis. A solução em gabinete EtherNet/IP resolve esses problemas ao simplificar a comunicação entre dispositivos dentro do painel, melhorar a disponibilidade de dados em tempo real e facilitar a instalação, expansão e manutenção dos sistemas de controle do motor ao longo do tempo.

A versão expandida adiciona um distribuidor de energia complementar e estende a conectividade EtherNet/IP a componentes adicionais de controle do motor, incluindo dispositivos de chaveamento de proteção do motor 140ME e relés de sobrecarga eletrônicos E100 por meio de um módulo de comunicação do contator 100-E. Esses aprimoramentos ajudam os fabricantes a criar painéis de controle mais inteligentes e conectados, melhorando o diagnóstico e a visibilidade geral do sistema.

"A solução EtherNet/IP In-cabinet continua a transformar a forma como os clientes projetam e implantam painéis de controle", disse Passineau, gerente de produto da Rockwell Automation. "Com a adição de um distribuidor de energia complementar e conexões para componentes de painel adicionais, estamos propiciando ainda mais maneiras de reduzir o tempo de instalação, melhorar o diagnóstico e construir sistemas inteligentes e orientados por dados com menos complexidade."

Os principais benefícios dessa nova versão incluem:

Distribuidor de energia complementar: ajuda a manter o desempenho estável conforme a contagem de dispositivos aumenta, reduzindo a necessidade de fontes de alimentação superdimensionadas ou relés de interposição adicionais e permitindo arquiteturas de controle do motor expansíveis.

ajuda a manter o desempenho estável conforme a contagem de dispositivos aumenta, reduzindo a necessidade de fontes de alimentação superdimensionadas ou relés de interposição adicionais e permitindo arquiteturas de controle do motor expansíveis. Recursos de controle inteligente de motor expandidos: amplia a comunicação EtherNet/IP para dispositivos de chaveamento de proteção do motor 140ME e relés de sobrecarga eletrônicos E100 usando um módulo de comunicação do contator 100-E.

amplia a comunicação EtherNet/IP para dispositivos de chaveamento de proteção do motor 140ME e relés de sobrecarga eletrônicos E100 usando um módulo de comunicação do contator 100-E. Instalação mais rápida : em determinados estudos de caso, a solução em gabinete EtherNet/IP demonstrou reduzir o tempo de fiação em até 80% em comparação com as instalações tradicionais fisicamente conectadas quando implementada de acordo com os padrões recomendados.

: em determinados estudos de caso, a solução em gabinete EtherNet/IP demonstrou reduzir o tempo de fiação em até 80% em comparação com as instalações tradicionais fisicamente conectadas quando implementada de acordo com os padrões recomendados. Espaço otimizado: os componentes compactos permitem que mais dispositivos se ajustem à mesma dimensão, ajudando a reduzir o tamanho geral do painel.

os componentes compactos permitem que mais dispositivos se ajustem à mesma dimensão, ajudando a reduzir o tamanho geral do painel. Acesso aprimorado aos dados: a comunicação em tempo real entre dispositivos aumenta a produtividade e oferece suporte à tomada de decisões mais inteligente. Com conectividade expandida em mais componentes, os usuários obtêm acesso a mais dados e insights significativos.

a comunicação em tempo real entre dispositivos aumenta a produtividade e oferece suporte à tomada de decisões mais inteligente. Com conectividade expandida em mais componentes, os usuários obtêm acesso a mais dados e insights significativos. Expansibilidade: expanda e adapte-se facilmente às necessidades futuras de conexão em rede sem grandes mudanças de infraestrutura.

"A solução em gabinete EtherNet/IP não é apenas um produto, é um portfólio crescente desenvolvido para evoluir junto com seu sistema", disse Jimmy Alvarez, diretor de gestão de portfólio e negócios da Rockwell Automation. "Esta versão é o próximo passo em nosso roteiro que inclui a expansão do suporte para componentes de painel adicionais, acesso a dados mais profundo e recursos de diagnóstico mais avançados que aumentam a visibilidade e o desempenho ao longo do tempo. À medida que suas necessidades operacionais mudam, a solução é construída para ser dimensionada com você, oferecendo um caminho flexível e de longo prazo para arquiteturas mais inteligentes e conectadas no gabinete."

Saiba mais sobre a solução em gabinete EtherNet/IP no site da Rockwell .

O que há de novo na versão mais recente da solução EtherNet/IP no painel?

Esta versão adiciona um distribuidor de alimentação complementar e expande a conectividade a dispositivos adicionais de controle e proteção do motor, incluindo dispositivos de chaveamento de proteção do motor 140ME e relés de sobrecarga eletrônicos E100.

Para quem é essa solução?

Esse portfólio foi desenvolvido para fabricantes de painéis, fabricantes e OEMs que buscam otimizar a rede industrial, simplificar a fiação no painel e obter melhores diagnósticos de seus painéis de controle com dispositivos mais conectados.

Como ele ajuda os fabricantes?

A solução em gabinete EtherNet/IP reduz o tempo e a complexidade da fiação, melhora o acesso a dados em tempo real e permite que os fabricantes dimensionem os sistemas sem necessidade de um novo projeto.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK ) é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com o potencial das tecnologias para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida ao Connected Enterprise® em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979394/Rockwell_EtherNet_IP_In_cabinet_Solution.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

FONTE Rockwell Automation, Inc.